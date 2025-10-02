ทะลักต่อเนื่องแรงงานไทย-กัมพูชาลอบเข้าชายแดนสระแก้ว ล่าสุดจับได้อีก 57 ราย

สระแก้ว- ทะลักต่อเนื่อง แรงงานไทย-เขมรลอบเข้าเมืองผิดกฎหมายบริเวณชายแดนโนนหมากหมุ่น–หนองจาน อ.โคกสูง.จ.สระแก้ว ล่าสุดจับดำเนินคดีได้อีก 57 คน สารภาพต้องการเข้ามาหางานทำในไทย
วันนี้ (2 ต.ค.) กองกำลังบูรพา ร่วมกับหน่วยเฉพาะกิจที่ 12 และเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการพื้นที่ชายแดน อ.โคกสูง จ.สระแก้ว ได้จับกุมแรงงานต่างด้าวรวมถึงคนไทยที่ลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายในหลายจุด รวมทั้งสิ้น 57 คน ซึ่งการจับกุมดังกล่าวเป็นผลจากการลาดตระเวนตามแนวชายแดนไทย–กัมพูชา อย่างเข้มข้น
โดยการจับกุมจุดแรกเริ่มขึ้นในเวลา 04.45 น. เจ้าหน้าที่พบชายไทย 2 คนขณะกำลังลักลอบเดินจากฝั่งกัมพูชาเข้ามาในประเทศไทย บริเวณจุดตรวจที่ 35–36 บ้านโนนหมากมุ่น
และในเวลา 07.30 น. จับกุมกลุ่มแรงงานชาวไทยเพิ่มได้อีก 11 คน แบ่งเป็นชาย 5 คน และหญิง 6 คน ขณะลักลอบเข้ามาตามช่องทางธรรมชาติ ระหว่างจุดตรวจที่ 40–41 บ้านหนองจาน
ส่วนเวลา 07.40 น. เจ้าหน้าที่ตรวจพบชาวกัมพูชากลุ่มใหญ่ที่กำลังลักลอบเดินเข้าไทย โดยสามารถควบคุมตัวได้ทั้งหมด 42 คน แบ่งเป็นชาย 26 คน หญิง 16 คน และมีเด็กอีก 2 คน เหตุเกิดระหว่างจุดตรวจที่ 41–42 บ้านหนองจาน
และจากการสรุปผลปฎิบัติงานของเจ้าหน้าที่ พบว่าทั้งหมดถูกจับกุมในพื้นที่แนวชายแดน บริเวณหลักเขตที่ 47–48 ระหว่างบ้านหนองจาน–บ้านอ่างศิลา ต.โนนหมากหมุ่น อ.โคกสูง ซึ่งเป็นเส้นทางที่ขบวนการลักลอบมักใช้เคลื่อนย้ายแรงงานผิดกฎหมายเข้าไทย
สอบสวนเบื้องต้นทราบว่าแรงงานทั้งชาวไทยและกัมพูชา ส่วนใหญ่ต้องการเข้ามาทำงานในประเทศไทย โดยไม่ได้ผ่านช่องทางที่ถูกกฎหมาย จึงควบคุมตัวทั้งหมดส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดี และคัดแยกตามขั้นตอน ก่อนผลักดันแรงงานชาวกัมพูชากลับประเทศต่อไป
ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่กองกำลังชายแดน ยังคงเพิ่มความเข้มงวดในการลาดตระเวนและตรวจตราตลอดทั้งกลางวันและกลางคืน เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวเป็นช่องทางเปราะบางที่กลุ่มขบวนการลักลอบเข้าเมือง พยายามใช้เพื่อหลบเลี่ยงการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่...