ระทึก! มิวเซเว่นซิ่งแหกด่าน ชนเก๋ง–จยย. ก่อนพลิกตกข้างทาง ทิ้งแรงงานเถื่อน 28 ราย คนขับเผ่นลอยนวล

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



กาญจนบุรี – ระทึกกลางดึก รถอเนกประสงค์อีซูซุ มิวเซเว่น 7 ที่นั่ง ซิ่งแหกด่านสกัดแรงงานเถื่อนในพื้นที่ อ.ทองผาภูมิ พุ่งชนเก๋ง-จยย.ชาวบ้านพังยับ ก่อนเสียหลักพลิกตกข้างทาง คนขับอาศัยความมืดหลบหนีลอยนวล ทิ้งแรงงานเถื่อนเมียนมา 28 ชีวิตถูกจับได้ยกคัน

เมื่อเวลา 01.30 น. วันนี้( 29 ก.ย.) เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี ร่วมกับกำลังทหารหน่วยเฉพาะกิจลาดหญ้า กองกำลังสุรสีห์ และเจ้าหน้าที่ตำรวจตระเวนชายแดนที่ 135 ตั้งจุดตรวจสกัดบริเวณหน้าวัดเขื่อนวชิราลงกรณ ม.1 ต.ท่าขนุน อ.ทองผาภูมิ หลังได้รับรายงานข่าวว่าจะมีขบวนการลักลอบขนแรงงานต่างด้าวเข้าพื้นที่

กระทั่งพบรถยนต์อเนกประสงค์ 7 ที่นั่ง ยี่ห้ออีซูซุ มิวเซเว่น สีบรอนซ์ทอง ทะเบียน กร 1780 กาญจนบุรี ขับมาจากบ้านท่าแพด้วยความเร็วสูง เจ้าหน้าที่ส่งสัญญาณให้หยุด แต่กลับเร่งเครื่องแหกด่านหลบหนี จึงมีการติดตามอย่างกระชั้นชิด

ถึงหน้าหน่วยเฉพาะกิจลาดหญ้า รถคันดังกล่าวพุ่งใส่รถเก๋งและจักรยานยนต์ที่ชาวบ้านขับผ่านมา รถเก๋งหักหลบเสียหลักตกลงร่องน้ำ ส่วนรถจักรยานยนต์ถูกชนจนล้มพังเสียหาย โชคดีผู้ขับกระโดดหนีทัน ไม่ได้รับบาดเจ็บ
ขณะเดียวกัน รถมิวเซเว่นเสียหลักพลิกคว่ำตกลงร่องระบายน้ำพังยับทั้งคัน คนขับฉวยโอกาสช่วงชุลมุนวิ่งหนีหายไปในความมืด ส่วนแรงงานต่างด้าว 28 ราย ที่อัดแน่นอยู่ภายในต้องปีนออกทางกระจกแตก ถูกเจ้าหน้าที่ควบคุมตัวไว้ได้ทั้งหมด แบ่งเป็นชาย 19 ราย หญิง 9 ราย โดยไม่มีผู้ใดบาดเจ็บ

จากการสอบสวนเบื้องต้น แรงงานทั้งหมดรับสารภาพว่าเดินทางจากเมียนมา ลักลอบเข้าชายแดนด้าน อ.สังขละบุรี ก่อนลงเรือข้ามอ่างเก็บน้ำเขื่อนวชิราลงกรณ มาขึ้นฝั่งที่บ้านท่าแพ จากนั้นขึ้นรถมิวเซเว่นคันดังกล่าวเพื่อเดินทางต่อไปยัง กรุงเทพฯ สมุทรสาคร สมุทรสงคราม และฉะเชิงเทรา โดยต้องจ่ายค่านายหน้าคนละ 18,000–20,000 บาท แล้วแต่ปลายทาง แต่สุดท้ายถูกจับกุมเสียก่อน

ภายหลัง เจ้าหน้าที่ได้ประสาน พ.อ.พรรณศักย์ เพรียวพานิช ผบ.หน่วยเฉพาะกิจลาดหญ้า กกล.สุรสีห์ พ.อ.ปิยะเณศร์ ภัทรศาศวัตวงษ์ รอง ผบ.หน่วยเฉพาะกิจลาดหญ้า และ พ.ต.อ.ปริญญา ใคร่ครวญ ผกก.สภ.ทองผาภูมิ ส่งกำลังเข้าตรวจสอบพื้นที่ พร้อมเคลื่อนย้ายแรงงานเถื่อนทั้งหมดไปสอบสวนเพิ่มเติมที่ สภ.ทองผาภูมิ

เบื้องต้น พนักงานสอบสวนแจ้งข้อหา “เป็นคนต่างด้าวหลบหนีเข้ามาและอยู่ในราชอาณาจักรโดยผิดกฎหมาย” ก่อนดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป ขณะที่เจ้าหน้าที่เตรียมตรวจสอบข้อมูลรถยนต์ของกลาง และเร่งติดตามตัวคนขับพร้อมขบวนการที่อยู่เบื้องหลังมาดำเนินคดี








