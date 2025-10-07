พลังศรัทธา! พุทธศาสนิกชนแน่นวัดป้อมรามัญ ทำบุญวันออกพรรษา เสริมสิริมงคลชีวิต

พระนครศรีอยุธยา - บรรยากาศวันออกพรรษา จ.พระนครศรีอยุธยา คึกคัก ประชาชนหลั่งไหลร่วมทำบุญตักบาตร ที่วัดป้อมรามัญ นำโดย “พระอาจารย์แดง” เกจิดังเมืองกรุงเก่า เพื่ออุทิศส่วนกุศลแก่ผู้ล่วงลับ และเสริมสิริมงคลให้ชีวิต
วันนี้( 7 ต.ค.) บรรยากาศการทำบุญวันออกพรรษา ที่วัดป้อมรามัญ ตำบลสวนพริก อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เต็มไปด้วยพุทธศาสนิกชนจำนวนมาก ต่างพร้อมใจกันพาครอบครัวและบุตรหลานมาร่วมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันออกพรรษา เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่ญาติผู้ล่วงลับ และเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตตามประเพณีทางศาสนา
โดยมี พระครูเกษม จันทรวิมล หรือ “พระอาจารย์แดง” เกจิชื่อดังเมืองกรุงเก่า เจ้าคณะตำบลท่าวาสุกรี เขต 3 และเจ้าอาวาสวัดป้อมรามัญ เป็นประธานนำคณะพระภิกษุสงฆ์ประกอบพิธีสวดมนต์ ฟังธรรม และทำบุญตักบาตรอาหารคาวหวานตามประเพณีโบราณ
บรรยากาศภายในวัดเป็นไปอย่างสงบ อิ่มเอมไปด้วยพลังศรัทธาแห่งพุทธศาสนิกชนเมืองกรุงเก่า ที่ยังคงร่วมแรงสืบสานประเพณี “วันออกพรรษา” อย่างงดงามและไม่เสื่อมคลาย