ผวจ.สั่งเฝ้าระวัง “บังลอย ” พายุโซนร้อน หวั่นน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก ดินโคลนถล่ม

กาญจนบุรี - ผวจ.สั่งเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก ดินโคลนถล่ม 28–30 ก.ย.จากผลกระทบ พายุโซนร้อน “บัวลอย“
วันนี้ (28 ก.ย. 2568) นายอธิสรรค์ อินทร์ตรา ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี/ผู้อำนวยการจังหวัด เปิดเผยว่า กรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศฉบับที่ 3 (264/2568) แจ้งพายุโซนร้อน “บัวลอย” กำลังแรงในทะเลจีนใต้ คาดขึ้นฝั่งเวียดนามตอนบนวันที่ 29 ก.ย. และอ่อนกำลังลง แต่จะส่งผลให้ประเทศไทยมีฝนตกหนักหลายพื้นที่ในช่วง 28–30 ก.ย.
จังหวัดกาญจนบุรี โดยเฉพาะ อำเภอทองผาภูมิ และอำเภอสังขละบุรี เป็นพื้นที่เสี่ยง น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก น้ำท่วมขัง และดินโคลนถล่ม จึงสั่งให้กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทุกระดับติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด พร้อมแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เฝ้าระวัง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งฝ่ายปกครอง ทหาร ตำรวจ ชลประทาน สถาบันการศึกษา มูลนิธิ และอาสาสมัคร ต้องเตรียมความพร้อมกำลังพล วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องจักร และยานพาหนะ ตลอดจนตรวจสอบความมั่นคงของ แพ เรือ ท่าเทียบเรือ และจุดเสี่ยงริมแม่น้ำ หากพบไม่แข็งแรงให้รีบแก้ไขทันที
แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ เช่น ถ้ำ น้ำตก ถ้ำลอด หากมีฝนตกหนักต้องปิดกั้นห้ามเข้า และจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวัง 24 ชั่วโมง ขณะที่หน่วยงานท้องถิ่นต้องเร่งระบายน้ำ กำจัดวัชพืช ขยะ เปิดทางน้ำ และพร่องน้ำในแหล่งเก็บกัก เพื่อบรรเทาผลกระทบต่อประชาชน
ประชาชนสามารถแจ้งเหตุได้ทาง สายด่วน 1784 หรือ ไลน์ “ปภ.รับแจ้งเหตุ 1784” (@1784DDDPM) ตลอด 24 ชั่วโมง รวมทั้งรายงานไปยังหมายเลข 034-515998, 034-516795 เพื่อประสานการช่วยเหลือเร่งด่วน.