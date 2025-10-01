ชาวบ้านผวาไม่กล้านอนบ้าน กลัวเจ้าพระยาเซาะคันกั้นน้ำแตก ขนที่นอนหมอนมุ้ง หนีน้ำไปนอนริมถนน

ชัยนาท - ชาวบ้านท้ายเขื่อนเจ้าพระยา ผวาไม่กล้านอนบ้าน กลัวเจ้าพระยาเซาะคันกั้นน้ำแตก ขนที่นอนหมอนมุ้ง หอบลูกพิการ หนีน้ำไปนอนริมถนน หลัง เขื่อนเจ้าพระยา เพิ่มระบายน้ำในอัตรา 2,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที
วันนี้(1 ต.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังจากที่เขื่อนเจ้าพระยา เพิ่มระบายน้ำในอัตรา 2,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ประกอบกับ ในพื้นที่จังหวัดชัยนาท ยังมีฝนตกต่อเนื่อง ทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา ที่อำเภอสรรพยา จ.ชัยนาท เพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่อง และล้นตลิ่งหลายจุด ทำให้สถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ขยายวงกว้างมากขึ้น ล่าสุด มีพื้นที่ถูกน้ำท่วมเพิ่มเป็น 5 ตำบล 17 หมู่บ้าน 237 หลังคาเรือน ขณะที่เทศบาลต่างๆ เร่งเสริมคันดินกั้นริมแม่น้ำเจ้าพระยา ในจุดเสี่ยงต่างๆ เพื่อไม่ให้น้ำหลากเข้าท่วมพื้นที่ทั้งหมดของหมู่บ้าน
ขณะที่ ชาวบ้าน ม.1 ต.โพนางดำออก อ.สรรพยา ที่มีบ้านชั้นเดียว ต่างหวาดผวา ไม่กล้านอนในบ้าน กลัวว่า หากเขื่อนเจ้าพระยา เพิ่มระบายน้ำไปถึง 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที จะทำให้คันดินกั้นน้ำริมแม่น้ำเจ้าพระยา ที่ทางเทศบาลสร้างไว้ จะต้านทานกระแสน้ำไม่ไหวและพังทลายลงมา จึงขนข้าวของเครื่องใช้ ที่นอนหมอนมุ้ง หนีน้ำขึ้นไปอาศัยอยู่ในเพิงพักที่ทำจากไม้ สังกะสี และผ้าใบเก่า บริเวณริมถนนทางหลวงชนบท 3018 หรือ ถนนคันคลองมหาราช ส่วนเกษตรกร ก็ได้ขนย้ายเครื่องยนต์การเกษตรและอุปกรณ์การเกษตร หนีน้ำขึ้นมาไว้บนถนนเช่นกัน
อย่างเช่น ครอบครัวของ นายบุญโฮม บุญประคม อายุ 59 ปี ชาวบ้าน ม.1 ต.โพนางดำออก อ.สรรพยา บอกว่า ขนข้าวของเกือบทั้งหมดในบ้าน หอบลูกชายพิการ อายุ 36 ปี กับภรรยา อายุ 63 ปี และสุนัข 1 ตัว หนีน้ำขึ้นมาอาศัยอยู่ริมถนนตั้งแต่วันที่ 10 กันยายน ที่ผ่านมาแล้ว เพราะตนมีบ้านชั้นเดียว กลัวว่าหากน้ำเจ้าพระยายังขึ้นไม่หยุด และคันกั้นน้ำพังลงมา จะพาครอบครัวหนีน้ำออกมาไม่ทัน โดยเฉพาะลูกชายที่พิการ จึงตัดสินใจออกมานอนริมถนนก่อน แม้ตอนนี้น้ำยังไม่ท่วมบ้าน ส่วนความเป็นอยู่ที่เพิงพัก ตอนนี้ยังไม่มีไฟฟ้าใช้ ใช้ไฟจากโซลาเซลล์ที่ไปหาซื้อมาเอง ส่วนน้ำประปา ก็จะกลับเข้าไปเอาจากแท้งน้ำในหมู่บ้านมาใช้ นายบุญโฮม ยอมรับว่าตอนนี้ขาดรายได้ ไม่มีเงินใช้ ข้าวสารก็เพิ่งหมดไป แต่ก็ได้รับการช่วยเหลือจากเทศบาลแล้ว
เช่นเดียวกับ นางสัมพันธ์ ศรีพึ่งทอง อายุ 63 ปี กำลังยุ่งอยู่กับการขนของหนีน้ำ เร่งนำที่นอนและโอ่งน้ำ ใส่รถเข็นออกจากบ้านไปที่เพิงพักริมถนน นางสัมพันธ์ บอกว่า ตอนนี้ย้ายขึ้นมานอนริมถนนแล้ว ถึงแม้บ้านจะยังไม่ถูกน้ำท่วม แต่เพราะเป็นบ้านชั้นเดียว และตนอายุมากแล้ว ประกอบกับเห็นกระแสน้ำไหลแรงและเซาะคันกั้นน้ำอยู่ตลอดเวลา กลัวว่าหากแม่น้ำเจ้าพระยาเพิ่มมากขึ้น จนล้นคันกั้นน้ำหรือคันกั้นน้ำพังลงมา กลัวจะถูกน้ำซัด หนีน้ำไม่ทัน จึงไม่กล้านอนในบ้าน ออกมานอนริมถนน ป้องกันไว้ก่อนดีกว่า
ขณะที่สถานการณ์น้ำเจ้าพระยา วันนี้ แม่น้ำเจ้าพระยาที่ไหลผ่าน สถานีวัดน้ำ C2 จ.นครสวรรค์ มีปริมาณ 2,673 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที เพิ่มขึ้นจากเดิม 51 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที น้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยา ที่จังหวัดชัยนาท 2,711 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที เพิ่มขึ้นจากเดิม 49 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที น้ำระบายท้ายเขื่อน 2,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ระดับน้ำที่ อ.สรรพยา อยู่ที่ 15.47 เมตร(รทก) และล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่ 5 ตำบล ได้แก่ ต.โพนางดำออก ต.โพนางดำตก ต.ตลุก ต.บางหลวง และ ต.หาดอาษา ระดับน้ำท่วมสูง 10-60 เซนติเมตร