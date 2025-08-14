ฮือฮา! เมฆ “พญานาคคาบลูกแก้ว” กลางฟ้า เชื่อคุ้มครองทหารแนวหน้า – ส่งนิมิตคลี่คลายเหตุปะทะชายแดน

พระนครศรีอยุธยา - ชาวอยุธยาเผยนาทีเห็นก้อนเมฆรูปร่างคล้ายพญานาคคาบลูกแก้วเปล่งประกาย ระหว่างเดินทางกลับจากมอบสิ่งของให้ทหารชายแดนเชื่อเป็นนิมิตมหามงคล ปกปักรักษาทหารหาญและชาวบ้าน พร้อมส่งสัญญาณแห่งความสงบสุขให้แผ่นดินไทย
วันนี้( 14 ส.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานเหตุการณ์สุดอัศจรรย์ที่สร้างความฮือฮาให้ผู้พบเห็น หลังมีผู้ถ่ายภาพและบันทึกเรื่องราว “เมฆพญานาคคาบลูกแก้ว” ปรากฏชัดบนท้องฟ้า ระหว่างเดินทางกลับจากพื้นที่แนวชายแดนบริเวณช่องอานม้า จ.อุบลราชธานี เมื่อวันที่ 13 สิงหาคมที่ผ่านมา
นายสุรัตน์ ชัยกุลเทวินทร ชาว จ.พระนครศรีอยุธยา เล่าว่า ตนและคณะได้เดินทางไปมอบสิ่งของและกำลังใจแก่ทหารกล้าแนวชายแดน โดยมีพระครูเกษมจันทวิมล หรือพระอาจารย์แดง วัดป้อมรามัญ เกจิดังเมืองกรุงเก่าร่วมเดินทางด้วย
ขณะขับรถกลับ ใช้เส้นทางถนนทางหลวงหมายเลข 24 มาถึงกิโลเมตรที่ 124 ถนนบุรีรัมย์–ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ ได้พบก้อนเมฆลอยอยู่กลางฟ้า ตอนแรกคิดว่าเป็นเพียงเมฆธรรมดา แต่เพื่อนและแฟนที่นั่งมาด้วยต่างชี้พร้อมกันว่า “พญานาคคาบลูกแก้ว” เมื่อหันไปมองก็พบว่าเป็นรูปร่างคล้ายพญานาคกำลังคาบลูกแก้ว และมีแสงเปล่งประกายอยู่ตรงกลาง
ผู้ร่วมเหตุการณ์เชื่อว่าเป็นนิมิตหมายดี พญานาคมาปรากฏเพื่อปกปักรักษาทหารและชาวบ้านในพื้นที่ชายแดนไทย–กัมพูชาให้ปลอดภัย พร้อมทั้งอวยพรให้สถานการณ์ความตึงเครียดคลี่คลายโดยเร็ว
ตามความเชื่อของชาวอีสาน การที่เมฆปรากฏรูปร่างคล้ายพญานาคถือเป็นนิมิตมหามงคล แสดงถึงพลังแห่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์และการคุ้มครอง โดยเฉพาะในยามบ้านเมืองมีเหตุการณ์สำคัญหรือไม่สงบ
นายสุรัตน์กล่าวปิดท้ายว่า สิ่งที่เห็นไม่ใช่แค่ภาพบนฟ้า แต่เป็น “กำลังใจจากฟากฟ้า” ที่ส่งมาสู่แผ่นดินไทย