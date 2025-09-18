24CS รีแบรนด์องค์กร-ยกเครื่องธุรกิจ ลุย! ออกผลิตภัณฑ์ใหม่ดันยอดขาย

“ ทเวนตี้ โฟร์ คอน แอนด์ ซัพพลาย ”รีแบรนด์บริษัท เตรียมขอมติผู้ถือหุ้น 22 ต.ค. นี้ เปลี่ยนชื่อใหม่เป็น “ ออริจิ้น โกลบอล เอมไพร์ “ และ เพิ่มวัตถุประสงค์ “ ฟากซีอีโอ เปิดแผนครึ่งปีหลัง ‘ 68 ลุยออกผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร “ซอฟเจล 2 ชั้น เจ้าแรกของโลก” มั่นใจดันยอดขายครึ่งปีหลังโต
ภก.ดร. ปัณณวิชญ์ โชติเตชธรรมมณี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (ซีอีโอ) บริษัท ทเวนตี้ โฟร์ คอน แอนด์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) (24CS) เปิดเผยว่า บริษัทได้รีแบรนด์ (Rebrand) โดยการปรับภาพลักษณ์องค์กรใหม่ ตั้งแต่การเปลี่ยนชื่อบริษัทใหม่ “ ออริจิ้น โกลบอล เอมไพร์” ชื่อย่อหุ้น EMPIRE , ตราประทับบริษัท รวมทั้งเพิ่มวัตถุประสงค์การประกอบธุรกิจจำหน่าย ปลีก-ส่ง เครื่องสำอาง อาหารเสริม เครื่องมือแพทย์ สารเคมีหรือวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์ ตามวัตถุประสงค์ข้างต้น ผ่านทางช่องทางออนไลน์ และช่องทางอื่น ๆ โดยจะขอมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติวันที่ 22 ตุลาคมนี้
ซีอีโอ กล่าวว่า แผนงานครึ่งปีหลัง 2568 บริษัทเน้นการผลิต-จำหน่ายผลิตภัณฑ์เสริมอาหารตัวใหม่ต่อเนื่อง ซึ่งวันที่ 23 สิงหาคม ที่ผ่านมา ได้เปิดตัว “ซอฟเจล2ชั้น” ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เชื่อว่า “ซอฟเจล 2ชั้น” จะมียอดขายที่ดีไม่แพ้ ดร.เจล แอลเอฟ (Dr.JELLF) และ ดร.เจล ทีเอฟ (Dr.JEL TF) ที่ออกมาก่อนหน้าสร้างยอดขายหลักพลิกพื้นผลประกอบการพลิกกลับมาเทิร์นอะราวด์ในไตรมาส 1 และ 2 คาดว่าผลดำเนินงานครึ่งปีหลัง โดยเฉพาะไตรมาส 3 จะดีต่อเนื่องจากการออกผลิตภัณฑ์ใหม่
“ บริษัท ฯ มีแผนออกผลิตภัณฑ์ใหม่ต่อเนื่องตั้งแต่ 23 ส.ค.เป็นต้นไป และไตรมาส 4 เตรียมออกสินค้าใหม่ ประเภท สกินแคร์ เสริมความงาม เชื่อว่าผลดำเนินงานไตรมาส 3 ดีต่อเนื่องจากการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ รวมทั้งการรับจ้างผลิต (OEM) ของลูกค้าใหม่ เข้ามาเพิ่มพอร์ต” ซีอีโอ กล่าว
ภก.ดร. ปัณณวิชญ์ ซีอีโอ กล่าวทิ้งท้ายว่า ธุรกิจเดิม งานระบบความเย็น - เครื่องปรับอากาศ ซึ่งเป็นธุรกิจเดิม ไม่ได้ละทิ้ง และยังหาโอกาสใหม่ ๆ รวมไปถึงงานรับเหมาก่อสร้าง ขณะนี้อยู่ระหว่างการเจรจาทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน และได้มีการยื่นประมูลอย่างต่อเนื่อง รวมถึงหาโอกาสเพิ่มในกิจการด้านพลังงานไอน้ำ Biomass เพื่อตอบโจทย์รางวัล ESG ที่ทางบริษัทเพิ่งได้รับไป
ทั้งนี้ 24CS ผลดำเนินงาน ไตรมาส 2 /2568 พลิกกำไร 5.23 ล้านบาท ดีขึ้น 26.19 ล้านบาท หรือ 125% เทียบช่วงเดียวกันปีก่อน ขาดทุนสุทธิ 20.96 ล้านบาท
งวด 6 เดือนพลิกกำไร 36.32 ล้านบาท ดีขึ้น 89.70 ล้านบ. หรือ 168% เทียบช่วงเดียวกันขาดทุนสุทธิ 53.37 ล้านบาท ซึ่งมาจากกลุ่มบริษัทมีผลดำเนินงานดีขึ้น จากกลุ่มบริษัทที่ซื้อมาเมื่อต้นปี 2568 โดยเฉพาะจากกลุ่มบริษัท ด็อกเตอร์เจล (“DRJ Group”) มีรายได้ขายสินค้า 352.33 ลบ. เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันปีก่อน จำนวน 307.12 ลบ. หรือ 679%
ขณะที่รายได้จากการก่อสร้าง - บริการ กลุ่มบริษัทมีรายได้ 121.55 ลบ. เพิ่มขึ้น 57.03 ลบ. หรือ 88% จากงวดเดียวกันปีก่อน ได้ส่งมอบงานปรับปรุงโรงแรมแมริออท พัทยา และโครงการก่อสร้างห้องเย็น โรงงานมะพร้าว-ทุเรียน
ทั้งนี้ ต้นปี 2568 บริษัท ฯ ได้ซื้อกิจการ 100% ประกอบด้วย บริษัท เทคโนโลยี อินเทลลิเจ้นซ์ จํากัด (“TI”) ประกอบธุรกิจให้บริการติดตั้ง ดูแลระบบ คอมพิวเตอร์ เซิฟเวอร์ และเน็ตเวิร์ค ทุกชนิด และเป็น ที่ปรึกษาดูแลระบบด้านไอที ต่าง ๆ และ กลุ่มบริษัท ด็อกเตอร์เจล (“DRJ Group”) ได้แก่บริษัท ด็อกเตอร์ เจล จํากัด (“DRJ”) ประกอบธุรกิจค้าปลีกและค้าส่งผลิตภัณฑ์อาหารเสริม และเครื่องสําอาง
บริษัท ออกานิกส์ อินโนเวชั่นส์ จํากัด (“OIN”) ประกอบธุรกิจรับจ้างผลิตผลิตภัณฑ์อาหารเสริม
บริษัท ออกานิกส์ กรีนส์ ฟาร์ม จํากัด (“OGF”) ประกอบธุรกิจนําเข้า และขายวัตถุดิบเพื่อนํามาผลิต ผลิตภัณฑ์อาหารเสริม และเครื่องสําอาง