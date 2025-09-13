นศ.หนุ่มเครียดถูกจับได้ถ่ายใต้กระโปรงสาว หนีความผิดดิ่งชั้น 4 ห้างดังร่างกระแทกพื้น อาการโคม่า

นักศึกษาหนุ่มวัย 21 ปี มหาลัยชื่อดัง โดดชั้น 4 ห้างย่านบางใหญ่หนีความผิด อาการโคม่า หลังถูกจับได้แอบถ่ายใต้กระโปรงสาว
เมื่อเวลา 20.00 น. วันที่ 12 ก.ย. 68 เจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.บางใหญ่ ได้รับแจ้งเหตุมีชายพลัดตกจากชั้น 4 ภายในศูนย์การค้าชื่อดังแห่งหนึ่งย่านบางใหญ่ อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี ได้รับบาดเจ็บสาหัส จึงพร้อมด้วยอาสาสมัครมูลนิธิร่วมกตัญญูรีบรุดตรวจสอบ
ที่เกิดเหตุบริเวณชั้น 1 ลานหน้าซุปเปอร์มาเก็ต พบผู้บาดเจ็บทราบชื่อคือนายปุณณภพ อายุ 21 ปี สวมเสื้อรุ่นของมหาวิทยาลัยชื่อดังแห่งหนึ่งย่านบางเขน ใส่กางเกงขายาวสีครีม นอนจมกองเลือดอยู่ในสภาพแน่นิ่ง มีบาดแผลบริเวณศีรษะด้านหลังขนาดใหญ่ ข้อเท้าด้านขวาหักผิดรูป เจ้าหน้าที่พยาบาลของศูนย์การค้าฯ ได้เข้าช่วยเหลือพร้อมกับทีมแพทย์ที่มาใช้บริการภายในศูนย์การค้าฯ พยายามช่วยกันทำ CPR เนื่องจากชายคนดังกล่าวอยู่ในสภาพหมดสติ และรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รัตนาธิเบศร์ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยจึงเข้ากั้นพื้นที่และกันผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องออกจากจุดเกิดเหตุ
น.ส.เอ (นามสมมุติ) พยานในที่เกิดเหตุ ให้ข้อมูลกับทีมข่าวว่า ผู้ก่อเหตุถูกรุ่นน้องของตนจับได้ว่าแอบเดินตามเพื่อถ่ายใต้กระโปรง ก่อนที่รุ่นน้องของตนจะตะโกนร้องขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ รปภ. และได้ขอตรวจสอบโทรศัพท์มือถือของผู้ก่อเหตุ ทำให้ผู้ก่อเหตุตกใจกลัว จู่ๆก็ตัดสินใจกระโดดลงมาจากชั้น 4 ต่อหน้าต่อตาของรุ่นน้องตน ซึ่งตอนนี้รุ่นน้องผู้เสียหายรู้สึกตกใจกลัว และเสียขวัญเป็นอย่างมาก เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่ระหว่างตรวจสอบพยานหลักฐานในที่เกิดเหตุ และจะตรวจสอบกล้องวงจรปิดบริเวณใกล้เคียงเพื่อหาสาเหตุแท้จริงต่อไป