รวบคาผ้าเหลือง! บช.ม้าแก๊งคอลเซ็นเตอร์ปอยเปต ตุ๋น ปชช. 6 ล้าน

ตำรวจปอศ.รวบบัญชีม้าแก๊งคอลเซ็นเตอร์ปอยเปต หลอกลวงประชาชน 6 ล้านบาท หนีมาบวชเป็นพระลูกวัด ใน จ.จันทบุรี
วันนี้ ( 23 ส.ค.) พล.ต.ต.ทัศน์ภูมิ จารุปรัชญ์ ผบก.ปอศ. สั่งการ พ.ต.อ.ภูวเดช จุลกะเสวี ผกก.1 บก.ปอศ. พ.ต.ต.นพวัตติ์ ธารีจรัญพัฒน์ สว.กก.1 บก.ปอศ. จับกุม นายโสภณ หรือ “พระโอ” ตามหมายจับศาลอาญาที่ 4689/2567 ลงวันที่ 25 ก.ย.67 ข้อหา “ร่วมกันฉ้อโกงประชาชนโดยแสดงตนเป็นบุคคลอื่น และร่วมกันนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลอันเป็นเท็จโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ประชาชน” ได้ที่วัดแห่งหนึ่งในพื้นที่ ต.แก่งหางแมว อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี
ทั้งนี้ผู้ต้องหาได้เปิดบัญชีธนาคารให้แก๊งคอลเซ็นเตอร์ใช้หลอกลวงเหยื่อ มีผู้หลงเชื่อโอนเงินให้หลายราย รวมมูลค่าความเสียหายกว่า 6 ล้านบาท จึงเข้าแจ้งความจนศาลออกหมายจับไว้ กระทั่งเจ้าหน้าที่สืบทราบว่า ผู้ต้องหาหลบหนีมาบวชเป็นพระอยู่ที่วัดแห่งหนึ่งใน จ.จันทบุรี จึงนำกำลังจับกุมดังกล่าว
สอบสวน ผู้ต้องหารับสารภาพว่าก่อนหน้านี้ถูกหลอกให้เปิดบัญชีธนาคาร ได้ค่าจ้างบัญชีละ 3,000 บาท จากนั้นถูกชักชวนจากกลุ่มคนร้ายผ่านทางเฟซบุ๊กให้ไปทำงานที่ปอยเปต ประเทศกัมพูชา โดยเสนอค่าจ้างเดือนละ 2-3 หมื่นบาท เมื่อเดินทางไปถึง ได้ถูกนำตัวไปยังสถานที่ลับและถูกควบคุมตัวร่วมกับคนไทยคนอื่น ๆ ที่ถูกหลอกไปเช่นเดียวกัน ตนมีหน้าที่เพียงสแกนใบหน้าเพื่อยืนยันตัวตนเมื่อมีเหยื่อหลงเชื่อและโอนเงินเข้าบัญชี หากใครปฏิเสธหรือพยายามหลบหนี จะถูกทำร้ายร่างกาย หรือ "หายตัวไป" โดยไม่ทราบชะตากรรม
ต่อมาเมื่อบัญชีถูกอายัด ทางแก๊งคอลเซ็นเตอร์ ได้นำตัวไปปล่อยทิ้งไว้ที่บริเวณชายแดนให้หาหนทางกลับประเทศไทยเอง จึงนำผู้ต้องหาทำการลาสิกขา พร้อมควบคุมตัวส่งพนักงานสอบสวน สน.ประชาชื่น ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป