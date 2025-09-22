อ.เสนา อ่วม! น้ำท่วมถนนสายหลัก เทศบาลเร่งทำสะพานไม้ยาวนับกิโล นักเรียนใช้เดินเข้าสอบปลายภาค

พระนครศรีอยุธยา - แม่น้ำน้อยล้นตลิ่ง ไหลเข้าท่วมชุมชนในเขตเทศบาลเมืองเสนา อยุธยา ถนนธรรมสิทธิ์เสนาน้ำสูง 20–30 ซม. เทศบาลเร่งสร้างสะพานไม้กว่า 1 กม. เชื่อมโรงเรียน–วัดกระโดงทอง ให้นักเรียนเดินเข้าสอบปลายภาค 25 ก.ย.นี้ พร้อมอำนวยความสะดวกชาวบ้าน–พระสงฆ์ท่ามกลางน้ำท่วมกระทบกว่า 2,000 คน
วันนี้( 22 ก.ย.) ผู้สื่อข่าวรายงานสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พบว่าปริมาณน้ำจากแม่น้ำน้อย ซึ่งรับน้ำต่อจากแม่น้ำเจ้าพระยา มีระดับสูงขึ้นอีก 2–5 เซนติเมตร เอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมชุมชนในเขตเทศบาลเมืองเสนา ตำบลบ้านแพน
น้ำท่วมบนถนนธรรมสิทธิ์เสนา ตั้งแต่เชิงสะพานสี่แยกตลาดบ้านแพน มุ่งหน้าวัดกระโดงทอง ระดับน้ำสูงราว 20–30 เซนติเมตร ทำให้รถยนต์และรถจักรยานยนต์สัญจรลำบาก อย่างไรก็ตาม น้ำยังไม่เข้าท่วมโรงเรียนราษฎร์บำรุงศิลป์ซึ่งมีพื้นที่สูงกว่าถนนราว 1 เมตร โดยโรงเรียนเตรียมจัดสอบปลายภาคในวันที่ 25 กันยายนนี้เป็นวันสุดท้าย
เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองเสนา ได้เร่งสร้างสะพานไม้สำเร็จรูประยะทางราว 1 กิโลเมตร เชื่อมโรงเรียน วัดกระโดงทอง และชุมชน เพื่อให้นักเรียนเดินทางเข้าสอบปลายภาคได้ตามปกติ รวมถึงอำนวยความสะดวกแก่พระสงฆ์และชาวบ้านในพื้นที่น้ำท่วม
นายกัมปนาท ฤทธิญาติ อายุ 64 ปี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเมืองเสนา เปิดเผยว่า น้ำท่วมครั้งนี้กระทบต่อถนนสายหลักที่ประชาชนใช้สัญจร โดยเฉพาะนักเรียนที่อยู่ในช่วงสอบและพระสงฆ์ที่ต้องออกบิณฑบาต นายกเทศมนตรีจึงสั่งเร่งทำสะพานไม้ให้แล้วเสร็จภายในวันนี้ เพื่อรับมือระดับน้ำที่ยังคงเพิ่มสูงขึ้น
สำหรับพื้นที่ดังกล่าว มีประชาชนได้รับผลกระทบแล้วราว 2,000 คน โดยเทศบาลได้เร่งสร้างสะพานไม้ตามซอยต่าง ๆ เชื่อมออกสู่ถนนสายหลัก เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและช่วยให้ชาวบ้านสามารถเดินทางได้สะดวกมากขึ้น