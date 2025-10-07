ยื่นร้อง ป.ป.ช.เอาผิดกราวรูด! สอบย้อนหลังพบ “วัดนางพญา” ส่องุบงิบเงินค่าเช่าตึก-ที่ดิน

พิษณุโลก - รก.เจ้าอาวาสวัดนางพญาส่งไวยาวัจกรยื่นเรื่องร้องป.ป.ช.พิษณุโลกเอาผิดผู้ดูแล “วัดนางพญา” ชุดเดิมกราวรูด..หลังตั้งกรรมการสอบย้อนหลังพบเงินรายได้ค่าเช่าตึก-ที่ดินวัดฯ ล่องหน ไม่เข้าบัญชีวัด ส่อถูกงุบงิบเข้ากระเป๋าคนอื่นตลอด 5 ปีต่อเนื่อง
วันนี้ (7 ต.ค.) พระครูเกษมวาปีพิสัย ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดนางพญา มอบหมายให้ นายชวลิต นักระนาด ไวยาวัจกรวัด นำหนังสือผลการตรวจสอบวัดนางพญาส่งให้สำนักงาน ป.ป.ช.จ.พิษณุโลก เพื่อพิจารณาดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมาย
หลังจากพระรัตนโมลี ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะจังหวัดพิษณุโลก ได้มีคำสั่งเจ้าคณะจังหวัดพิษณุโลก ที่ 78/2568 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อร้องเรียนกรณี พระครูสุจิตรธรรมวิมล (อาจารย์ชุบ) เจ้าอาวาสวัดนางพญา ต.ในเมือง อ.เมือง เมื่อวันที่ 6 ส.ค. 2568
เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีพระครูสุจิตรธรรมวิมล กระทำความผิดและถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดพระธรรมวินัย, เรียกเอกสาร หลักฐาน หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องมาให้ถ้อยคำหรือแสดงหลักฐานเพิ่มเติม, พิจารณาความถูกต้องของข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานอย่างเป็นธรรม, จัดทำรายงานผลการพิจารณาพร้อมข้อเสนอแนะ และรักษาความลับของข้อมูลและปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และเป็นกลาง
ต่อมา พระครูเกษมวาปีพิสัย ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดนางพญา ได้มีคำสั่งที่ 1/2568 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบศาสนสมบัติวัดนางพญา เมื่อวันที่ 24 ส.ค. 2568 พร้อมประชุมคณะกรรมการหลายฝ่ายในวันที่ 25 ส.ค. 2568 เพื่อสั่งการให้มีการตรวจสอบตามคำสั่งเจ้าคณะจังหวัดพิษณุโลก
และเมื่อไวยาวัจกรวัดฯ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจและเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิษณุโลกร่วมกันตรวจสอบแล้ว พระครูเกษมวาปีพิสัยจึงมอบหมายให้ นายชวลิต ไวยาวัจกรวัด นำหลักฐานต่างๆ ส่งให้สำนักงาน ป.ป.ช.จ.พิษณุโลก พิจารณารับคำร้อง
นายชวลิต นักระนาด ไวยาวัจกรวัดนางพญา กล่าวว่า คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วพบว่าวัดได้นำทรัพย์สินที่ดินและอาคารพาณิชย์ให้เอกชนเช่าและมีบุคคลที่ผู้เช่าเข้าใจผิดว่าเป็นไวยาวัจกรหรือตัวแทนของวัดนำประโยชน์เข้ากระเป๋าตัวเอง โดยไม่มีหลักฐานชี้ชัดว่านำเงินค่าเช่าเข้าบัญชีในนามวัดตามที่กฎหมายกำหนด อีกทั้งช่วง 5 ปีย้อนหลังจากวันเข้าตรวจสอบ ไม่พบว่ามีเงินบริจาคหรือเงินอื่นใดเข้าบัญชีธนาคารในนามของวัดนางพญาแต่อย่างใด
ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องผิดปกติ จึงได้รวบรวมหลักฐานต่างๆ มาร้องต่อ ป.ป.ช.เพื่อขอให้พิจารณารับคำร้องและดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป ส่วนการกระทำความผิดพระธรรมวินัยนั้นตรวจสอบแล้วไม่พบหลักฐานและได้รับการปฏิเสธจากผู้ถูกร้อง
ทั้งนี้ รายละเอียดการตรวจสอบทั้งหมด พระครูเกษมวาปีสัยได้นำเรื่องตรวจสอบส่งไปยังเจ้าคณะจังหวัดพิษณุโลก เพื่อรับทราบและพิจารณาตามลำดับชั้นแล้ว