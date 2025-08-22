รวบมิจฉาชีพปลอมแอปฯ เงินกู้ ตุ๋นเหยื่อโอนเงิน 4 แสน

ตำรวจกองปราบรวบมิจฉาชีพปลอมแอปพลิเคชันเงินกู้ธนาคารอห่งหนึ่ง ก่อนหลอกเหยื่อโอนเงินกว่า 4 แสนบาท
วันนี้ (22 ส.ค.) พล.ต.ต.วิทยา ศรีประเสริฐภาพ ผบก.ป.สั่งการ พ.ต.อ.ภัทราวุธ อ่อนช่วย ผกก.5 บก.ป. พ.ต.ต.กิตติบดินทร์ กิมเซียะ สว.กก.5 บก.ป. จับกุมนายสุประการณ์ อายุ 21 ปี ตามหมายจับศาลจังหวัดศรีสะเกษ ที่ จ.181/2568 ลงวันที่ 28 มี.ค.68และ หมายจับศาลจังหวัดเชียงใหม่ ที่ จ.1137/2568 ลงวันที่ 17 มิ.ย.68ข้อหา “ ร่วมกันโดยทุจริต หรือหลอกลวง นำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลอันเป็นเท็จ โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ประชาชน, ร่วมกันฉ้อโกงประชาชน โดยแสดงตนเป็นคนอื่นและยินยอมให้ผู้อื่นเปิดหรือใช้บัญชีเงินฝาก ใช้หมายเลขโทรศัพท์ให้ผู้อื่นไปใช้ในการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีฯ ” ได้บริเวณหน้าบ้านหลังหนึ่ง ในพื้นที่ ต.ระแหง อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี
ทั้งนี้ได้มีมิจฉาชีพปลอมแปลงแอปเงินกู้ธนาคารแห่งหนึ่ง เมื่อผู้เสียหายสนใจต้องการกู้เงิน ทางแอปฯได้แจ้งให้กดเข้าไปในลิงก์ เมื่อกดเข้าไปทางลิงก์ก็นำเข้าสู่ระบบไลน์เป็นรูปหน้าแอปธนาคารดังกล่าว จากนั้นคนร้ายได้หลอกให้ทำธุรกรรมการเงิน โดยให้ส่งข้อมูลส่วนตัวผ่านทางแชทไลน์ เมื่อทำธุรกรรมแล้ว คนร้ายอ้างว่า ผู้เสียหายได้ทำธุรกรรมผิดพลาด ก่อนโทรศัพท์มาข่มขู่ว่าจะดำเนินคดีกับผู้เสียหายและบุคคลที่อ้างอิงค้ำประกันในการกู้เงิน ด้วยความกลัวผู้เสียหายจึงได้โอนเงินไปยังบัญชีของ นายสุประการณ์ ผู้ต้องหารายนี้ที่คนร้ายส่งมา เมื่อรู้ตัวว่าถูกหลอกจึงเข้าแจ้งความดำเนิน เบื้องต้นมีผู้เสียหาย 2 รายสูญเงินรวมกว่า 4 แสนบาท
ต่อมาพนักงานสอบสวนได้รวบรวมหลักฐานขอศาลออกหมายจับขบวนการดังกล่าวไว้ กระทั่งตามจับกุมนายสุประการณ์ ได้ดังกล่าว จากการสอบสวนผู้ต้องหาให้การปฏิเสธ จึงนำส่งพนักงานสอบสวน สภ.เมืองศรีสะเกษ ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป