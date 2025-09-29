(คลิป)เปิดเรียนวันแรกหลังข่าวปะทะนักเรียนหายร้อยละ 80 สอบปลายภาคต้องเลื่อนออกไปอีก

อุบลราชธานี-ที่โรงเรียนบ้านจันลา ต.โดมประดิษฐ์ อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี ซึ่งอยู่ใกล้กับจุดปะทะช่องบก พบว่ามีนักเรียนมาโรงเรียนเพียงร้อยละ 20 ขณะที่ผู้อำนวยการโรงเรียนต้องเลื่อนการสอบปลายภาคเป็นสัปดาห์หน้า
หรือจนกว่าเหตุการณ์จะปกติ
ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศ การเปิดเรียนในเช้าวันจันทร์ หลังจากที่มีข่าวทหารกัมพูชายิงปืนและเครื่องยิงลูกระเบิดใส่ทหารไทยที่ช่องอานม้า เมื่อปลายสัปดาห์ที่ผ่านมา ทำให้บรรยากาศโรงเรียนบ้านจัดลาที่ตั้งอยู่ในใกล้จุดปะทะช่องบก ผู้ปกครองยังมีความกังวลในเรื่องของความปลอดภัย และบางส่วนมีการอพยพไปอยู่ที่ศูนย์พักพิงชั่วคราวอำเภอเดชอุดม จึงให้ลูกหลานมาโรงเรียนน้อยจากนักเรียน 160 คน เหลือมาเรียนเพียง 31 คิดเป็นร้อยละ 20 ของนักเรียนทั้งหมด
นายกันติพัส ศิริบุตร ผอ.โรงเรียนบ้านจันลา เปิดเผยว่า วันนี้โรงเรียนบ้านจันลา สถานการณ์ก็ยังไม่เข้าสู่ภาวะปกติ เด็กนักเรียนจึงมาเรียนแค่ 20% ซึ่งเด็กนักเรียนส่วนใหญ่จะอพยพไปอยู่ที่ศูนย์พักพิงที่อำเภอเดชอุดมกับผู้ปกครอง ซึ่งถึงแม้จะมีเด็กนักเรียนมาน้อยโรงเรียนก็ยังจัดการเรียนการสอนตามปกติ ส่วนที่ไม่มาก็จะสอนเสริมเพิ่มเติมให้ครบเวลาเรียนในภายหลัง
ส่วนการสอบปลายภาคในวันพรุ่งนี้ ( 30 ก.ย.) แต่ในเมื่อสถานการณ์เป็นแบบนี้ ก็มีการปรับเปลี่ยนการสอบอาจจะเป็นสัปดาห์หน้า หรือประมาณกลางเดือนตุลาคม ขึ้นอยู่กับว่าสถานการณ์นั้นจะยุติเร็วขนาดไหน
สำหรับการเตรียมความพร้อมในการอพยพถามีการปะทะกันเกิดขึ้นระหว่างที่นักเรียนมาเรียน ทางโรงเรียนก็มีบังเกอร์ที่ได้ทำไว้ และมีการฝึกซ้อมให้เด็กนักเรียนวิ่งเข้าไปหลบภัยในบังเกอร์ ซึ่งตั้งอยู่ด้านหลังและด้านหน้าอาคารเรียนใช้เวลาถึง 2 นาที เด็กนักเรียนจะเข้าเข้าไปสู่ในบังเกอร์ครบทุกคน