“ธรรมนัส” ยกทีมลงพื้นที่อุบลฯ แจกถุงยังชีพ บอก ครม.มีมติมอบเงินเยียวยาคนถูกน้ำท่วมแล้ว

อุบลราชธานี - ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า ควง 2 รัฐมนตรีเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีติดตามสถานการณ์น้ำท่วม พร้อมแจกถุงยังชีพ และอาหารสัตว์พระราชทาน และบอก ครม.มีมติเห็นชอบเยียวยาคนถูกน้ำท่วมแล้ว
วันนี้ (7 ต.ค.) ที่สถานีวัดน้ำ M7 บริเวณลานเชิงสะพานเสรีประชาธิปไตย อ.เมืองอุบลราชธานี ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมคณะได้มารับฟังสถานการณ์น้ำท่วมจังหวัดอุบลราชธานี จากนายชำนาญ ชื่นตา ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมสั่งการให้หน่วยงานให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ถูกน้ำท่วมอย่างเต็มที่ เพื่อลดผลกระทบและความเดือดร้อนให้ชาวชุมชนที่ถูกน้ำท่วมทั้งหมด
หลังจากนั้นได้พบปะพูดคุยกับชาวชุมชนที่ถูกน้ำท่วมที่มาให้การต้อนรับ พร้อมมอบถุงยังชีพจำนวน 2,000 ชุด และมอบหญ้าอาหารสัตว์พระราชทานจำนวน 10,000 กิโลกรัมให้ชาวชุมชนและเกษตรกร
ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า คาดว่าระดับน้ำจะเริ่มลดลงวันละประมาณ 10 เซนติเมตร ก็จะทำให้น้ำลดลงเร็ว ส่วนเงินเยียวยาที่ ครม.มีมติให้ชาวบ้านที่ถูกน้ำท่วมขังนานเกิน 7 วันครัวเรือนละ 9,000 บาทนั้น สั่งการให้ผู้ว่าฯ และนายอำเภอเร่งสำรวจ นำเสนอไปยังส่วนกลาง
สำหรับจังหวัดอุบลราชธานี ปัจจุบันประกาศเป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินถูกแม่น้ำมูลและลำน้ำสาขาล้นตลิ่งไหลท่วมพื้นที่ใน 11 อำเภอ 60 ตำบล 361 หมู่บ้าน มีพื้นที่เกษตรกรรมที่คาดว่าจะได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมจำนวนกว่า 83,800 ไร่
ส่วนความเสียหายด้านประมงจำนวน 5 อำเภอ 8 ตำบล 10 หมู่บ้าน 121 ครอบครัว พื้นที่กว่า 34 ไร่เศษ ด้านปศุสัตว์มี 2 อำเภอ 4 ตำบล 9 หมู่บ้าน 84 ครัวเรือน สัตว์เลี้ยงได้รับความเดือดร้อน 444 ตัว สัตว์ปีกกว่า 3,900 ตัว
สำหรับแม่น้ำมูลที่สถานีวัดน้ำ M7 สะพานเสรีประชาธิปไตยวันนี้ ระดับน้ำทรงตัวมีความสูง 8.45 เมตร แต่ยังมีน้ำล้นตลิ่งสูง 1.45 เมตร และไหลท่วมชุมชนสองฝั่งแม่น้ำมูลในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี เทศบาลเมืองวารินชำราบจำนวน 25 ชุมชน ได้ประมาณ 3 สัปดาห์แล้ว