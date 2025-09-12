พ่อแม่รับไม่ได้! บุก ร.ร.จี้ย้าย ครูสาวตีนโหดเตะ 2 นร.จนรองเท้าลอย เหตุแค่เด็กเข้าแถวยืนเท้าไม่ชิดกัน

บุรีรัมย์ - ฉาวอีก! ครูสาวบุรีรัมย์เตะ 2 นักเรียนชาย-หญิง ม.2 ขณะเข้าแถวหน้าเสาธง จนรองเท้าครูหลุดกระเด็น เหตุแค่เด็กยืนเข้าแถวเท้าไม่ชิดกัน พ่อแม่ผู้ปกครองทราบเรื่องรับไม่ได้บุกโรงเรียนจี้ย้ายออกหวั่นทำซ้ำ เด็กเผยครูชอบใช้อารมณ์ตะโกนด่าใช้คำหยาบคายและครั้งนี้ถึงขั้นใช้เท้าเตะ ขณะครูลากะทันหันอ้างป่วยไม่ยอมมาชี้แจง รอง ผอ.เขตการศึกษาฯ รุดตรวจสอบข้อเท็จจริงยันให้ความเป็นธรรมทุกฝ่าย
วันนี้ (12 ก.ย.68 ) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พ่อแม่ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนแห่งหนึ่ง ในอำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ได้พากันเข้าไปสอบถามข้อเท็จจริงและเรียกร้องความเป็นธรรม หลังได้รับแจ้งว่าลูกหลานซึ่งเรียนอยู่ชั้น ม.2 จำนวน 2 คน เป็นนักเรียนชาย 1 คน นักเรียนหญิง 1 คน ถูกครูผู้หญิงคนหนึ่งชื่อครูเอ (นามสมมติ) ใช้เท้าเตะนักเรียนทั้ง 2 คน ขณะเข้าแถวหน้าเสาธงต่อหน้านักเรียนที่กำลังเข้าแถวอีกหลายคน สาเหตุเนื่องจากนักเรียนทั้ง 2 คนยืนเท้าไม่ชิดกันขณะเข้าแถว ทำให้ครูเอ ไม่พอใจ โดยขณะครูเอ ใช้เท้าเตะที่ต้นขาของนักเรียนชาย ถึงกับรองเท้าหลุดกระเด็นออกจากเท้า
ขณะที่ผู้ปกครองเข้าไปที่โรงเรียน เพื่อจะสอบถามครูข้อเท็จจริงกับครูเอ แต่ครูเอ กลับเดินหนีและออกจากโรงเรียนไปทันทีไม่ยอมมาชี้แจงกับผู้ปกครอง ก่อนโทรศัพท์มาลากับผู้บริหารโรงเรียน อ้างว่าป่วยกะทันหัน ก็ยิ่งทำให้ผู้ปกครองรู้สึกไม่พอใจ พร้อมเรียกร้องให้ย้ายครูคนดังกล่าวออก เพราะเกรงว่าหากครูคนดังกล่าวยังสอนต่อ หรือไม่ได้รับบทลงโทษใดๆ จะทำรุนแรงกับเด็กนักเรียนอีก เพราะเด็กบอกว่า ที่ผ่านมาครูมีพฤติกรรมชอบใช้อารมณ์ตะโกนด่านักเรียนแบบไม่มีเหตุผล บางทีใช้คำหยาบคาย บางคนถูกตบปาก และล่าสุดถึงขั้นใช้เท้าเตะเด็กนักเรียน ซึ่งผู้ปกครองมองว่าเป็นการลงโทษเด็กที่เกินกว่าเหตุ
จากนั้น ผอ.โรงเรียน จึงได้รายงานไปยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 ซึ่งเป็นต้นสังกัดได้รับทราบ
จากการสอบถามผู้ปกครองนักเรียนทั้งสองคน บอกว่า หากลูกหลานทำอะไรผิดครูก็น่าจะมีวิธีลงโทษเด็กที่เหมาะสมกว่านี้ เช่น อาจตักเตือน ให้เก็บขยะ หรือทำความสะอาดก็ได้ แต่ถ้าเด็กยังไม่เชื่อฟังก็แจ้งผู้ปกครองเพื่อจะได้ช่วยอบรมสั่งสอนลูกหลานก็ได้ ไม่จำเป็นต้องใช้วิธีการเตะเด็ก ซึ่งผู้ปกครองมองว่าเป็นการลงโทษที่เกินกว่าเหตุ เพราะถึงแม้จะไม่ถึงกับเลือดตกยางออก แต่มันก็กระทบกับสภาพจิตใจเด็กที่ถูกเตะต่อหน้านักเรียนหลายคน
ต่อมารองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 ได้ลงพื้นที่สอบถามข้อเท็จจริง ยังโรงเรียนที่เกิดเหตุ โดยได้เรียกนักเรียนทั้งสองคนมาสอบถาม ก็ยืนยันว่าถูกครูใช้เท้าเตะที่ขาจริง สาเหตุเนื่องจากยืนเท้าไม่ชิดกันขณะเข้าแถว ส่วนความต้องการของผู้ปกครองก็อยากให้ย้ายครู คนดังกล่าว ซึ่งทางเขตฯจะได้มีการสอบถามข้อมูลจากทั้งสองฝ่าย เพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงมากที่สุด ก่อนจะนำเรื่องเสนอผู้บังคับบัญชา และพิจารณาดำเนินการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างเร่งด่วน โดยยืนยันว่าจะให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่าย