(คลิป)หึงโหด! ผู้คุมเรือนจำกลางโคราชดวลปืนกันสนั่นดับ 3 ศพ คาบ้านพักกลางเมือง

ศูนย์ข่าวนครราชสีมา- ผอ.ส่วนเรือนจำกลางโคราชหึงโหด ใช้ปืนยิงกระหน่ำแฟนเก่า ผอ.ส่วนพยาบาลเรือนจำ และสามีใหม่ ผู้คุมเรือนจำ ดวลปืนกันสนั่นกลางเมืองโคราชดับคาบ้านพัก 2 ศพ และยิงตัวเองตายตาม เสียชีวิตรวม 3 ราย
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเวลาประมาณ 20.00.น. วันนี้ ( 4 ต.ค.68) ตำรวจ สภ.เมืองนครราชสีมา และหน่วยกู้ภัยสว่างเมตตานครราชสีมา ได้รับแจ้งเหตุมีคนยิงกันที่บ้านพักข้าราชการเรือนจำกลางนครราชสีมา ต.ในเมือง อ.เมืองนครราชสีมา จ. นครราชสีมา จึงรุดไปที่เกิดเหตุ
ในที่เกิดเหตุเป็นบ้านพักข้าราชการเรือนจำกลางนครราชสีมา พบผู้เสียชีวิตเป็นชายถูกยิงด้วยอาวุธปืนพกสั้นอยู่หน้าบ้านพักและพบปืนพกสั้นขนาด 9 มม.ตกอยู่ 1 กระบอก ทราบชื่อคือ นายณัฐพงษ์ เกลี้ยงพิบูล และพบผู้บาดเจ็บอีก 2 ราย เป็นหญิง 1 ราย ถูกยิงด้วยอาวุธปืนชนิดเดียวกันนอนหายใจรวยรินจมกองเลือดมีบาดแผลถูกยิงเข้าตามร่างกายและพบปืนพกสั้นขนาดจุด 38 ตกอยู่ 1 กระบอก ทราบชื่อคือ นายวิชิต ทองสิงห์ และ นางสาวตระกูล พันธุ์ไชย อาการเป็นตายเท่ากัน หน่วยกู้ภัยสว่างเมตตานครราชสีมาเร่ง CPR ปั๊มหัวใจช่วยชีวิตแล้วรีบนำส่ง รพ.มหาราชนครราชสีมา แต่ทั้งสองทนพิษบาดแผลไม่ไหวเสียชีวิตในเวลาต่อมา รวมมีผู้เสียชีวิต 3 ราย
จากการสอบสวนของเจ้าหน้าที่ตำรวจทราบว่าทั้ง 3 ราย เป็นข้าราชการสังกัดเรือนจำกลางนครราชสีมา โดย นายณัฐพงษ์ผู้เสียชีวิตคนแรก มีตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการส่วนเรือนจำกลางนครราชสีมา และ เป็นผู้ก่อเหตุได้ใช้อาวุธปืนยิง นางสาวตระกูล ตำแหน่ง ผู้อำนวยการส่วนพยาบาลของเรือนจำกลางนครราชสีมา ซึ่งเป็นภรรยาเก่าแต่เลิกลากันแล้วและ ยิงนายวิชิต สามีใหม่ของ นางสาวตระกูล ซึ่งอยู่ในบ้านพักด้วยกันและก่อนเกิดเหตุทั้งสามคนมีปากเสียงกันรุนแรงซึ่งนายณัฐพงษ์ กับ นายวิชิต มีการดวลปืนยิงต่อสู้กันเสียงปืนดังสนั่นภายในบ้านพักก่อนจะที่ทั้งสามคนจะถูกยิงตามร่างกายแต่นายณัฐพงษ์ ได้รับบาดเจ็บไม่มากหลังก่อเหตุได้เดินออกมาแล้วใช้ปืนพกขนาด 9 มม.ยิงตัวเองตายหนีความผิด
ส่วนสาเหตุเกิดจากความหึงหวง ที่ นายณัฐพงษ์ สามีเก่าโกรธและบันดาลโทสะที่นางสาวตระกูล อดีตภรรยา ไปคบหากับ นายวิชิต ข้าราชการตำแหน่งผู้คุมที่มาบรรจุใหม่ หลังจากเลิกกับตัวเองได้ไม่นาน