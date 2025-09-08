รองผู้ว่าฯ เพชรบุรี นำทีมตรวจเหตุไฟไหม้โรงงานเขาย้อย เสียหายกว่า 20 ล้าน

เพชรบุรี - รองผู้ว่าฯ เพชรบุรี พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุเพลิงไหม้โรงงานผลิตใยสังเคราะห์ใน อ.เขาย้อย มูลค่าความเสียหายเบื้องต้นกว่า 20 ล้านบาท ดับเพลิงนานหลายชั่วโมงจึงควบคุมได้ ส่วนสาเหตุรอผลพิสูจน์จากเจ้าหน้าที่
จากกรณี เกิดเหตุเพลิงไหม้ภายใน บริษัท นันวูเว่น อะไลอันซ์ จำกัด เลขที่ 111 หมู่ 2 ตำบลห้วยโรง อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งเป็นโรงงานผลิตและจำหน่ายใยเทียมและใยสังเคราะห์ โดยเพลิงลุกลามอย่างรวดเร็ว เจ้าหน้าที่ต้องประสานรถดับเพลิงชนิดโฟมหลายคัน พร้อมกำลังอาสาสมัครกู้ภัยมูลนิธิสว่างสรรเพชญธรรมสถาน เข้าร่วมระงับเหตุ ใช้เวลาหลายชั่วโมงจึงสามารถควบคุมเพลิงไว้ได้เมื่อเช้าวันนี้ ( 8 ก.ย.) ที่ผ่านมา
ต่อมา นายภคพัส ส่งวัฒนายุทธ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี พร้อมด้วย พ.ต.อ.ธิป เข่งคุ้ม ผกก.สภ.เขาย้อย, นายนฤนาท เมืองแสน นายอำเภอเขาย้อย และนายวิรัช เพ็ญจันทร์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบุรี ลงพื้นที่ตรวจสอบที่เกิดเหตุ เบื้องต้นประเมินความเสียหายกว่า 20 ล้านบาท
ทั้งนี้ ยังไม่สามารถสรุปสาเหตุเพลิงไหม้ได้ ต้องรอผลการตรวจสอบอย่างละเอียดจากเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานจังหวัดเพชรบุรี ขณะนี้ยังไม่มีรายงานผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียง