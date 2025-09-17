ชาวบ้านชัยนาท เร่งสร้างเพิงพักเตรียมหนีน้ำ ขึ้นไปอยู่บนถนนชั่วคราว

ชัยนาท - ชาวบ้านท้ายเขื่อนเจ้าพระยา เตรียมหนีน้ำขึ้นไปอยู่บนถนน เร่งสร้างเพิงพัก-ซ่อมห้องส้วมชั่วคราวไว้ใช้ หลังเขื่อนเจ้าพระยา แจ้งปรับเพิ่มระบายน้ำ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที
วันนี้(17 ก.ย.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่าหลังจากที่กรมชลประทาน ได้แจ้งเตือนว่าจะเพิ่มการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยา จากอัตรา 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที เป็น 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ทำให้ชาวบ้านที่อยู่ท้ายเขื่อน ในพื้นที่ ต.โพนางดำออก อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท ต่างกลัวว่าคันดินกั้นน้ำของหมู่บ้าน บริเวณริมแม่น้ำเจ้าพระยา จะต้านทานกระแสน้ำไม่ไหว จะทำให้น้ำหลากเข้าท่วมหมู่บ้านฉับพลัน ชาวบ้านหลายราย จึงเร่งออกไปสร้างเพิงพักชั่วคราว ที่ทำด้วยไม้และสังกะสีเก่า บริเวณริมถนนคลองมหาราช กันมากขึ้น เพื่อเตรียมไว้ใช้เป็นที่พักอาศัยชั่วคราว หากเกิดน้ำท่วมบ้าน และเริ่มซ่อมแซม ห้องส้วมเก่า ที่สร้างไว้ริมถนน เมื่อคราวน้ำท่วมครั้งก่อน ให้กลับมาพร้อมใช้งาน
น.ส.ใกล้รุ่ง แสงเดช ชาวบ้าน ม.3 ต.โพนางดำออก บอกว่า ถ้าเขื่อนเจ้าพระยาระบายน้ำเป็น 2,500 ลบ.ม./วินาที กลัวว่าคันดินกั้นน้ำของหมู่บ้านจะต้านทานน้ำไม่ไหว แม้ทางเทศบาลบอกว่าจะสู้ถึงระดับน้ำ 2,800 ลบ.ม./วินาที แต่ก็ไม่รู้ว่าจะสู้ได้นานแค่ไหน เพราะพื้นที่ริมแม่น้ำ สูงต่ำไม่เท่ากัน บางจุดยังสามารถป้องกันได้ แต่ก็มีบางจุดที่เสี่ยงน้ำจะทะลักเข้ามา กลัวว่าหากน้ำทะลักเข้าท่วมหมู่บ้านฉับพลัน จะขนของหนีน้ำไม่ทัน จึงต้องออกไปสร้างเพิงพักริมถนนไว้ล่วงหน้าก่อน และยังต้องซ่อมแซมห้องส้วมเก่าที่อยู่ริมถนน ที่สร้างทิ้งไว้ตั้งแต่น้ำท่วมครั้งก่อน ให้กลับมาพร้อมใช้งานได้ทันที หากเกิดน้ำท่วม
เช่นเดียวกับ นายสะอิ้ง จับใจ อายุ 71 ปี แม้จะอายุมากแล้ว แต่ก็ยังต้องออกไปสร้างเพิงพักริมถนนคลองมหาราชเช่นกัน นายสะอิ้ง บอกว่า สร้างเตรียมไว้ก่อน หากน้ำท่วมบ้าน จะได้พาภรรยา และหลานอายุ 3 ขวบ กับ 10 ขวบ ออกมาอาศัยอยู่ชั่วคราว กลัวว่าหากให้หลานอยู่ในบ้านตอนน้ำท่วมบ้าน หลานจะตกน้ำเป็นอันตรายได้
ขณะที่ เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลโพนางดำออก ก็เร่งสร้างคันดินริมแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณ ม.4,ม.5 ให้มีความแข็งแรงมากขึ้น เพื่อรับมวลน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยาที่เพิ่มการระบายต่อเนื่อง และได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำบนถนนคลองมหาราช บริเวณวัดสมอ ทำการสูบน้ำที่ท่วมขังจากพื้นที่ ระบายลงคลองมหาราช ทำให้ต้องมีการปิดถนนคลองมหาราชตรงจุดดังกล่าว เป็นบางช่วงเวลา จึงขอให้ผู้ใช้ถนนเลี่ยงไปใช้เส้นทางอื่น
สำหรับ สถานการณ์น้ำ ล่าสุด เขื่อนเจ้าพระยา เมื่อเวลา 06.00 น.วันนี้ ได้ปรับเพิ่มการระบายน้ำจากอัตรา 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที เป็น 2,050 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที และในเวลา 11.00 น. จะปรับเป็น 2,100 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที