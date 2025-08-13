พระอาจารย์แดง เกจิชื่อดังมอบวัตถุมงคล ส่งแรงใจทหารชายแดน

พระนครศรีอยุธยา - พระอาจารย์แดง เกจิดังเมืองกรุงเก่าเดินทางไปช่องอานม้า มอบวัตถุมงคลพร้อมของใช้จำเป็นส่งแรงใจทหารชายแดน
วันนึ้( 13 ส.ค.) พระครูเกษม จันทรวิมล ( อาจารย์แดง วัดป้อมรามัญ ) เจ้าคณะตำบลท่าวาสุกรี เขต 3 ได้นำคณะลูกศิษย์ เดินทางมาที่ช่องอานม้า จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อมอบวัตถุมงคล และสิ่งของจำเป็น อาทิเช่นหน้ากากอนามัย ถุงเท้าสีดำ กางเกงใน ปลากระป๋อง บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปแบบถ้วย แก๊สกระป๋อง กาแฟดำซอง รองเท้ายางสีดำ จำนวน 50 คู่ น้ำมันโชแนค 1 ลัง กะน้ำมันจักร 1 ลัง ( สำหรับล้างอาวุธปืน ) แก่เจ้าหน้าที่ทหารที่ปฏิบัติหน้าที่ตามแนวชายแดน
โดยในครั้งนี้ พระครูเกษมฯ ได้มอบ ตะกรุด “ นะเศรษฐีมีสมบัติแคล้วคลาดปลอดภัย ” รุ่นปี พ.ศ. 2551 ซึ่งเป็นวัตถุมงคลที่ท่านปลุกเสกเอง มีพุทธคุณด้านเมตตา มหาลาภ และแคล้วคลาดปลอดภัย รวมถึง มีดหมอ ผ้ายันต์ท้าวเวสสุวรรณ พร้อม คาถา ที่ไว้ป้องกันภูตผีเขมร สิ่งชั่วร้าย ที่จะเข้ามาในประเทศไทย เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่เหล่าทหารหาญที่เสียสละเพื่อปกป้องประเทศ
นอกจากนี้ ศิลปินนักร้อง แก้ว มดคันไฟ ลูกศิษย์ พระอาจารย์แดง มาขับร้อง บทเพลง “ ทำดีเพื่อพ่อ ” ซึ่งเป็นเพลงธรรมมะวัดป้อมรามัญ ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ทหารแนวหน้าอีกด้วย
พระครูเกษม จันทรวิมล กล่าวว่า “ ทหารชายแดนเปรียบเสมือนกำแพงของแผ่นดิน ไทยจะอยู่ได้ก็เพราะมีผู้เสียสละเฝ้าแผ่นดินอยู่เงียบๆ การนำวัตถุมงคลและสิ่งของมามอบในวันนี้ เป็นเพียงสิ่งเล็กน้อยเมื่อเทียบกับภารกิจที่ยิ่งใหญ่ของพวกเขา ขอให้ตะกรุด มีดหมอ ผ้ายันต์ท้าวเวสสุวรรณ นี้เป็นพลังใจเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวให้แคล้วคลาดปลอดภัยตลอดภารกิจ ”