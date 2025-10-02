เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา เร่งติดตั้งคันป้องกันน้ำรอบเกาะเมือง 900 เมตร รับมือเขื่อนเจ้าพระยาระบายน้ำเพิ่ม

พระนครศรีอยุธยา - สถานการณ์น้ำท่วมพระนครศรีอยุธยายังวิกฤติ เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยาเร่งติดตั้งแนวคันป้องกันน้ำบริเวณที่ต่ำสุดของเกาะเมือง หวั่นกระทบโบราณสถาน เขตเศรษฐกิจ และชุมชนในพื้นที่
วันนี้ ( 2 ต.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ยังคงน่าเป็นห่วง หลังเขื่อนเจ้าพระยามีการระบายน้ำท้ายเขื่อนเพิ่มขึ้นเป็น 2,400 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา ป่าสัก และน้อย เพิ่มสูงและล้นตลิ่งท่วมพื้นที่แล้ว 11 อำเภอ 139 ตำบล 795 หมู่บ้าน รวมกว่า 41,551 ครัวเรือน รวมทั้งวัด 38 แห่ง มัสยิด 2 แห่ง โรงเรียน 33 แห่ง และถนนหมู่บ้าน 34 สาย
สำหรับเขตเศรษฐกิจสำคัญ “เกาะเมืองอยุธยา” โดยเฉพาะบริเวณ เจดีย์ศรีสุริโยทัย ถนนอู่ทอง ต.ท่าวาสุกรี ซึ่งเป็นจุดต่ำสุดของเกาะเมือง เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยาได้เร่งสร้างแนวคันป้องกันน้ำ ระยะทางกว่า 900 เมตร สูงประมาณ 2 เมตร ติดริมแม่น้ำเจ้าพระยา โดยใช้แบริเออร์คลุมผ้าใบและเสริมกระสอบทรายกว่า 5,000 ถุง พร้อมระดมเจ้าหน้าที่เทศบาลและนักศึกษาวิชาทหาร (รด.) กว่า 100 นาย ร่วมปฏิบัติการป้องกันน้ำท่วมอย่างเต็มกำลัง
ด.ต.สุรินทร์ ผดุงเพียร รองนายกเทศมนตรีนครพระนครศรีอยุธยา เปิดเผยว่า การดำเนินการครั้งนี้เป็นไปตามข้อสั่งการของ ว่าที่ ร.ต.ดร.สมทรง สรรพโกศลกุล นายกเทศมนตรีนครพระนครศรีอยุธยา ที่ให้รองนายกฯ ทุกฝ่ายลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ใกล้ชิด โดยหากระดับน้ำเพิ่มขึ้นอีกก็สามารถเสริมแนวป้องกันได้ทันที พร้อมยืนยันว่าทางเทศบาลได้ประสานกับจังหวัดใกล้เคียงในการติดตามและรับมือสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกันผลกระทบต่อโบราณสถาน พื้นที่เศรษฐกิจ และชุมชนรอบเกาะเมืองอยุธยา