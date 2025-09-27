สลด! ผัวพม่าทะเลาะเมียเดือด คว้าปืนยิงขมับดับ ก่อนลั่นไกฆ่าตัวตายต่อหน้าเลือดเนื้อเชื้อไข

กาญจนบุรี – เกิดเหตุสลดสองสามีภรรยาชาวเมียนมาทะเลาะกันอย่างรุนแรงในห้องเช่า ซอยเขาตองพัฒนา เมืองกาญจนบุรี ฝ่ายชายใช้ปืนยิงขมับภรรยาเสียชีวิต ก่อนหันปากกระบอกเดียวกันยิงตัวเองดับต่อหน้า ลูกสาววัย 26 ปีเผยนาทีระทึกพยายามหนีตาย
วันนี้ (27 ก.ย.) ร.ต.ท.เทิดศักดิ์ เทศสาลี รองสารวัตร (สอบสวน) สภ.เมืองกาญจนบุรี ได้รับแจ้งเหตุยิงกันเสียชีวิต 2 ราย ภายในห้องเช่าเลขที่ 76/15 ซอยเขาตองพัฒนา 4 หมู่ 9 ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี จึงรายงานผู้บังคับบัญชา และรุดไปตรวจสอบพร้อม พ.ต.อ.สุรยุทธ เมฆมังกร ผกก.สภ.เมืองกาญจนบุรี เจ้าหน้าที่ชุดสืบสวน แพทย์เวร รพ.พหลพลพยุหเสนา และเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐาน
ที่เกิดเหตุเป็นบ้านเช่าชั้นเดียว ภายในพบร่างชาย 1 ราย และหญิง 1 ราย นอนหงายจมกองเลือด เสียชีวิตคาที่ ตรวจสอบพบอาวุธปืนไทยประดิษฐ์หักลำกล้องขนาด .22 จำนวน 1 กระบอก ปลอกกระสุน 2 ปลอก และกระสุนขนาดเดียวกันอีก 2 นัด โดยฝ่ายชายถูกยิงเข้าขมับขวา 1 นัด ขณะที่ฝ่ายหญิงถูกยิงขมับขวา 1 นัดเช่นกัน
ผู้เสียชีวิตทราบชื่อต่อมาคือ นายจออู อายุ 58 ปี และนางมิเอ อายุ 52 ปี ทั้งสองเป็นสามีภรรยาชาวเมียนมา อาชีพรับจ้างกรีดยางพาราในพื้นที่ อ.สังขละบุรี เพิ่งเดินทางกลับห้องเช่าในเช้าวันเดียวกัน
น.ส.เนซี อายุ 26 ปี ลูกสาวผู้ตาย ให้การทั้งน้ำตาว่า ก่อนเกิดเหตุพ่อกับแม่มีปากเสียงกันรุนแรง ระหว่างที่ตนอยู่ในห้องน้ำ ได้ยินเสียงปืนดัง 1 นัด รีบออกมาพบแม่ถูกยิงเสียชีวิต ส่วนพ่อยังถือปืนอยู่ในมือและเล็งมาที่ตน จึงรีบวิ่งหนีไปหลบในห้องนอน ไม่นานก็ได้ยินเสียงปืนดังขึ้นอีก 1 นัด เมื่อออกมาพบว่าพ่อยิงตัวเองเสียชีวิตแล้ว
เบื้องต้นเจ้าหน้าที่สันนิษฐานว่า ทั้งคู่มีปัญหาครอบครัวที่ตกลงกันไม่ได้ จนนายจออูบันดาลโทสะ ใช้ปืนยิงภรรยาเสียชีวิตก่อนลั่นไกปลิดชีพตัวเองเพื่อหนีความผิด อย่างไรก็ตามจะสอบสวนพยานบุคคลเพิ่มเติมเพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงต่อไป.