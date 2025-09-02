แรงงานเถื่อนทะลักชายแดนกาญจน์ จับ 2 คันซ้อน กระบะ-ฟอร์จูนเนอร์ ซุกพม่ารวม 39 คน

กาญจนบุรี – เจ้าหน้าที่สนธิกำลังจับแรงงานต่างด้าวชาวเมียนมา 2 คดีซ้อนในพื้นที่ อ.ทองผาภูมิ ได้แรงงานรวม 39 คน ซุกมากับรถกระบะและฟอร์จูนเนอร์ คนขับทั้ง 2 รายไม่รอด ถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย
จากกรณีรัฐบาลมีนโยบาลให้จังหวัดที่มีแนวชายแดนติดกับประเทศเพื่อนบ้าน ให้บูรณาการเฝ้าระวังป้องกันการลักลอบกระทำผิดกฎหมายทุกชนิดอย่างเคร่งครัด ซึ่ง จังหวัดกาญจนบุรีเป็น 1 ในจังหวัดที่มีชายแดนติดกับประเทศเมียนมาระยะทาง 371 กิโลเมตร
โดยที่ผ่านมานายอธิสรรค์ อินทร์ตรา ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี นายวุฒิพงษ์ สุภัควนิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี นายฑรัท เหลืองสอาด ปลัดจังหวัดกาญจนบุรี นายชาคริต ตันพิรุฬห์ นายอำเภอทองผาภูมิ พ.ต.อ.ปริญญา ใคร่ครวญ ผกก.สภ.ทองผาภูมิ พ.อ.พรรณศักย์ เพรียวพานิช ผบ.ร.29/ ผบ.ฉก.ลาดหญ้า กกล.สุรสีห์ พ.อ.ปิยะเณศร์ ภัทรศาศวัตวงษ์ รอง ผบ.ร.29/รอง ผบก.ฉก.ลาดหญ้า กองกำลังสุรสีห์ พ.ต.อ.กรณ์ สมคะเณย์ ผกก.ตม.จว.กาญจนบุรี พ.ต.อ.มานิต นาโควงศ์ ผกก.ตชด.13(ค่ายพระพุทธยอดฟ้า) ได้ร่วมประชุมพร้อมประสานงานเพื่อหาแนวทางป้องกันสถานการณ์ข้างต้นกันอย่างใกล้ชิด
พร้อมร่วมสั่งการให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดวางแผนสกัดกัดกั้นขบวนการลักลอบขนแรงงานต่างด้าวชาวเมียนมาหลบหนีเข้ามาในราชอาณาจักรไทยโดยผิดกฎหมายตลอด 24 ชั่วโมง หลายวันที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ได้ทำการจับกุมขบวนการดังกล่าวได้หลายคดีผู้ต้องหาหลายราย ยึดรถยนต์ที่ใช้เป็นพาหนะเอาไว้ตรวจสอบหลายคัน ซึ่งขบวนการดังกล่าวไม่เกรงกลัวต่อกฎหมาย เจ้าหน้าที่เชื่อว่าจะยังคงมีการลักลอบเข้ามาในราชอาณาจักรต่อเนื่องอย่างแน่นอน โดยเฉพาะช่องทางธรรมชาติ ตามแนวชายแดนด้าน อ.สังขละบุรี
ล่าสุดวันนี้ 2 ก.ย. นายชาคริต ตันพิรุฬห์ นายอำเภอทองผาภูมิ นายวัลลภ จินดา ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง เจ้าหน้าที่ อส.อ.ทองผาภูมิ สนธิกำลังร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.ทองผาภูมิ เจ้าหน้าที่ทหารหน่วยเฉพาะกิจลาดหญ้า กองกำลังสุรสีห์ เจ้าหน้าที่ร้อย ตชด.135 ผู้นำท้องที่ ท้องถิ่น จับกุมตัวนายสมบูรณ์ อายุ 55 ปี ชาว ต.วังไผ่ อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี ได้พร้อมของกลางรถยนต์กระบะยี่ห้ออีซูซุ สีฟ้า หมายเลขทะเบียนกาญจนบุรี และแรงงานต่างด้าวชาวเมียนมา จำนวน 24 คน เป็นชาย 19 คน หญิง 5 คน เจ้าหน้าที่ติดตามจับกุมได้ที่บริเวณ หมู่ที่ 6 ต.หินดาด อ.ทองผาภูมิ
นายสมบูรณ์ ผู้ต้องหาให้การในเบื้องต้นว่า ตนขับรถกลุ่มแรงงานจำนวนดังกล่าวที่บ้านท่าแพ ซอย 1 หมู่ 1 ต.ท่าขนุน อ.ทองผาภูมิ เพื่อนำไปส่งที่จุดพักคอยในเขตพื้นที่ อ.เมืองกาญจนบุรี เมื่อไปถึงจะมีคนขับรถมารับกลุ่มแรงงานจำนวนดังกล่าวไปทำงานพื้นที่จังหวัดชั้นใน ระหว่างเดินทางก็มาถูกเจ้าหน้าที่จับกุมตัวได้เสียก่อน
ขณะที่กลุ่มแรงงานทั้ง 24 คน ให้การว่าพวกตนหลบหนีเข้ามาในราชอาณาจักรไทยด้วยการใช้ช่องทางธรรมชาติตามแนวชายแดนด้านอำเภอสังขละบุรี จากนั้นนั่งรถยนต์มาลงเรือแล้วมาขึ้นฝั่งที่ท่าน้ำบ้านท่าแพ โดยทุกคนต้องการเดินทางไปทำงานในพื้นที่จังหวัดชั้นในโดยต้องจ่ายค่าหัวให้กับผู้นำพาคนละ 13,000-15,000 บาท ขึ้นอยู่กับระยะทางของแต่ละคน
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เวลาห่างกัน 1 ชั่วโมง เจ้าหน้าที่ชุดเดียวกันได้จับกุมตัวนายสุชิน อายุ 45 ปี ชาว ต.แก่งเสี้ยน อ.เมือง จ.กาญจนบุรี พร้อมของกลางรถยนต์ฟอร์จูนเนอร์ สีบรอนซ์ หมายเลขทะเบียนสมุทรสาคร ภายในพบแรงงานต่างด้าวชาวเมียนมาทั้งชายและหญิงนั่งแออัดมาเต็มคันรถ จำนวน 15 คน เป็น ชาย 9 หญิง 6 คน ซึ่งเจ้าหน้าที่จับกุมได้ที่ถนนบ้านปรังกาสี หมู่ 3 ต.ท่าขนุน อ.ทองผาภูมิ โดยทั้ง 2 คดี ผู้ต้องหาที่เป็นคนขับรถยนต์และกลุ่มแรงงาน ต่างให้การยอมรับสารภาพในลักษณะเดียวกัน เจ้าหน้าที่จึงนำตัวส่งพนักงานสอบสวน สภ.ทองผาภูมิ ดำเนินคดีตามกฎหมาย ต่อไป