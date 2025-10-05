ต้องอยู่ให้ได้ .. น้ำเจ้าพระยาซึมทะลักเข้าวัดต้นสน แม่ค้าขายก๋วยเตี๋ยวแช่น้ำขาย นักท่องเที่ยวนั่งกินบะช่อเย็นเจี๊ยบ

อ่างทอง – น้ำเจ้าพระยาซึมทะลักเข้าวัดต้นสน แม่ค้าขายก๋วยเตี๋ยวแช่น้ำขาย นักท่องเที่ยวนั่งกินบะช่อเย็นเจี๊ยบ เทศบาลเร่งตั้งเครื่องสูบน้ำระบาย หลังระดับน้ำเจ้าพระยาเพิ่มสูงต่อเนื่อง
วันนี้( 5 ต.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บริเวณลานหน้าโบสถ์พระศรีเมืองทอง วัดต้นสน อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง เกิดน้ำท่วมขังสูงประมาณ 30–40 เซนติเมตร หลังจากระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่อง จนน้ำไหลซึมทะลักเข้าบริเวณวัดต้นสนและแนวกำแพงริมเขื่อนหลายจุด
สถานการณ์ยิ่งวิกฤตเมื่อเครื่องสูบน้ำของวัดขัดข้อง ทำให้น้ำเอ่อล้นเข้าภายในวัดอย่างรวดเร็ว บรรยากาศภายในวัดเป็นไปอย่างคึกคัก ท่ามกลางน้ำท่วม พบแม่ค้าร้านก๋วยเตี๋ยวยังคงเปิดขายตามปกติ โดยมีนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาไหว้พระขอพร นั่งรับประทานก๋วยเตี๋ยวบนโต๊ะ ขณะเท้าแช่อยู่ในน้ำ บางรายบอกว่า “น้ำเย็นเจี๊ยบดี” กลายเป็นภาพแปลกตาท่ามกลางสถานการณ์น้ำท่วม
ด้านเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองอ่างทองได้เร่งเข้าพื้นที่ เจาะพื้นและวางท่อเพื่อระบายน้ำ โดยใช้เครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่ (เครื่องยันม่้าแบบแปดนิ้ว) ติดตั้งบริเวณหน้าโบสถ์เพื่อเร่งระบายน้ำออก ขณะเดียวกันทางวัดร่วมกับเจ้าหน้าที่ทหารได้ช่วยกันติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพิ่มเติม เพื่อเร่งสูบระบายน้ำออกจากพื้นที่ให้เร็วที่สุด
ทั้งนี้ ระดับน้ำเจ้าพระยาที่ไหลผ่านจังหวัดอ่างทองยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และพบว่ามีน้ำซึมเข้าริมเขื่อนหลายจุด เทศบาลเตรียมวางแผนรับมือเพิ่มเติมหากมีการระบายน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มขึ้นอีก