CIB ลุยจับ 5 บัญชีม้า รับจ้างแก๊งคอลเซ็นเตอร์หลอกเหยื่อ 5 ล้าน

บช.ก.ระดมจับ 5 บัญชีม้า รับจ้างแก๊งคอลเซ็นเตอร์หลอกลงทุนเทรดหุ้น-อ้างเป็นตำรวจตรวจสอบคดียาเสพติด-หลอกขายสินค้าออนไลน์ รวมมูลค่าความเสียหาย 5 ล้านบาท
วันนี้ (22 ส.ค.) พล.ต.ท.จิรภพ ภูริเดช ผบช.ก.สั่งการ พล.ต.ต.ทัศน์ภูมิ จารุปรัชญ์ ผบก.ปอศ.พ.ต.อ.เมฆพิศาล ศรีภิรมย์ ผกก.5 บก.ปอศ.พ.ต.ท.ภาคิน สุขพรหม รอง ผกก.5 บก.ปอศ.พ.ต.ท.สุทธิพงษ์ มอญรัต สว.กก.5 บก.ปอศ. จับกุม นายฐากูร อายุ 21 ปี ตามหมายจับศาลจังหวัดนางรอง ที่ จ.176/2568 ลงวันที่ 14 ส.ค.68 ข้อหา“เปิดหรือยินยอมให้บุคคลอื่นใช้บัญชีเงินฝาก โดยประการที่รู้ว่าจะนำไปใช้ในการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีฯ , สนับสนุนฉ้อโกงและสนับสนุนนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลอันเป็นเท็จฯ” ได้บริเวณชุมชนพัฒนา 79 แขวงและเขตบางพลัด กทม.
สืบเนื่องจากมีผู้เสียหายเข้าแจ้งความว่าถูกมิจฉาชีพหลอกให้ร่วมลงทุนเทรดหุ้นแพลตฟอร์มชื่อ “LBank” เมื่อผู้เสียหายโอนเงินลงทุนไปแล้วกลับไม่สามารถถอนเงินได้ รวมมูลค่าความเสียหายกว่า 800,000 บาท จึงเข้าแจ้งความไว้ กระทั่งเจ้าหน้าที่ตามจับกุมได้ดังกล่าว
สอบสวนผู้ต้องหาผู้ต้องหารับสารภาพว่า ได้ขายบัญชีธนาคารให้กับเพื่อนทั้งหมด 5 บัญชี ได้เงินค่าเปิดบัญชีรวม 10,000 บาท และมีการเดินทางไปที่ จ.ตาก เพื่อไปสแกนใบหน้า ส่วนค่าเดินทางและที่พักอาศัยบุคคลที่รับซื้อบัญชี จะเป็นคนจัดการให้ จึงนำส่ง สภ.โนนดินแดง ดำเนินคดีต่อไป
คดีที่ 2 พ.ต.อ.ธีรภาส ยั่งยืน ผกก.3 บก.ปอศ. พ.ต.ท.วรพจน์ ลลิตจิรกุล สว. กก.3 บก.ปอศ. จับกุม นายคชฤทธิ์ อายุ 19 ปี ,นายทัศนัย อายุ 37 ปี และ น.ส.ปณาลี อายุ 20 ปี ตามหมายจับศาลจังหวัดเชียงใหม่ ข้อหา "ร่วมกันฉ้อโกงประชาชน, ร่วมกันฉ้อโกงโดยแสดงตนเป็นบุคคลอื่น และโดยทุจริตหรือหลอกลวงนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลอันเป็นเท็จฯ" ได้ในพื้นที่ จ.นนทบุรีและปทุมธานี หลังมีพฤติกรรมเปิดบัญชีม้าให้แก๊งคอลเซ็นเตอร์หลอกลวงผู้เสียหาย อาทิแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจ แจ้งว่า ผู้เสียหายมีส่วนเกี่ยวข้องกับคดียาเสพติด พร้อมกับหลอกให้ผู้เสียหายโอนเงิน และหลอกขายสินค้าออนไลน์ รวมมูลค่าความเสียหายกว่า 4 ล้านบาท
สอบสวนผู้ต้องหาทั้งหมดให้การรับสารภาพ จึงนำส่ง สภ.เมืองเชียงใหม่ ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
คดีที่ 3 พล.ต.ต.คงกฤช เลิศสิทธิกุล ผบก.ทล. สั่งการ พ.ต.อ.อภิชาติ เรนชนะ ผกก.3 บก.ทล. พ.ต.ต.กมลภพ หาญเวช สว.ส.ทล.5 กก.3 บก.ทล. จับกุม น.ส.ไพรวัลย์ หรือเมย์ อายุ 34 ปี ตามหมายจับ ศาลจังหวัดหลังสวน ที่ จ.43/2568 ลงวันที่ 21 ก.พ.68 ข้อหา “ร่วมกันในข้อหาฉ้อโกงประชาชน,ร่วมกันนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลอันเป็นเท็จฯ” ได้บริเวณ ร้านค้าในพื้นที่ หมู่ 3 ต.เขาสามสิบ อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว หลังขายบัญชีธนาคารให้ขบวนการหลอกกู้เงินออนไลน์ รวมมูลค่าความเสียหายเป็นเงิน 20,000 บาท
สอบสวน น.ส.ไพรวัลย์ ให้การรับว่า เมื่อช่วงปลายปี 66 มีคนมาชวนไปทำงานฝั่งประเทศเพื่อนบ้าน บริเวณชายแดนทางภาคเหนือ และได้จ้างให้เปิดบัญชีธนาคาร จำนวน 5 บัญชี ได้ค่าจ้าง 10,000 บาท ที่ทำไปเพราะช่วงนั้นตกงานและต้องการเงินมาจ่ายค่างวดรถจักรยานยนต์ที่ค้างไว้ จึงนำส่ง สภ.ทุ่งตะโก จ.ชุมพร ดำเนินคดีต่อไป