"มนพร" ซัด รบ.ครึ่งบกครึ่งน้ำไม่ชัดเจน ปลุกสู้ความอยุติธรรม ยันปากกาคืออาวุธปชช.อยู่ข้างคนจน

ส.ส.นครพนม ปักธงรบลุยหาเสียง พร้อมเลือกตั้ง ซัดรัฐบาลครึ่งบกครึ่งน้ำ ไม่ชัดเจนปลุกเสียงปชช.กับความอยุติธรรม ในระบอบปชต. มั่นใจปากกา คืออาวุธสำคัญของปชช. คนยากคนจน ยังยืนหยัดอยู่ข้างปชช.”
วันนี้ (12ก.ย.) ผู้สื่อข่าวรายงานความเคลื่อนไหวทางการเมือง เตรียมพร้อมศึกเลือกตั้ง สส. สำหรับ นางมนพร เจริญศรี รมช.คมนาคม สส.เขต 2 นครพนม พรรคเพื่อไทย ถือเป็นตัวเต็งทางการเมือง เป็นผู้แทนหญิงแกร่ง ที่มีผลงานชัดในรัฐบาลพรรคเพื่อไทย โดยหลังจากว่างเว้นจากประชุมสภาผู้แทนราษฎร การบริหารงานในกระทรวงคมนาคม ลุยปักธงรบพร้อมสู้ศึกเลือกตั้ง พบปะชาวบ้านในพื้นที่ เขต 2 อ.ท่าอุเทน อ.เมืองบางส่วน และ อ.โพนสวรรค์ นครพนม พร้อมมอบของให้กำลังใจ ผู้สูงอายุ ชูนโยบายดูแลสวัสดิการผู้สูงอายุ เพิ่มสวัสดิการผู้สูงอายุ พัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชน อีกทั้งยืนยัน จุดยืนทางการเมือง พร้อมสนับสนุนพรรคเพื่อไทย เข้ามาเป็นรัฐบาลเสียงข้างมาก มาสานต่อนโยบายของพรรคเพื่อไทย ที่เกิดประโยชน์อย่างแท้จริงมาทุกยุคทุกสมัย
ทั้งนี้ สส.เดือน นางมนพร เจริญศรี รมช.คมนาคม สส.เขต 2 นครพนม พรรคเพื่อไทย ปราศรัยยืนยันกับชาวบ้านว่า ในสถานการณ์การเมืองที่บิดเบี้ยว สภาผู้แทนราษฎร ไม่เห็นหัวประชาชนเสียงข้างมาก ในการจัดตั้งรัฐบาล เพราะพรรคเพื่อไทย มาจากเสียงประชาชน เป็นพรรคอันดับสอง ที่ส่งแคนดิเดต ลงชิงนายกรัฐมนตรี แต่ไม่ได้รับการโหวต สภาผู้แทน กับโหวตพรรคอันดับสาม เป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อย เชื่อว่ามีอำนาจมืด มีความอยุติธรรม ในระบอบประชาธิปไตย เสมือนรัฐบาลครึ่งบกครึ่งน้ำ ไม่มีความชัดเจน
สิ่งเดียวที่เป็นอาวุธของประชาชน คนยากคนจน คือ ปากกา ที่จะขีดกา ลงคะแนนเสียงในวันเลือกตั้ง เพื่อคืนความยุติธรรมในระบอบประชาธิปไตย เชื่อมั่นพรรคเพื่อไทย เป็นพรรคการเมืองที่ยืนหยัดอยู่ข้างประชาชน ทุกนโยบายเกิดประโยชน์ ประชาชนได้ประโยชน์จริง ทุกยุคทุกสมัย และอีกหลายนโยบายยังใช้อยู่ มาถึงวันนี้ การเมืองจะเปลี่ยนแปลง ตนยังยืนยันพร้อมทำงานสนับสนุนพรรคเพื่อไทย พร้อมเดินเคียงบ่าเคียงไหล่ ทำงานรับใช้ประชาชน เลือกตั้งครั้งนี้ เราต้องรวมพลังเลือกพรรคเพื่อไทย จัดตั้งรัฐบาลเสียงข้างมาก พัฒนาประเทศเดินต่อไปข้างหน้า นำทุกนโยบายส่งตรงถึงประชาชน