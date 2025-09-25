ไล่ล่าระทึก! หนุ่มซิ่งปาเจโร่โยนกระสอบทิ้งริมถนน ตร.พบยาบ้า 5 แสนเม็ด สุดท้ายหนีไม่รอด รถคว่ำพังยับเจ็บสาหัสที่เพชรบุรี

สมุทรสงคราม - ตำรวจยี่สารไล่ล่ารถปาเจโร่ต้องสงสัยกลางดึก หลังคนร้ายโยนกระสอบ 3 ใบริมทาง พบซุกยาบ้ากว่า 5 แสนเม็ด ก่อนซิ่งหนีข้ามจังหวัด สุดท้ายคว่ำกลางถนนเพชรบุรี คนขับเจ็บสาหัส เร่งขยายผลหาเครือข่ายร่วมขบวนการ
จากกรณีเหตุการณ์ไล่ล่าระทึกกลางดึก โดยเจ้าหน้าที่สายตรวจรถยนต์ สภ.ยี่สาร อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม พบชายต้องสงสัยขณะจอดรถมิตซูบิชิ ปาเจโร่ สีดำ บริเวณทางเข้าโรงเรียนแพรกหนามแดง หมู่ 6 ต.แพรกหนามแดง ชายคนดังกล่าวอายุราว 35-40 ปี มีท่าทางลุกลี้ลุกลนกำลังโยนกระสอบสีขาว 1 ใบ และสีเขียว 2 ใบ ลงจากรถ
เมื่อเจ้าหน้าที่เข้าไปสอบถาม ชายคนดังกล่าวกลับตกใจรีบขึ้นรถขับหลบหนีอย่างรวดเร็ว มุ่งหน้าเส้นทางพระราม 2 และไปยังถนนเพชรเกษม เจ้าหน้าที่ไล่ติดตามผ่านหลายจุดแต่ไม่ทัน ก่อนย้อนกลับมาตรวจสอบจุดโยนกระสอบ พบกระสอบใหม่ 3 ใบ ภายในบรรจุยาบ้าเป็นมัด ๆ รวมกว่า 500,000 เม็ด
ต่อมา เจ้าหน้าที่ชุดสืบสวน สภ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี แจ้งพบรถต้องสงสัยคันดังกล่าวพลิกคว่ำสภาพหงายท้องอยู่ในร่องกลางถนน ต.หนองชุมพล อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี สภาพรถพังยับเยิน พบผู้บาดเจ็บสาหัส 1 ราย ทราบชื่อ นายศักดิ์ดา จำปาทอง อายุ 34 ปี คนขับรถ ถูกนำส่งโรงพยาบาลเขาย้อย
พ.ต.ท.ณรงค์ฤทธิ์ แก้วนวล สวญ.สภ.ยี่สาร เปิดเผยว่า ขณะนี้กำลังตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดตลอดเส้นทางเพื่อรวบรวมพยานหลักฐานและขยายผลถึงผู้ร่วมขบวนการ คาดว่ามีมากกว่า 1 คน พร้อมย้ำว่าจะดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาด.