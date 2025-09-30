สลด! กระบะพ่อค้าเห็ดหักหลบซาเล้ง ตกสะพานจมคลอง เมียดับ ลูกป.5 รอดปาฏิหาริย์

นครพนม-เกิดเหตุโศกสลด รถยนต์กระบะพ่อค้าเห็ดหักหลบรถซาเล้ง ถนนแคบถนนลื่นทำรถเสียหลักตกลงไปในคลองใต้สะพานห้วยค้อ อ.โพนสวรค ชายคนขับเจ็บสาหัส เมียเสียชีวิต ส่วนลูกชาย ชั้น ป.5 รอดปฏิหาริย์ เตือนระวังหน้าฝนถนนลื่น
เมื่อช่วงบ่ายวันนี้ (30 ก.ย. ) เกิดเหตุการณ์สุดระทึกและเศร้าสลด เมื่อรถกระบะของพ่อค้าเห็ดรายหนึ่งได้เสียหลัก หักหลบรถซาเล้งจนพลิกคว่ำตกลงไปในคลองใต้สะพานห้วยค้อ อ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม เป็นเหตุให้ภรรยาเสียชีวิต ส่วนสามีบาดเจ็บสาหัส ขณะที่ลูกชาย ป.5 รอดชีวิตราวปาฏิหาริย์
เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นบนถนนสายโพนสวรรค์-กุสุมาลย์ ใกล้กับพระธาตุโพนสวรรค์เพียง 300 เมตร เมื่อเจ้าหน้าที่กู้ภัยและรถกู้ชีพ 1669 ได้รับแจ้งเหตุจึงรีบเข้าตรวจสอบและให้การช่วยเหลือ ที่เกิดเหตุพบรถกระบะนิสสันสีดำพลิกคว่ำหงายท้องล้อชี้ฟ้าอยู่ในคลอง เจ้าหน้าที่ต้องใช้เครื่องมือตัดถ่างเพื่อช่วยผู้บาดเจ็บทั้งสามรายออกจากซากรถ
ทราบชื่อคนขับคือ นายนพรัตน์ พ่อค้าเห็ดชาวบ้านต้าย ต.โพนจาน ได้รับบาดเจ็บสาหัส ส่วนภรรยาคือ นางทองศรี ชาวบ้านท่าเรือ ต.โพนสวรรค์ ซึ่งนั่งอยู่เบาะข้าง ได้เสียชีวิตในเวลาต่อมาที่โรงพยาบาลโพนสวรรค์ ขณะที่ลูกชายซึ่งเรียนอยู่ชั้น ป.5 ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยและปลอดภัย
จากการสอบสวนเบื้องต้นทราบว่า นายนพรัตน์และภรรยาพร้อมลูกชาย กำลังเดินทางกลับบ้านหลังจากไปขายเห็ดและข้าวโพดที่ตลาด อ.โพนสวรรค์ เมื่อขับมาถึงจุดเกิดเหตุซึ่งเป็นสะพานแคบๆ ได้มีรถซาเล้งพ่วงข้างขับสวนมา ทำให้รถกระบะต้องหักหลบกะทันหัน ประกอบกับถนนที่ลื่นจากฝนที่ตกก่อนหน้านี้ ทำให้รถเสียหลักพลิกคว่ำและพุ่งตกลงไปในคลองด้านล่างดังกล่าว
เหตุการณ์ในครั้งนี้ถือเป็นอุทาหรณ์เตือนใจให้ผู้ขับขี่เพิ่มความระมัดระวังในการใช้รถใช้ถนน โดยเฉพาะในช่วงฤดูฝนที่ถนนมักจะลื่นและอาจเกิดอุบัติเหตุได้ง่าย