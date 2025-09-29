ผู้ว่าฯกาญจน์ แถลงผลงานปราบยาเสพติดปี 67–68 ยึดทรัพย์กว่า 1,165 ล้านบาท ลุยสกัดแรงงานต่างด้าวเข้มชายแดน

กาญจนบุรี – ผู้ว่าฯ กาญจนบุรี แถลงผลปฏิบัติการสกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติดรอบปี 2567–2568 จับกุมผู้ต้องหาเกือบ 4,000 ราย ยึดของกลางยาเสพติดหลายชนิด พร้อมอายัดทรัพย์สินรวมมูลค่ากว่า 1.1 พันล้านบาท พร้อมคุมเข้มแนวชายแดนสกัดแรงงานเมียนมาลักลอบเข้าเมือง
วันนี้ (29 ก.ย.) นายอธิสรรค์ อินทร์ตรา ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี แถลงผลการดำเนินงานปราบปรามยาเสพติดในห้วงปีงบประมาณ 2567–2568 โดยมีว่าที่ร้อยตรีศุภมงคล บูชาถ่ายเทศ นายวุฒิพงษ์ สุภัควนิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี นายฑรัท เหลืองสอาด ปลัดจังหวัดกาญจนบุรี พ.อ.วิสูตร เอี่ยมเรือง ผู้ช่วยเลขานุการ (นบ.ยส.17) พ.อ.จักรพงษ์ ศรีสุวรรณ รอง ผอ.รมน.กาญจนบุรี พ.อ.กวินทร์ณัช เกิดสุข รอง เสธ กกล.สุรสีห์ พ.ต.ท.วรากร วิทยาบำรุง รอง ผกก.ตชด.13 พร้อมหน่วยงานความมั่นคงร่วมแถลง ที่ห้องประชุมแควน้อยน ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี
นายอธิสรรค์เผยว่า จังหวัดกาญจนบุรีได้บูรณาการทุกภาคส่วนสร้างความเข้มแข็งให้หมู่บ้าน/ชุมชน 1,005 แห่ง ควบคุมปัจจัยเสี่ยงในสถานบริการ และดำเนินคดีสถานประกอบการเกี่ยวข้องยาเสพติด 1 แห่ง ผลการปราบปรามทั้งจังหวัดจับกุมคดียาเสพติด 3,568 คดี ผู้ต้องหา 3,703 ราย ยึดของกลางยาบ้า 856,788 เม็ด, เฮโรอีน 33.5 กก., ไอซ์ 321.47 กก., เคตามีน 25.18 กก., โคเคน 3.09 กก., สารตั้งต้นกรดไนตริก 49 ถัง และกรดซัลฟิวริก 53 ถัง รวมอายัดทรัพย์สินคดียาเสพติดมูลค่า 603,061,031 บาท
ขณะที่หน่วยบัญชาการสกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติดชายแดนภาคตะวันตก (นบ.ยส.17) จับกุมคดีเพิ่มอีก 577 คดี ผู้ต้องหา 601 ราย ยึดของกลางยาบ้า 223,158 เม็ด, เฮโรอีน 10.821 กก., ไอซ์ 0.825 กก., เคตามีน 0.027 กก., พร้อมสารตั้งต้นรวมกว่า 100 ถัง และอายัดทรัพย์สินมูลค่า 561,939,784 บาท รวมผลการปฏิบัติการทั้งจังหวัดยึดทรัพย์สินคดียาเสพติดรวมมูลค่ากว่า 1,165 ล้านบาท
ด้านมาตรการบำบัด ได้นำผู้เสพเข้าสู่กระบวนการรักษา 3,237 คน และผู้เสพมีอาการทางจิต 392 คน พร้อมสกัดกั้นยาเสพติดตามนโยบาย “Seal Stop Safe” ในพื้นที่ 5 อำเภอชายแดนอย่างเข้มข้น
ผู้ว่าฯกาญจนบุรียังกล่าวถึงสถานการณ์แรงงานต่างด้าวชาวเมียนมาที่ลักลอบเข้ามาในราชอาณาจักรเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะช่องทางธรรมชาติอำเภอสังขละบุรี จึงสั่งการเพิ่มมาตรการข่าว การตั้งด่านตรวจสกัดตลอด 24 ชั่วโมง และลาดตระเวนทางเรือเข้มข้น หลังพบว่ากลุ่มแรงงานเริ่มใช้เส้นทางน้ำเลี่ยงการตรวจทางบก พร้อมย้ำประชาชนหากพบเบาะแสผู้ค้ายาเสพติดหรือการลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมาย แจ้งได้ที่ 191 หรือฝ่ายปกครองในพื้นที่ทันที.