เพชรบุรี - อุบัติเหตุปาเจโรพลิกคว่ำกลางถนนเพชรเกษม กู้ภัยเร่งช่วยคนขับรอดหวุดหวิด ก่อนตำรวจผงะ! เจอยาเสพติด-ปืนในรถ บริเวณกลางเกาะถนนเพชรเกษม ฝั่งขาเข้ากรุงเทพฯ หน้าปั๊มน้ำมันคาลเท็กซ์ ต.หนองชุมพล อ.เขาย้อย
เมื่อเวลา 22.30 น. วานนี้( 24 ก.ย.) พ.ต.อ.ธิป เข่งคุ้ม ผกก.สภ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี นำกำลังสายตรวจเข้าตรวจสอบอุบัติเหตุรถยนต์มิตซูบิชิ ปาเจโร สีดำ เสียหลักชนต้นไม้กลางเกาะถนนเพชรเกษม ฝั่งขาเข้ากรุงเทพฯ หน้าปั๊มน้ำมันคาลเท็กซ์ ต.หนองชุมพล อ.เขาย้อย
ที่เกิดเหตุพบรถพลิกคว่ำหงายท้องพังเสียหาย ภายในมีผู้บาดเจ็บติดซากทราบชื่อภายหลังคือ นายศักดิ์ดา จำปาทอง อายุ 34 ปี เจ้าหน้าที่กู้ภัยต้องใช้เครื่องมือช่วยเหลือนำตัวออกมาก่อนรีบนำส่งโรงพยาบาลเขาย้อย
แต่ระหว่างตรวจค้นสิ่งของภายในรถ ตำรวจถึงกับผงะ! เมื่อพบ กล่องใส่อาวุธปืน ยาบ้าและยาไอซ์จำนวนหนึ่ง รวมถึง แผ่นป้ายทะเบียน 2 แผ่น ได้แก่ กน 7426 กำแพงเพชร และ จษ 4651 ชลบุรี ซึ่งไม่ตรงกับทะเบียนรถ จึงเก็บทั้งหมดไว้เป็นหลักฐาน พร้อมตรวจสอบว่ารถคันดังกล่าวถูกสวมทะเบียนหรือไม่
เบื้องต้นตำรวจสืบสวนพบว่า นายศักดิ์ดาฯ มีประวัติเกี่ยวข้องกับยาเสพติด โดยรายละเอียดเชื่อมโยงเครือข่ายอยู่ระหว่างการขยายผลสอบสวน