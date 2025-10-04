ครูฉาวตบหน้าตัวเอง 3 ฉาด-หอบกระเช้าก้มกราบแม่เด็ก ป.1 ขอโทษ-ขอแม่เด็กถอนแจ้งความ

ลำปาง - ครูฉาวใช้ฟุตเหล็กฟาดหน้า-ตบปากเด็ก ป.1 หยิบมาร์ชเเมลโลกิน สวมเสื้อผ้า-ปิดบังใบหน้ามิดชิด พาแม่หอบกระเช้าเข้าขอโทษแม่เด็ก 7 ขวบ ลงทุนตบหน้าตัว 3ฉาด ขอโทษ-ขอแม่เด็กถอนแจ้งความ แม่ยืนยันไม่ถอนต้องให้ออกอย่างเดียว
กรณีเด็กชายวัย 7 ขวบ นักเรียนชั้น ป.1 โรงเรียนบ้านแม่จาง ต.นาสัก อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง ถูกครูประจำชั้น ซึ่งเป็นครูผู้ช่วยชายลงโทษ ใช้ฟุตเหล็กตีเข้าที่ใบหน้าของเด็กทั้งสองข้าง ตบปาก หยิกคอ และให้ไปล้างห้องน้ำ เพราะแม่ไม่มีเงินให้ไปโรงเรียนเด็กจึงหยิบมาร์ชเมลโล่บนโต๊ะครูไปกิน ตามที่น้องได้เล่าให้ผู้สื่อข่าวฟัง
ซึ่งหลังผ่านไป 4 วัน หน้าของเด็กชายคนดังกล่าวยังมีรอยช้ำแดง และน้องเริ่มผวา ซึม และไม่อยากไปโรงเรียนเพราะกลัวถูกครูตี กระทั่งผู้นำท้องถิ่นทราบเรื่องจึงให้แม่พาลูกไปตรวจร่างกายที่ รพ. และเข้าแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน สภ.แม่เมาะ เมื่อวานนี้(3 ต.ค.) ในข้อหาทำร้ายร่างกาย
วันนี้ ( 4 ต.ค.) นายสยามรัฐ กุลประดิษฐ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 ได้ให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวทางโทรศัพท์ว่า สพฐ.เขต1 ได้รับรายงานเบื้องต้นแล้ว และเตรียมสอบข้อเท็จจริง และด้วยในพื้นที่ต้องการให้ครูออก จึงอาจจะต้องย้ายครูไปที่ สพฐ.เป็นการชั่วคราวก่อนระหว่างสอบสวนข้อเท็จจริงเพื่อลดความตึงเครียดและความขัดแย้งในพื้นที่
ขณะที่ครูเอ (นามสมมุติ) ครูผู้ช่วยที่ก่อเหตุได้พาแม่และญาตินำกระเช้ามาขอโทษแม่เด็กที่บ้าน โดยแต่งกายอย่างมิดชิดสวมหมวกปิดบังใบหน้า ก่อนที่จะรีบออกไปเมื่อทราบว่าผู้สื่อข่าวอยู่ในพื้นที่
นางดา (นามสมมุติ) แม่เด็ก เล่าว่า ครูคนที่ทำร้ายลูกตัวเองมาพร้อมกับแม่และญาติ เอากระเช้ามาขอโทษ มากราบขอโทษและถึงขั้นใช้มือตบหน้าตัวเองถึง 3 ครั้ง แล้วขอให้แม่ถอนแจ้งความ ซึ่งแม่ไม่ยอม ยืนยันว่าจะดำเนินคดีให้ถึงที่สุดและต้องการให้ครูออกอย่างเดียว
“ตนบอกเขาไปว่าหากจะขอแบบนี้เดี๋ยวเรียกนักข่าวมาเลยเพราะอยู่ในพื้นที่ แม่ของครูจึงบอกว่าไม่อยากพบนักข่าวไม่ให้สัมภาษณ์ใดๆทั้งสิ้น แล้วบอกว่าค่อยมาอีกภายหลังก็แล้วกัน จากนั้นจึงรีบพากันออกจากบ้านไปทันที”
ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า หลังเรื่องราวครูฉาวใช้ฟุตเหล้กฟาดหน้าเด็ก-ตบปาก ถูกเผยแพร่จนมีการวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างกว้างขวาง ทั้งพระสงฆ์และชาวบ้าน ที่ทราบข่าวต่างพากันนำขนม,ข้าวของ และทุนการศึกษามามอบให้เด็กชายที่ถูกกระทำ เนื่องจากครอบครัวฐานะไม่ค่อยดีและเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวชาวบ้าน
บางรายถึงกับนำขนมมาร์ชเเมลโล่มาให้หลายกล่องและชิมให้ผู้สื่อข่าวดู พร้อมแซวว่าจะโดนครูตีไหมเนี่ย ซึ่งคนที่มานั้นต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าน้องก็ผิดจริงที่ไปขโมยขนมครูแต่วิธีการทำโทษเด็กมีตั้งหลายวิธีทำไมถึงต้องทำรุนแรงขนาดนี้
ทั้งนี้ผู้นำท้องถิ่นขอแจ้งผ่านสื่อไปยังผู้ที่ต้องหารช่วยเหลือครอบครัวน้องว่า ขณะนี้ไม่มีการเปิดบัญชีเพื่อรับบริจาคใดๆทั้งสิ้น หากต้องการจะนำเงินหรือสิ่งของมามอบให้น้องก็ขอให้นำมาให้ที่บ้าน หรือ ส่งมาตามที่อยู่เท่านั้น คือ ส่งมาได้ที่ เด็กชาย ปฏิภาณ บ้านเลขที่ 9/1 บ้านข่วงม่วง หมู่ 8 ตำบลนาสัก อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง 52220