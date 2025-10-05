สพป.เซ็นเด้งแล้ว “ครูฟุตเหล็กฟาดหน้าเด็กป.1”มีผลพรุ่งนี้-จ่อฟันวินัยซ้ำ

ลำปาง - ผอ.สพป.ออกคำสั่งเด้ง “ครูฟุตเหล็กฟาดหน้าเด็ก ป.1” เข้าประจำ สพฐ.เขต1 ลำปาง มีผลพรุ่งนี้ (6 ต.ค.) ก่อนกรรมการสืบข้อเท็จจริง-ฟันวินัยซ้ำ ขณะที่ “ใบอนุญาตวิชาชีพครู”ต้องรอคุรุสภาฯพิจารณา
ความคืบหน้ากรณี เด็ก ชั้น ป.1 ถูกครูประจำชั้น ซึ่งเป็นครูผู้ช่วยชายลงโทษ โดยการใช้ฟุตเหล็กตีเข้าที่ใบหน้าของเด็กทั้งสองข้าง ตบปาก หยิกคอ และให้ไปล้างห้องน้ำ ตามที่น้องได้เล่าให้ผู้สื่อข่าวฟัง ซึ่งเหตุเกิดเมื่อวันที่ 2 ต.ค.68
เรื่องแดงขึ้นมาเมื่อนายสุรพร จันทร์ทบ สารวัตรกำนันตำบลนาสัก พบเห็นเด็กชายคนดังกล่าวในวันที่3 เพราะไม่ได้โรงเรียน สภาพใบหน้าช้ำจึงสงสัย ซึ่งในตอนแรกคิดว่าแม่ทำร้ายร่างกายเด็ก จึงประสานไปยังผู้ใหญ่บ้านให้เข้าไปตรวจสอบและสอบถามเด็กและแม่ที่บ้าน จนกระทั่งทราบว่ารอยพกช้ำที่เกิดขึ้นบนใบหน้าของเด็กเป็นฝีมือครู กระทั่งมีการเข้าแจ้งความไว้ที่ สภ.แม่เมาะ
วันนี้(5 ต.ค.)นายธนายุทธ คำพีระ รอง ผอ.สพป.ลำปาง เขต 1 พร้อมเจ้าหน้าที่ได้ลงพื้นที่สอบถามและให้กำลังใจครอบครัวของเด็ก พร้อมกล่าวว่า วันนี้ ผอ.สพป.ลำปาง ได้ออกหนังสือคำสั่งเพื่อย้ายครูต้นเรื่อง ไปประจำอยู่ที่ สพฐ.เขต1 ลำปาง ก่อนชั่วคราว โดยให้มีผลในวันพรุ่งนี้ ( 6 ต.ค.)
และหลังจากนั้นก็จะได้ให้ทางคณะกรรมการที่ตั้งขึ้นสืบข้อเท็จจริง ซึ่งไม่น่ายากเพราะหลักฐานและพยานอยู่ในวงแคบ คาดจะใช้เวลาไม่นาน หากสรุปเสร็จแล้วก็จะเข้าสู่กระบวนการสอบสวนทางวินัยซึ่งก็จะมีระยะเวลาที่กำหนดชัดเจนอยู่แล้ว
ส่วนประเด็นเรื่องการสั่งพักใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูนั้น เป็นหน้าที่ของสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา เมื่อคุรุสภาฯมีคำสั่งออกมาแล้วก็จะส่งมายัง สพฐ.และ สพป.ตามลำดับ เพื่อให้รับทราบ ซึ่งจะเป็นคนละส่วนกับการดำเนินงานของ สพป.
ขณะที่ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำปาง (พม.) ได้เข้าเยี่ยมพร้อมนำขนม ของกินไปมอบให้กับน้องพร้อมสอบถามข้อมูลของครอบครัว เพื่อนำไปประกอบการช่วยเหลือในด้านอื่นๆต่อไป