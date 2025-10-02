น้ำท่วมเพชรบูรณ์ระลอกนี้อ่วมเบ็ดเสร็จ 9 อำเภอ 542 หมู่บ้าน ดับสังเวย 5

เพชรบูรณ์ - เผยน้ำท่วมเพชรบูรณ์ระลอกล่าสุด..อ่วม 9 อำเภอ 542 หมู่บ้าน คนเดือดร้อนมากกว่า 20,000 ครัวเรือน ดับสังเวย 5 ราย วันนี้รอบหล่มสักยังระทม
วันนี้(2 ต.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานความคืบหน้า สถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่อำเภอหล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ แม้ว่าขณะนี้ในเขตเทศบาลเมืองหล่มสัก จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วก็ตาม แต่ในพื้นที่ ตำบลตาลเดี่ยว ตำบลปากดุก อำเภอหล่มสัก ยังคงมีน้ำท่วม ระดับน้ำลดลงจากเมื่อวานประมาณ 15-20 cm.
พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบอย่างหนักได้แก่ หมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 6 ระดับน้ำท่วมในเขตบ้านเรือนของประชาชนอยู่ที่ประมาณ 30 เซนติเมตร ถึง 1 เมตร ส่งผลให้ประชาชนบางส่วนไม่สามารถสัญจรได้ตามปกติ
พื้นที่หมู่ที่ 2, 3 และ 5 ยังคงมีน้ำท่วมขังในระดับที่สร้างความเดือดร้อนต่อการดำรงชีวิตประจำวันของประชาชน
ซึ่งนายศรัณยู มีทองคำ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้ติดตามและลงพื้นที่นำสิ่งของไปแจกจ่าย และสั่งการนายอำเภอหล่มสัก องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ช่วยเหลือประชาชนที่ประสบปัญหา ดูแลการอพยพเคลื่อนย้ายกลุ่มเปราะบางผู้สูงอายุ ให้ความช่วยเหลือด้านดำรงชีพ จัดตั้งโรงครัวพระราชทานและโรงครัวในพื้นที่แจกจ่ายอาหาร อย่างต่อเนื่อง
สำหรับสถานการณ์น้ำท่วมพื้นที่อำเภอหล่มสัก แต่ละจุดคาดว่าจะใช้ระยะเวลาประมาณ 3-4 วัน หากไม่มีฝนตกลงมาอีก ก็จะคลี่คลายลง
ส่วนภาพรวมอุทกภัยที่จังหวัดเพชรบูรณ์ครั้งนี้กระทบพื้นที่รวม 9 อำเภอ 84 ตำบล 542 หมู่บ้าน 2 เทศบาลเมือง 20 ชุมชน มีประชาชนได้รับผลกระทบมากกว่า 20,000 ครัวเรือน มีผู้เสียชีวิตแล้ว 5 ราย ได้แก่ ผู้เสียชีวิตจากการจมน้ำในพื้นที่ อ.หล่มสัก 3 ราย, อ.ศรีเทพ 1 ราย และกรณีติดเชื้อจากการปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยใน อ.หล่มสักอีก 1 ราย