“ครูฟุตเหล็ก” ลาออกแล้ว! ผอ.โรงเรียนฯ ยันอนุมัติตามขอ แต่ สพป.เดินหน้าสอบสวนต่อ

ลำปาง - คืบหน้าครูฟุตเหล็กฟาดหน้าเด็ก ป.1 ยื่นหนังสือลาออกแล้ววันนี้ ขณะที่รักษาการ ผอ.ยืนยันพร้อมอนุมัติตามคำขอ ขณะที่ สพป.เดินหน้าสอบสวนต่อ ไม่เกี่ยวลาออกหรือไม่
กรณี “น้องพ๊อต” (ชื่อเล่นที่เรียกกันตามสำเนียงพื้นที่เมืองลำปาง) หรือน้องพอร์ซ หรือ ด.ช.ปฏิภาณ อยู่บ้านเลขที่ 9/1 บ้านข่วงม่วง หมู่ 8 ต.นาสัก อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง นักเรียนชั้น ป.1 วัย 7 ขวบ หยิบมาร์ชดฝเมลโลบนโต๊ะครูกิน เมื่อวันที่ 2 ต.ค. เพราะวันนั้นแม่ไม่มีเงินให้ไปโรงเรียน จนถูกครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านแม่จางใช้ฟุตเหล็กฟาดหน้า-ตบปาก และหยิกคอ รวมถึงลงโทษให้ไปล้างห้องน้ำ ซึ่งกลายเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์กันทั่ว และมีการเข้าแจ้งความไว้ที่ สภ.แม่เมาะด้วย
วันนี้ (6 ต.ค.) แม่ได้พาน้องเข้าพบพนักงานสอบสวน สภ.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ เพื่อให้ปากคำครั้งแรก โดยมีเจ้าหน้าที่สหวิชาชีพที่เข้าร่วมรับฟังและชักถามด้วย
ด้านนายธนายุทธ คำพีระ รอง ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 ลำปาง ได้ประชุมกับ นายบุญศักดิ์ นาคอ่อน ผู้อำนวยการโรงเรียนสบป้าดวิทยา รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนแม่จาง เจ้าหน้าที่พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอ และท้องถิ่น รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อหารือแนวทางในการติดตามความคืบหน้าทางคดีของเด็ก รวมถึงการดูแลสวัสดิภาพเด็กในโรงเรียน เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาดังกล่าวขึ้นอีก
นายบุญศักดิ์ นาคอ่อน ผู้อำนวยการโรงเรียนสบป้าดวิทยา รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนแม่จาง ได้ให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวครั้งแรกว่า หลังเกิดเหตุทุกคนก็ไม่ได้นิ่งนอนใจกับเรื่องที่เกิดขึ้น ล่าสุดวันนี้ครูผู้ช่วยคนดังกล่าวก็ได้ยื่นหนังสือลาออกเพื่อแสดงความรับผิดชอบให้กับตนเองแล้ว และตนก็จะพิจารณาอนุมัติให้ลาออกตามความประสงค์ของเจ้าตัว ซึ่งเชื่อว่าหากครูลาออกแล้วจะสามารถลดกระแสสังคมในขณะนี้ลงได้
ขณะที่นายธนายุทธ คำพีระ รอง ผอ.สพป.ลำปาง เขต 1 กล่าวว่า แม้ครูจะยื่นใบลาออกแล้ว แต่การสืบสวนและสอบสวนของทาง สพป.ก็จะยังคงดำเนินต่อไปจนเสร็จสิ้นตามกระบวนการ ไม่เกี่ยวกับการลาออกของครูแต่อย่างใด ดังนั้นก็ขอให้สังคมสบายใจว่าทาง สพป.จะดำเนินการอย่างตรงไปตรงมาและทำให้ดีที่สุด