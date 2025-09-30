อิทธิพลพายุบัวลอยฝนถล่ม-ดินสไลด์ทับ แม่สะเรียงอ่วม 38 หมู่บ้าน-ดับสังเวย 1 ราย

แม่ฮ่องสอน – คืบหน้าอิทธิพลพายุบัวลอย ทำฝนถล่มแม่สะเรียง จนเกิดน้ำป่าหลากทะลัก-ดินสไลด์ทับบ้าน ดับสังเวย 1 ราย ขณะที่ชายวัย 50 ลอยคอกลางน้ำหลากกู้ภัยฯช่วยรอดหวุดหวิด ล่าสุดน้ำหลากถึงสบเมยแล้ว
วันนี้ (30 ก.ย.) นายวรศักดิ์ พานทอง นายอำเภอแม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน เปิดเผยว่า อิทธิพลพายุบัวลอย ทำให้เกิดเหตุอุทกภัย น้ำป่าไหลหลาก ดินโคลนถล่ม เข้าท่วมบ้านเรือน พื้นที่การเกษตร ถนนและคอสะพาน ทำให้บ้านเรือนและทรัพย์สินของชาวแม่สะเรียง เสียหาย ครอบคลุมพื้นที่ 7 ตำบล 38 หมู่บ้าน ได้แก่ ตำบลบ้านกาศ ตำบลแม่ยวม ตำบลแม่คง ตำบลแม่สะเรียง ตำบลแม่เหาะ ตำบลป่าแป๋ และตำบลเสาหิน
และมีผู้เสียชีวิต จำนวน 1 ราย ทราบชื่อคือ นางนก (ไม่มีชื่อสกุล) อายุ 39 ปี อยู่บ้านเลขที่ 112 หมู่ 13 ต.แม่ยวม เสียชีวิต ณ บริเวณบ้านพักคนงานของโรงฆ่าสัตว์ เทศบาลตำบลแม่สะเรียง หมู่ 1 ต.แม่คง เนื่องจากเกิดเหตุดินสไลด์ทับบ้าน ส่วนชายอายุ 50 ปีที่ลอยคอมากับน้ำหลากนั้น ก็ได้รับการช่วยเหลือจากกู้ภัยแม่สะเรียงและฝ่ายปกครองปลอดภัยแล้ว
ส่วนคอสะพานเชื่อมต่อของแต่ละหมู่บ้านกว่า 6 แห่งนั้น จะต้องเร่งดำเนินการแก้ไขเฉพาะหน้า เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนไปก่อน และล่าสุดพบน้ำจากแม่น้ำยวมที่ท่วมในอำเภอแม่สะเรียงก็หลากไปถึงอำเภอสบเมยแล้ว เอ่อเข้าท่วมไร่นาและบ้านเรือนในตำบลแม่คะตวนและใกล้เคียง ทำให้ฝ่ายปกครอง ตำรวจภูธรสบเมย หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ที่ 36 และกำลังจากหน่อยเฉพาะกิจ กรมทหารพรานที่ 36 ต้องระดมกำลังเข้าช่วยเหลือชาวบ้านเคลื่อนย้ายสิ่งของขึ้นสู่ที่สูง พร้อมกับแจ้งเตือนให้พื้นที่ท้ายน้ำระวังปริมาณน้ำที่สูงขึ้นไว้ด้วย
ทั้งนี้ ฝ่ายปกครองอำเภอแม่สะเรียง ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กำลังเร่งสำรวจความเสียหาย และให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย พร้อมทั้ง ประสานกิ่งกาชาดอำเภอแม่สะเรียง และหน่วยงานอื่นๆ เร่งให้ความช่วยเหลือตามระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป
ด้านบ้านห้วยทรายขาว ต.ห้วยผา อ.เมืองแม่ฮ่องสอน ก็เจอกับพิษของพายุหนักไม่แพ้กันตั้งแต่ช่วงค่ำวานนี้ วันนี้ฝ่ายปกครอง ร่วมกับทหารจากหน่วยเฉพาะกิจสิงหนาทและเครื่องจักรจากหลายหน่วยงาน ต้องเข้าเคลียร์พื้นที่ทั้งบ้านเรือนที่ได้รับความเสียหาย โดยเฉพาะเส้นทางที่เจอทั้งหิน ดินไหลลงมาปิดเส้นทางจนไม่สามารถใช้การได้ กระทบกับการสัญจรและการค้าชายแดนที่หยุดชะงัก ในตอนนี้เริ่มใช้การได้แล้วบางส่วน