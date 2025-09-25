พบยาบ้าอีก 2 กระสอบ ทิ้งริมทางเขาย้อย คาดเชื่อมโยงคดีใหญ่ 5 แสนเม็ดที่สมุทรสงคราม

เพชรบุรี – ผู้ว่าฯ เพชรบุรี พร้อมตำรวจภาค 7 เข้าตรวจสอบ หลังพลเมืองดีแจ้งพบกระสอบถุงปุ๋ย 2 ถุง ทิ้งไว้ริมถนนหน้าเซเว่นเขาย้อย คาดเป็นล็อตเดียวกับยาบ้า 5 แสนเม็ดที่ผู้ต้องหานำไปทิ้งก่อนรถคว่ำเจ็บสาหัส
วันนี้ ( 25 ก.ย.) เวลา 15.15 น. นายไตรภพ วงศ์ไตรรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี พร้อมด้วย พล.ต.ต.กิตติ สุขสมภักดิ์ ผบก.ภ.จว.เพชรบุรี นายนฤนาท เมืองแสน นายอำเภอเขาย้อย พ.ต.อ.ธิป เข่งคุ้ม ผกก.สภ.เขาย้อย ตำรวจพิสูจน์หลักฐาน และชุดสืบสวนภาค 7 ลงพื้นที่ตรวจสอบหลังได้รับแจ้งจากพลเมืองดีว่า พบกระสอบถุงปุ๋ยสีขาว 2 ใบ ถูกวางทิ้งไว้ริมถนน หน้าเซเว่นสาขาชุมชนเขาย้อย หมู่ 5 ต.เขาย้อย อ.เขาย้อย
ภายในกระสอบพบห่อกระดาษสีน้ำตาลพันด้วยเทปกาว และมีอักษร "Y1" เขียนกำกับ ซึ่งเชื่อว่าเป็นยาเสพติด เจ้าหน้าที่จึงเก็บไปตรวจสอบและนับจำนวนที่ สภ.เขาย้อย
พลเมืองดีให้ข้อมูลว่า คืนวันที่ 24 ก.ย. เวลาประมาณ 22.00 น. เห็นรถยนต์มิตซูบิชิ ปาเจโร่ สีดำ จอดหน้าเซเว่น มีชาย 1 คนยกถุงปุ๋ย 2 ใบลงจากรถด้วยท่าทางลุกลี้ลุกลน ก่อนขับออกไป กระทั่งช่วงเช้าวันที่ 25 ก.ย. เห็นข่าวอุบัติเหตุรถเสียหลักคว่ำในพื้นที่เขาย้อย ซึ่งเป็นรถลักษณะเดียวกันกับที่นำถุงมาทิ้ง จึงรีบแจ้งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
เบื้องต้นพบว่า กระสอบทั้ง 2 ใบเป็นล็อตเดียวกับยาบ้า 3 กระสอบ รวมกว่า 500,000 เม็ด ที่นายศักดิ์ดา จำปาทอง อายุ 34 ปี ผู้ต้องหาคดีสำคัญ นำไปทิ้งในพื้นที่ ต.แพรกหนามแดง จ.สมุทรสงคราม เมื่อคืนที่ผ่านมา (24 ก.ย.) ขณะกำลังโยนถุงปุ๋ยถูกสายตรวจ สภ.ยี่สาร พบเห็นจนต้องเร่งขับรถหลบหนี
ระหว่างหลบหนี นายศักดิ์ดาได้นำกระสอบยาบ้าอีก 2 ใบมาทิ้งไว้ริมทางเขาย้อย ก่อนรถเสียหลักพลิกคว่ำชนต้นไม้บนถนนเพชรเกษม ได้รับบาดเจ็บสาหัส มีอาการปอดฉีกและซี่โครงหัก ขณะนี้รักษาตัวอยู่ที่ รพ.พระจอมเกล้า ภายใต้การควบคุมตัวอย่างใกล้ชิด ส่วนยาบ้าที่พบในกระสอบ 2 ใบ ล่าสุดเจ้าหน้าที่ตรวสอบแล้ว มีจำนวน 400,000 เม็ด