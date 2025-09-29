รวบหนุ่มใหญ่รางสาลี่ ขับอัลฟาร์ดหรู คาด่านทองผาภูมิ ยึดยาเสพติดเพียบ

กาญจนบุรี - เจ้าหน้าที่สนธิกำลังหลายหน่วย คุมเข้มด่านตรวจสามแยกทองผาภูมิ สกัดรถอัลฟาร์ดหรูซุกยานรก ยึดของกลางอื้อ หนุ่มใหญ่บ้านรางสาลี่สิ้นท่า ขณะถูกคุมตัวสอบขยายผลหาต้นทาง-ปลายทางเครือข่ายค้ายา
วันนี้ ( 29 ก.ย) ที่จุดตรวจร่วมสามแยกทองผาภูมิ หมู่ 1 ตำบลท่าขนุน อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงและตำรวจในพื้นที่ ได้ร่วมกันแถลงข่าวผลการจับกุมผู้ลักลอบขนยาเสพติดรายสำคัญ หลังสามารถตรวจยึดของกลางได้จำนวนมาก
ผู้ร่วมแถลงข่าวประกอบด้วย นายอธิสรรค์ อินทร์ตรา ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี พล.ต.อัษฎาวุธ ปันยารชุน ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 9 พล.ต.ต.พรชัย ชลอเดช ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกาญจนบุรี นายวุฒิพงษ์ สุภัควนิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี นายฑรัท เหลืองสอาด ปลัดจังหวัดกาญจนบุรี นายชาคริต ตันพิรุฬห์ นายอำเภอทองผาภูมิ พ.ต.อ.ปริญญา ใคร่ครวญ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรทองผาภูมิ พ.อ.พรรณศักย์ เพรียวพานิช ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจลาดหญ้า กกล.สุรสีห์ พ.อ.ปิยะเณศร์ ภัทรศาศวัตวงษ์ รองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจลาดหญ้า กกล.สุรสีห์ พ.ต.อ.มานิต นาโควงศ์ ผู้กำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 13 (ค่ายพระพุทธยอดฟ้า) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ป.ป.ส.
สืบเนื่องจากเจ้าหน้าที่ประจำด่านตรวจ ได้สังเกตรถยนต์หรู ยี่ห้อโตโยต้า อัลฟาร์ด สีขาว ทะเบียนจังหวัดกาญจนบุรี ขับมาจากเส้นทางอำเภอสังขละบุรี เมื่อมาถึงด่านตรวจ เจ้าหน้าที่จึงเรียกให้หยุดตรวจค้น ภายในรถมีเพียงผู้ขับขี่ คือ นายชนาธิป อายุ 51 ปี ชาวตำบลรางสาลี่ อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี
จากการตรวจค้น พบการดัดแปลงช่องลับภายในรถเพื่อซุกซ่อนสิ่งผิดกฎหมาย เมื่อตรวจสอบอย่างละเอียดจึงพบยาเสพติดจำนวนมาก เบื้องต้นประกอบด้วย ยาบ้า 20,000 เม็ด ยาไอซ์ 25 กิโลกรัม และ เคตามีน 201 กิโลกรัม
เจ้าหน้าที่จึงควบคุมตัวนายชนาธิป พร้อมรถของกลาง ส่งไปตรวจค้นขยายผลที่ สภ.ทองผาภูมิ โดยขณะนี้อยู่ระหว่างการสอบสวนเพื่อหาต้นทางและปลายทางของยาเสพติดล็อตดังกล่าว คาดว่าเป็นเครือข่ายค้ายารายใหญ่ที่กำลังเร่งสืบสวนต่อไป