ฮีโร่ตัวจริง! 4 นักศึกษา ม.หอการค้าไทย ร่วมสกัดชายโรคจิตแอบถ่ายใต้กระโปรงสาวบนรถเมล์ สาย 138

เผยคลิปนักศึกษาชายม.หอการค้าไทย ช่วยกันสกัดผู้ชายโรคจิตใช้มือถือแอบถ่ายใต้กระโปรงผู้หญิงบนรถเมล์สาย 138 โดยพลเมืองดีได้ให้คนขับปิดประตูไว้ และโทรแจ้งตำรวจ
เมื่อวันที่ 11 ก.ย. สมาชิก TikTok ชื่อว่า ”Too Wimuktalop" ได้โพสต์คลิปวิดีโอเหตุการณ์ขณะนักศึกษาชาย ช่วยกันสกัดผู้ชายโรคจิตใช้มือถือแอบถ่ายใต้กระโปรงผู้หญิงบนรถเมล์สาย 138 ซึ่งผู้ก่อเหตุพยายามหนีลงจากรถ แต่โดนจับได้ทันจากกลุ่มพลเมืองดี
โดยผู้โพสต์ระบุข้อความว่า “เกิดเหตุ ชายหนุ่ม (น่าจะ) แอบถ่ายใต้กระโปรงสาว พอลงทางด่วน ผู้ก่อเหตุน่าจะลงจากรถ แต่น้องๆวัยรุ่นชาย 4-5 คนรุมสกัดไว้ ละให้คนขับปิดประตูไว้ ละโทรแจ้งตร. ชื่นชมน้องๆผช.ที่ไม่ปล่อยผ่าน ละช่วยสกัดไว้ พร้อมยึดมือถือ เปิดล็อกเครื่องพบว่ากระทำผิดจริง #รถเมล์138 #พระประแดง“
ล่าสุด วันนี้ (12 ก.ย.) เพจ “สำนักพัฒนานักศึกษา ม.หอการค้าไทย” ได้โพสต์ชื่นชมนักศึกษาชายดังกล่าว ระบุว่า ”มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ขอกล่าวชื่อชมในความกล้าหาญของกลุ่มนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่ได้เข้าช่วยเหลือนักศึกษาผู้หญิงที่ถูกผู้ชายท่านหนึ่งแอบถ่ายในรถสาธารณะด้วยนะคะ
โดยกลุ่มนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่ช่วยเหลือน้องผู้หญิงมีดังนี้
นักศึกษาคณะการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ (สาขาการผลิตและการจัดการอีเว้นท์)
1. นายปกรณ์ หมายดี
2. นายปุณณสิน ผลเพิ่มศีลกุล
3. นายศิวัฒน์ กลั่นแก้ว
นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด
1. นายพงษ์พิพัฒน์ สุพะสร
ทางมหาวิทยาลัยขอชื่นชมและสนับสนุนน้องๆให้ทำสิ่งดีๆเช่นนี้ต่อไปนะคะ“
