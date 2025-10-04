ต้นสังกัดฟันธง “ครูฉาวฟุตเหล็กฟาดหน้าเด็ก ป.1” เกินกว่าเหตุ-ผิดระเบียบ จ่อย้ายไว้ก่อน

ลำปาง - ผอ.สพป.ลำปาง เขต1 เผยรู้เรื่องครูผู้ช่วย(ชาย)ใช้ฟุตเหล็กฟาดหน้าเด็ก 7 ขวบฐานหยิบขนมครูไปกินแล้ว ชี้ผิดระเบียบ-เกินกว่าเหตุ เตรียมตั้งกรรมการสอบ-สั่งย้ายไว้ก่อน ลดความตึงเครียด
ความคืบหน้า กรณีน้องพ๊อต(สำเนียงภาษาเมืองลำปาง) หรือน้องพอร์ซ เด็กชายวัย 7 ขวบ นักเรียนชั้น ป.1 โรงเรียนบ้านแม่จาง ต.นาสัก อ.แม่เมาะ ถูกครูประจำชั้น ซึ่งเป็นครูผู้ช่วยชายลงโทษ ใช้ฟุตเหล็กตีเข้าที่ใบหน้าของเด็กทั้งสองข้าง ตบปาก หยิกคอ และให้ไปล้างห้องน้ำ หลังเด็กหยิบขนมมาร์ซแมลโลบนโต๊ะไปกิน เพราะแม่ไม่มีเงินให้ไปโรงเรียน จนเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันอย่างกว้างขวางนั้น
วันนี้ (4 ต.ค.)ผู้สื่อข่าวพยายามโทรคิดต่อ รักษาการ ผอ.รร. แต่ไม่สามารถติดต่อได้ แต่ได้รับรายงานจากแหล่งข่าวว่า รักษาการ ผอ. ได้ทำรายงานชี้แจงเรื่องดังกล่าว ไปยัง สพป.เขต1 แล้ว โดยระบุว่า
1.สรุปเหตุการณ์ข้อเท็จจริง
สืบเนื่อง วันที่ 2 ตุลาคม 2568 เวลา 14.00 น นายเอ (นามสมุมติ) ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด โรงเรียนแม่จาง ต.นาสัก อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง มีพฤติการณ์การกระทำการลงโทษ เด็กชายปฏิภาณ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้วิธีการลงโทษนักเรียนไม่เป็นไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการลงโทษนักเรียนและนักศึกษา พ.ศ. 2548
กล่าวคือ ใช้วิธการลงโทษ โดยการตีบริเวณฝ่ามือจำนวน 4 ครั้ง รวมถึงตีบริเวณใบหน้า 2-3 ครั้ง จนเป็นสาเหตุให้เด็กนักเรียนรายดังกล่าวได้รับบาดเจ็บและเป็นสาเหตุสร้างความไม่พึงพอใจของผู้ปกครองเด็กนักเรียน ชุมชน เกี่ยวกับพฤติกรรมการลงโทษดังกล่าว
2.โรงเรียนแม่จาง ได้พิจารณาดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงและแก้ไขปัญหาเบื้องต้นตามลำดับ กล่าวคือ 1) เชิญคณะครู นักเรียนที่พบเห็นเหตุการณ์มาสอบถามรายละเอียดข้อมูลข้อเท็จจริง 2) เรียกตัวข้าราชการครูคู่กรณี รายดังกล่าว ให้บันทึกชี้แจงรายงานข้อเท็จจริง 3) ติดต่อประสานผู้ปกครอง เพื่อเข้าพบเจรจาและแก้ไขปัญหาร่วมกับตัวแทนผู้นำชุมชน 4) รายงานเหตุการณ์และแนวทางการแก้ไขปัญหาให้กับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 รับทราบ
ผู้สื่อข่าวได้โทรศัพท์สอบถามไปยัง นายสยามรัฐ กุลประดิษฐ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 ได้กล่าวว่า เบื้องต้นได้รับรายงานแล้ว ว่าครูอาจจะใช้ความรุนแรงกับเด็ก และอาจจะเข้าข่ายทำร้ายร่างกาย ซึ่งเกินกว่าเหตุและผิดระเบียบฯ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 ไม่ได้นิ่งนอนใจ ได้พิจารณาดำเนินการมอบหมายให้กลุ่มงานกฎหมายและคดี ดำเนินการติดตามสอบถามรายละเอียด ตรวจสอบข้อเท็จจริง และ จะได้ให้ รอง ผอ.ลงพื้นที่สืบข้อเท็จจริงอีก เพราะขณะนี้ได้มีการแจ้งความด้วย หากสืบได้ข้อเท็จจริงแล้วก็จะตั้งกรรมการสอบสวนต่อไป
ส่วนประเด็นที่ผู้นำท้องถิ่น ชาวบ้าน ผปค. ไม่ต้องการให้ครูอยู่ในโรงเรียนและสอนที่เดิม เพื่อลดความขัดแย้งในพื้นที่ระหว่างการสืบสวนสอบสวน สพฐ.อาจจะต้องย้ายครูเข้าไปทำงานที่ สพฐ.เป็นการชั่วคราวก่อน