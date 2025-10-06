ปกป้องเต็มที่ ! อยุธยาเตรียมเสริมแผ่นเหล็กกันน้ำท่วมวัดไชยวัฒนาราม

พระนครศรีอยุธยา - ระดับน้ำเจ้าพระยาเพิ่มสูง เหลืออีก 1 เมตรจะล้นแนวบังเกอร์ เจ้าหน้าที่เร่งติดตั้งแผ่นเหล็กเสริมความสูงและความแข็งแรง เพื่อป้องกันโบราณสถานสำคัญจากน้ำท่วม ขณะที่นักท่องเที่ยวยังเข้าชมได้ตามปกติ
วันนี้( 6 ต.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานสถานการณ์น้ำท่วมในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา หลังจากเขื่อนเจ้าพระยาคงการระบายน้ำในอัตรา 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่ไหลผ่านจังหวัดเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่อง
โดยเฉพาะบริเวณหน้าโบราณสถาน วัดไชยวัฒนาราม ในพื้นที่ตำบลบ้านป้อม อำเภอพระนครศรีอยุธยา พบว่าระดับน้ำสูงขึ้นจากเมื่อวานนี้ 4 เซนติเมตร ทาง กรมอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา ได้ติดตั้งแนวบังเกอร์ป้องกันน้ำท่วมแบบสำเร็จรูปสูง 1.90 เมตร ตลอดแนวริมแม่น้ำเจ้าพระยา รวมระยะทาง 165 เมตร จำนวน 138 แผ่น พร้อมวางแผ่นผ้าใบ กระสอบทราย และติดตั้งเครื่องสูบน้ำอัตโนมัติ เพื่อรองรับกรณีน้ำรั่วซึม
ล่าสุด พบว่าระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้น เหลืออีกประมาณ 1 เมตรจะล้นแนวบังเกอร์ เจ้าหน้าที่เตรียมเสริม แผ่นเหล็กสูงเพิ่มอีก 1 เมตร จำนวน 138 แผ่น เพื่อเพิ่มความแข็งแรงและความมั่นคงให้กับแนวบังเกอร์ตลอดแนวความยาว 165 เมตร โดยระบบป้องกันนี้เคยใช้รับมือระดับน้ำสูงกว่าปัจจุบันมาแล้ว
ขณะที่บรรยากาศภายในโบราณสถาน วัดไชยวัฒนาราม ยังมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเข้าชมอย่างต่อเนื่อง ถนนและเส้นทางหลักสำคัญยังไม่ถูกน้ำท่วม เช่นเดียวกับโบราณสถานอื่น ๆ ในเกาะเมืองอยุธยา ยังสามารถเข้าท่องเที่ยวได้ตามปกติ