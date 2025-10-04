เกินกว่าเหตุไหม? ครูใช้ฟุตเหล็กฟาดหน้าเด็ก ป.1 เหตุ "หยิบขนมกิน" แค่เพราะหิว

โลกออนไลน์วิจารณ์พฤติกรรมครูสนั่น หลังลงโทษเด็กเกินกว่าเหตุเพียงพอเด็กชาย ป.1 วัย 7 ขวบ หยิบขนมบนโต๊ะครูกิน เพราะลืมพกเงินมาโรงเรียนแล้วหิว
จากกรณีเหตุการณ์สะเทือนใจเด็กชาย ป.1 วัย 7 ขวบ หยิบขนมบนโต๊ะครูกินจนโดนครูใช้ฟุตเหล็กฟาดหน้า ถึง 14 ครั้ง-ตบปากอีก 10 -หยิกคอ-ไล่ไปล้างห้องน้ำ เด็กชายเล่าว่าลืมพกเงินมาโรงเรียนแล้วหิว จึงหยิบขนมบนโต๊ะครูมากิน โดยผู้ปกครองก็ยอมรับว่าเห็นรอยตั้งแต่วันเกิดเหตุแต่ไม่กล้าร้องเรียน เพราะ “กลัวครูเอาเรื่องลูก”
ล่าสุด วันนี้ (4 ต.ค.) หลังจากเรื่องราวดังกล่าวได้เผยแพร่สู่โลกออนไลน์ มีชาวเน็ตแห่คอมเมนต์วิพากษ์วิจารณ์พฤติกรรมของครูว่าเป็นกระทำการที่รุนแรงเกินกว่าเหตุหรือไม่ เพราะเด็กเป็นลูกศิษย์ของครูเอง และอายุเพียง 7 ขวบเท่านั้น เช่น ความรักเมตตาต่อเด็กไม่มีเลยขนมชิ้นเดียวสอนเด็กดีก็ได้บอกสิแล้วก็ให้ขนมกินด้วย , อย่าว่าแต่เป็นครูเลยครับ!! เป็นมนุษย์หรือเปล่า ??? , น้องอาจจะทำผิด แต่ครูมีจิตเมตตามั้ยคะ ถามน้องดี ๆ สอนน้องดี ๆ ก็ได้ เด็ก7ขวบเองนะคะ