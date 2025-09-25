ตำรวจซ้อนแผนจับแก๊งคอลเซ็นเตอร์ หลอกคุณยาย 70 สูญเงินล้าน

ราชบุรี - ตำรวจโพธารามวางแผนล่อซื้อ รวบแก๊งคอลเซ็นเตอร์คาวัด หลังนัดมารับเงินสด 1 ล้านบาท จากคุณยายวัย 70 ปีที่ถูกหลอกลงทุนคริปโทฯ พบมีผู้เสียหายสูงอายุหลายราย แต่ไม่กล้าเปิดเผยตัว
พ.ต.อ.ภุชงค์ ณรงค์อินทร์ ผกก. ได้สั่งการให้ พ.ต.ท.ศิริสุข คำสุข รอง ผกก.สส. พร้อมชุดสืบสวนวางแผนซ้อนแผนจับกุมแก๊งคอลเซ็นเตอร์ หลังได้รับแจ้งจากนางสม (นามสมมุติ) อายุ 70 ปี ชาว ต.คลองตาคต ว่าถูกหลอกให้ลงทุนสกุลเงินดิจิทัล
โดยครั้งแรกผู้เสียหายโอนเงินและได้รับผลตอบแทนจริง ทำให้หลงเชื่อ ก่อนถูกชักชวนให้จ่ายเป็นเงินสดครั้งละหลายแสนบาท รวมกว่า 1 ล้านบาท แต่เมื่อขอถอนเงินกลับถูกอ้างว่าต้องลงทุนเพิ่มอีก 888,800 บาท เพื่อปลดล็อกยอดถอนกว่า 3 ล้านบาท ผู้เสียหายจึงเข้าแจ้งตำรวจ
เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงวางแผนล่อซื้อ โดยถ่ายสำเนาธนบัตรทั้งหมด และนัดแก๊งมารับเงินสดที่วัดในพื้นที่โพธาราม กระทั่งช่วงเย็นสามารถจับกุมผู้ต้องหาได้ 2 คน คือ นายกฤตภาส คำภาส (นายภาส) และนายปัณณวิชญ์ ธราโภคินพรวงศ์ (นายปัณ) พร้อมของกลางเงินสด 1 ล้านบาท และรถยนต์ BMW สีขาว ทะเบียน ฌม-423 กทม. เบื้องต้นแจ้งข้อหาร่วมกันฉ้อโกงประชาชน และความผิดตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
ด้านลูกชายผู้เสียหายเล่าว่า มารดาถูกแก๊งคอลฯ ตีสนิทตั้งแต่ต้นเดือนสิงหาคม อ้างมีปัญหาซื้อขายรถ ก่อนส่งข้อความดูแลใส่ใจ และหลอกให้ลงทุนต่อเนื่อง เริ่มจาก 20,000 บาท ขยับเพิ่มจนเป็นเงินสดหลักล้าน
ทั้งนี้ยังพบว่ามีผู้สูงอายุอีกหลายรายในพื้นที่ราชบุรีและจังหวัดใกล้เคียงตกเป็นเหยื่อแก๊งลักษณะเดียวกัน แต่ไม่กล้าเปิดเผยตัวเพราะอับอายที่หลงเชื่อ ซึ่งตำรวจเชื่อว่าเป็นเครือข่ายใหญ่และอยู่ระหว่างขยายผล
เจ้าหน้าที่ฝากเตือนประชาชน โดยเฉพาะผู้สูงอายุ หากถูกชักชวนลงทุนหรือมีข้อเสนอทางการเงินที่ดูดีเกินจริง ควรปรึกษาลูกหลานหรือแจ้งตำรวจทันที อย่าหลงเชื่อเพียงเพราะเห็นผลตอบแทนช่วงแรก เพราะอาจสูญเงินจำนวนมาก