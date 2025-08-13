xs
พระอาจารย์แดง เกจิชื่อดังมอบวัตถุมงคล ส่งแรงใจทหารชายแดน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



พระนครศรีอยุธยา - พระอาจารย์แดง เกจิดังเมืองกรุงเก่าเดินทางไปช่องอานม้า มอบวัตถุมงคลพร้อมของใช้จำเป็นส่งแรงใจทหารชายแดน

วันนึ้( 13 ส.ค.) พระครูเกษม จันทรวิมล ( อาจารย์แดง วัดป้อมรามัญ ) เจ้าคณะตำบลท่าวาสุกรี เขต 3 ได้นำคณะลูกศิษย์ เดินทางมาที่ช่องอานม้า  จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อมอบวัตถุมงคล และสิ่งของจำเป็น อาทิเช่นหน้ากากอนามัย ถุงเท้าสีดำ  กางเกงใน ปลากระป๋อง  บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปแบบถ้วย  แก๊สกระป๋อง กาแฟดำซอง รองเท้ายางสีดำ  จำนวน 50 คู่  น้ำมันโชแนค 1 ลัง  กะน้ำมันจักร 1 ลัง ( สำหรับล้างอาวุธปืน )  แก่เจ้าหน้าที่ทหารที่ปฏิบัติหน้าที่ตามแนวชายแดน  

โดยในครั้งนี้ พระครูเกษมฯ ได้มอบ ตะกรุด “ นะเศรษฐีมีสมบัติแคล้วคลาดปลอดภัย ” รุ่นปี พ.ศ. 2551 ซึ่งเป็นวัตถุมงคลที่ท่านปลุกเสกเอง มีพุทธคุณด้านเมตตา มหาลาภ และแคล้วคลาดปลอดภัย รวมถึง มีดหมอ  ผ้ายันต์ท้าวเวสสุวรรณ  พร้อม คาถา ที่ไว้ป้องกันภูตผีเขมร สิ่งชั่วร้าย ที่จะเข้ามาในประเทศไทย เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่เหล่าทหารหาญที่เสียสละเพื่อปกป้องประเทศ 

นอกจากนี้   ศิลปินนักร้อง  แก้ว มดคันไฟ  ลูกศิษย์ พระอาจารย์แดง  มาขับร้อง บทเพลง “ ทำดีเพื่อพ่อ ” ซึ่งเป็นเพลงธรรมมะวัดป้อมรามัญ ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ทหารแนวหน้าอีกด้วย

พระครูเกษม จันทรวิมล กล่าวว่า “ ทหารชายแดนเปรียบเสมือนกำแพงของแผ่นดิน ไทยจะอยู่ได้ก็เพราะมีผู้เสียสละเฝ้าแผ่นดินอยู่เงียบๆ การนำวัตถุมงคลและสิ่งของมามอบในวันนี้ เป็นเพียงสิ่งเล็กน้อยเมื่อเทียบกับภารกิจที่ยิ่งใหญ่ของพวกเขา ขอให้ตะกรุด  มีดหมอ  ผ้ายันต์ท้าวเวสสุวรรณ นี้เป็นพลังใจเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวให้แคล้วคลาดปลอดภัยตลอดภารกิจ ”












