รวบ 18 มงกุฎ ตุ๋นลงทุน "ยาน้ำกำลังเสือโคร่ง" เหยื่อ 18 รายหลงเชื่อ สูญเงินรวม 3 ล้าน

ปอศ.ตามรวบ 18 มงกุฎ หลอกลงทุนน้ำสมุนไพร "ยาน้ำกำลังเสือโคร่ง" อ้างกำไรดี เหยื่อ 18 รายหลงเชื่อ สูญเงินรวมกว่า 3 ล้าน
วันนี้ (7 ก.ย. ) พล.ต.ต.ทัศน์ภูมิ จารุปรัชญ์ ผบก.ปอศ. สั่งการ พ.ต.อ.กริช วรทัต ผกก.4 บก.ปอศ. พ.ต.ท.ณัฐดนัย บำรุงศิลป์ สว.กก.4 บก.ปอศ. นำกำลังจับกุมนายธาวิญญ์ อายุ 32 ปี ตามหมายจับศาลอาญากรุงเทพใต้ ที่ จ 684/2567 ลงวันที่ 31 ก.ค.67 ข้อหา “ร่วมกันฉ้อโกง, ร่วมกันฉ้อโกงประชาชน, ร่วมกันกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน และร่วมกันนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลอันเป็นเท็จ โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ประชาชน”
ทั้งนี้เมื่อปี 2558นายธาวิญญ์ กับพวก ได้ก่อเหตุชักชวนผู้เสียหายร่วมลงทุนกับบริษัท สยามเอเจล จำกัด ซึ่งเป็นธุรกิจขายตรงเกี่ยวกับน้ำสมุนไพรสกัดเพื่อสุขภาพ “ยาน้ำกำลังเสือโคร่ง” อ้างเป็นเครื่องดื่มสมุนไพรบำรุงกำลัง ทั้งในรูปแบบชักชวนโดยตรง, ผ่านแอปพลิเคชันไลน์ และปากต่อปาก เมื่อมีผู้สนใจลงทุนก็จะให้เข้าร่วมกลุ่มแอปพลิเคชันไลน์พร้อมนำเสนอแผนการลงทุนต่าง ๆ การันตีให้ผลตอบแทนทุก 15-30 วัน ให้ผลตอบแทนสูงถึงร้อยละ 20-40 ต่อเดือน หรือคิดเป็นร้อยละ 240-480 ต่อปี
นอกจากนี้ยังมีโปรโมชัน หากลงทุนครบตามเงื่อนไขที่กำหนด จะได้รับสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ เช่น ทริปท่องเที่ยวต่างประเทศ ทองคำแท่ง เป็นต้น โดยมีการสร้างเว็บไซต์ "siamagel" ให้นักลงทุนสามารถเข้าไปตรวจดูเอกสารและรายละเอียดการลงทุนของตน เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือ จนมีผู้เสียหายหลงเชื่อและร่วมลงทุนเป็นจำนวนมาก โดยในช่วงแรกมีการจ่ายผลตอบแทนจริงเพื่อจูงใจให้ลงทุนมากขึ้น จนต่อมาเริ่มบ่ายเบี่ยง จนสุดท้ายปิดบริษัทหลบหนีไป
เบื้องต้นมีผู้ตกเป็นเหยื่อ18 ราย มูลค่าความเสียหายกว่า 3 ล้านบาท จึงได้รวมตัวเข้าแจ้งความจนศาลออกหมายจับไว้ จากนั้นเจ้าหน้าที่ได้จับกุมผู้ร่วมขบวนการได้แล้ว 2 ราย เหลือเพียง นายธาวิญญ์ ผู้ต้องหารายนี้ ซึ่งทำหน้าที่เป็นกรรมการบริษัทและเป็นเจ้าของบัญชีที่ใช้รับเงินลงทุนจากผู้เสียหาย ได้หลบหนีมาเป็นเซลล์ขายรถแทรกเตอร์ยี่ห้อหนึ่ง ใน จ.นครพนม จึงนำกำลังจับกุมได้ดังกล่าว
สอบสวนผู้ต้องหาให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหา จึงนำส่งพนักงานสอบสวนกก.4 บก.ปอศ. ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป