อึ้งซ้ำ!แม่ไม่มีเงินให้ลูกไป ร.ร.-เด็ก 7 ขวบหยิบมาร์ชเมลโล่ครูกิน 1 ชิ้น โดนฟุตเหล็กฟาดหน้า 14 ครั้ง-ตบปาก 10 หยิกคอ

ลำปาง - สะเทือนใจกันทั่ว..เด็ก ป.1 วัย 7ขวบ หยิบขนมบนโต๊ะครูกินจนโดนครูใช้ฟุตเหล็กฟาดหน้า ถึง 14 ครั้ง-ตบปากอีก 10-หยิกคอ-ไล่ไปล้างห้องน้ำ ผวาไม่อยากไปโรงเรียน-ไม่กล้าบอกแม่ กลัวครู ขณะที่คนเป็นแม่หลั่งน้ำตาบอก..วันนั้นไม่ได้ลืมให้เงินลูกแต่ไม่มีจะให้ จนลูกหยิบขนมครูกินโดยไม่ได้บอก
รอยฟกช้ำตามใบหน้า คาง ข้างใบหู ของน้องพ๊อต เด็กชายวัย 7 ขวบ นักเรียนชั้น ป.1 ร.ร.แม่จาง ต.นาสัก อ.แม่เมาะ ลำปาง ยังคงปรากฎให้เห็นชัดเจนแม้ว่าจะผ่านไป 3 วันแล้ว แต่น้องก็ยังกลัว บางครั้งนั่งเหม่อ
ผู้สื่อข่าวถามว่าวันนั้นไปทำอะไรผิดถึงทำให้ครูต้องลงโทษ น้องพ๊อตบอกว่าวันนั้นแม่ไม่ได้ให้เงินไปโรงเรียน เมื่อไปในห้องเห็นขนมมาร์ชเมลโล่ วางอยู่บนโต๊ะครูหลายอัน ตนอยากกินจึงไปหยิบมากิน 1 อัน พอตอนเที่ยงครูก็เรียกไปแล้วก็ลงโทษบอกว่าขโมยขนมครู โดยครูใช้บรรทัดเหล็กตีที่หน้าทั้ง 2 ข้าง 14 ครั้ง ตบปาก 10 ครั้ง หยิกคอ และให้ไปล้างห้องน้ำ
นางดา (นามสมุมติ) อายุ 48 ปี แม่น้องพ๊อต อาชีพรับจ้าง บอกว่าวันนั้น ตอนเย็นครูเอ (นามสมมุติ) ได้โทรมาบอกตนว่าลูกขโมยขนมครูไปกิน ไม่ได้บอกว่าทำโทษลูก จนกระทั่งเลิกเรียนอาไปรับลูกกลับมาส่งที่บ้าน เมื่อตนกลับมาจากทำงาน เห็นลูกนั่งเหม่ออยู่หน้าบ้านและเห็นรอยช้ำที่ใบหน้าของลูกเมื่อถามลูกบอกว่าครูตีเพราะไปเอาขนมบนโต๊ะครูมากิน
“ได้ฟังลูกบอกแล้วตนเองจุกอกมากเพราะวันนั้นไม่ใช่ว่าลืมไม่ให้เงินลูกไปซื้อขนมกิน แต่ตนเองไม่มีเงินที่จะให้ลูกไปโรงเรียนจริงๆ ก็ต้องโทษตัวเองและสงสารลูกมากแต่ก็ทำอะไรไม่ได้ จะไปแจ้งผู้ใหญ่บ้านแต่ผู้ใหญ่ไม่อยู่ ก็รับไม่ได้ที่ครูทำรุนแรงกับลูกขนาดนี้ ทั้งๆที่เด็กยังเล็กและก็ไม่รู้ว่าเหล็กที่ฟาดไปนั้นจะกระทบอะไรกับตัวลูกหรือไม่ แต่ที่แน่ๆคือลูกผวาบอกว่าไม่อยากไปโรงเรียนเพราะกลัวครูตี อยากบอกทาง ร.ร.ว่าขอให้ย้ายครูคนนี้ไปอยู่ที่อื่น ไม่ควรให้อยู่กับเด็ก”
ด้าน นายรัตน์ อุหม่อง กำนัน ต.นาสัก นายณรงค์เดช วงศ์อ้าย ผู้ใหญ่บ้านข่วงม่วง และ นายสุรพร จันทร์ทบ สารวัตรกำนันตำบลนาสัก ได้เล่าให้ผู้สื่อข่าวฟังว่า เช้าวันศุกร์(3 ต.ค.) นายสุรพร จันทร์ทบ สารวัตรกำนันตำบลนาสัก เห็นน้องพ๊อต วัย7 ขวบ ไม่ไปโรงเรียน และพบว่าใบหน้าที่แก้มมีรอยแดงช้ำและขอบตายังเลือนๆ จึงสงสัยตอนแรกคิดว่าถูกแม่ทำร้าย จึงแจ้งให้ผู้ใหญ่บ้านทราบ
ต่อมา ผญบ.ไปสอบถามน้อง จนทราบว่าถูกครูประจำชั้น ตีด้วยฟุตเหล็ก ตนจึงเห็นว่าการกระทำของครูเป็นการกระทำที่เกินกว่าเหตุ เป็นการทำร้ายเด็กรุนแรง จึงให้แม่พลูกไปตรวจร่างกายและให้เข้าแจ้งความ พร้อมแจ้งกำนันให้สอบถามทางโรงเรียนเพราะมีการประชุมที่โรงเรียนอยู่แล้วในวันเดียวกัน
ต่อมาครูเอ คนก่อเหตุ ได้โทรมาหากำนันเพื่อขอโทษและขอไม่ให้เอาเรื่อง ตนบอกไปว่า เรื่องเกิดมา3วันแล้ว ทำไมถึงเพิ่งมารู้สึกผิดวันนี้ หากไม่มีใครรู้ก็คงเฉยๆเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น และหากปล่อยไว้เด้กคนอื่นก็อาจจะถูกทำร้ายร่างกายแบบรุนแรงในลักษณะนี้อีก
ซึ่งผลการตรวจร่างกายของแพทย์ก็ระบุว่ารอยช้ำที่แก้มซ้ายของน้องพ๊อตเกิดจากโดนวัตถุทรงแท่งไม่มีคมตี ซึ่งตนเองกำลังปรึกษาผู้ปกครองเพื่อเอาผิดครูคนนี้ที่กระทำการรุนแรงเกินกว่าเหตุต่อเด็กซึ่งเป็นลูกศิษย์ และ อายุเพียง7ปี
นอกจากนี้ครูในโรงเรียนยังให้ข้อมูลว่าครูคนดังกล่าวที่ผ่านมายังมีพฤติกรรมลงโทษเด็กด้วยการขังไว้ในห้อง และมีพฤติกรรมแปลก เก็บตัวและไม่ชอบสุงสิงกับใคร
ด้านผู้ใหญ่บ้านบอกอีกว่า เย็นวันที่แม่พาน้องไปแจ้งความ แม่ได้โทรกลับมาหาตนว่าตำรวจจะไม่รับเรื่อง อ้างว่ากลัวลูกจะมีประวัติคดีลักทรัพย์ ตนจึงได้โทรศัพท์ไปหาตำรวจแล้วแย้งว่ามันคนละประเด็น แม่พาลูกไปแจ้งความเพราะลูกถูกครูทำร้ายร่างกาย หากการที่เด็กไปหยิบขนมบนโต๊ะครูมากิน แล้วครูเห็นว่าร้ายแรงจนถึงขั้นจะแจ้งข้อหาลักทรัพย์กับเด็กมันคนละเรื่อง จนตำรวจรับแจ้งความในที่สุด
ซึ่งเรื่องนี้ตนเอง และกำนัน ซึ่งมีตำแหน่งเป็นประธานคณะกรรมการสถานศึกษา ร.ร.แห่งนี้ จะติดตามเรื่องนี้ให้ถึงที่สุดเพราะรับพฤติกรรมของครูรายนี้ไม่ได้เช่นเดียวกัน
ทั้งนี้ผู้ใหญ่ใจดีที่ต้องการจะส่งขนมหรือสิ่งของมาให้กับน้องพ๊อต สามารถส่งมาได้ที่ เด็กชาย ปฏิภาณ บ้านเลขที่ 9/1 บ้านข่วงม่วง หมู่ 8 ตำบลนาสัก อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง 52220