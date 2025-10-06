xs
xsm
sm
md
lg

“ครูฟุตเหล็ก” ลาออกแล้ว! ผอ.โรงเรียนฯ ยันอนุมัติตามขอ แต่ สพป.เดินหน้าสอบสวนต่อ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ลำปาง - คืบหน้าครูฟุตเหล็กฟาดหน้าเด็ก ป.1 ยื่นหนังสือลาออกแล้ววันนี้ ขณะที่รักษาการ ผอ.ยืนยันพร้อมอนุมัติตามคำขอ ขณะที่ สพป.เดินหน้าสอบสวนต่อ ไม่เกี่ยวลาออกหรือไม่


กรณี “น้องพ๊อต” (ชื่อเล่นที่เรียกกันตามสำเนียงพื้นที่เมืองลำปาง) หรือน้องพอร์ซ หรือ ด.ช.ปฏิภาณ อยู่บ้านเลขที่ 9/1 บ้านข่วงม่วง หมู่ 8 ต.นาสัก อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง นักเรียนชั้น ป.1 วัย 7 ขวบ หยิบมาร์ชดฝเมลโลบนโต๊ะครูกิน เมื่อวันที่ 2 ต.ค. เพราะวันนั้นแม่ไม่มีเงินให้ไปโรงเรียน จนถูกครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านแม่จางใช้ฟุตเหล็กฟาดหน้า-ตบปาก และหยิกคอ รวมถึงลงโทษให้ไปล้างห้องน้ำ ซึ่งกลายเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์กันทั่ว และมีการเข้าแจ้งความไว้ที่ สภ.แม่เมาะด้วย

วันนี้ (6 ต.ค.) แม่ได้พาน้องเข้าพบพนักงานสอบสวน สภ.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ เพื่อให้ปากคำครั้งแรก โดยมีเจ้าหน้าที่สหวิชาชีพที่เข้าร่วมรับฟังและชักถามด้วย

ด้านนายธนายุทธ คำพีระ รอง ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 ลำปาง ได้ประชุมกับ นายบุญศักดิ์ นาคอ่อน ผู้อำนวยการโรงเรียนสบป้าดวิทยา รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนแม่จาง เจ้าหน้าที่พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอ และท้องถิ่น รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อหารือแนวทางในการติดตามความคืบหน้าทางคดีของเด็ก รวมถึงการดูแลสวัสดิภาพเด็กในโรงเรียน เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาดังกล่าวขึ้นอีก

นายบุญศักดิ์ นาคอ่อน ผู้อำนวยการโรงเรียนสบป้าดวิทยา รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนแม่จาง ได้ให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวครั้งแรกว่า หลังเกิดเหตุทุกคนก็ไม่ได้นิ่งนอนใจกับเรื่องที่เกิดขึ้น ล่าสุดวันนี้ครูผู้ช่วยคนดังกล่าวก็ได้ยื่นหนังสือลาออกเพื่อแสดงความรับผิดชอบให้กับตนเองแล้ว และตนก็จะพิจารณาอนุมัติให้ลาออกตามความประสงค์ของเจ้าตัว ซึ่งเชื่อว่าหากครูลาออกแล้วจะสามารถลดกระแสสังคมในขณะนี้ลงได้

ขณะที่นายธนายุทธ คำพีระ รอง ผอ.สพป.ลำปาง เขต 1 กล่าวว่า แม้ครูจะยื่นใบลาออกแล้ว แต่การสืบสวนและสอบสวนของทาง สพป.ก็จะยังคงดำเนินต่อไปจนเสร็จสิ้นตามกระบวนการ ไม่เกี่ยวกับการลาออกของครูแต่อย่างใด ดังนั้นก็ขอให้สังคมสบายใจว่าทาง สพป.จะดำเนินการอย่างตรงไปตรงมาและทำให้ดีที่สุด




“ครูฟุตเหล็ก” ลาออกแล้ว! ผอ.โรงเรียนฯ ยันอนุมัติตามขอ แต่ สพป.เดินหน้าสอบสวนต่อ
“ครูฟุตเหล็ก” ลาออกแล้ว! ผอ.โรงเรียนฯ ยันอนุมัติตามขอ แต่ สพป.เดินหน้าสอบสวนต่อ
“ครูฟุตเหล็ก” ลาออกแล้ว! ผอ.โรงเรียนฯ ยันอนุมัติตามขอ แต่ สพป.เดินหน้าสอบสวนต่อ
“ครูฟุตเหล็ก” ลาออกแล้ว! ผอ.โรงเรียนฯ ยันอนุมัติตามขอ แต่ สพป.เดินหน้าสอบสวนต่อ
กำลังโหลดความคิดเห็น