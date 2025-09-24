สลด! หนุ่มวัย 33 ถูกน้ำดูดเข้าท่อระบายน้ำ สูญหาย–ทีมประดาน้ำงมค้นหากว่า 2 ชม. สุดท้ายพบร่างไร้ชีวิต

พระนครศรีอยุธยา – หนุ่มวัย 33 ปี ถูกกระแสน้ำแรงดูดเข้าไปติดในท่อระบายน้ำขณะตรวจสอบฝาท่อหน้าร้านคาร์แคร์ เพื่อนพยายามช่วยแต่ไม่สำเร็จ เจ้าหน้าที่จัดชุดประดาน้ำค้นหากว่าชั่วโมง ก่อนพบร่างในบ่อน้ำอีกฝั่งของถนน
เวลา 17.00 น. วันนี้( 24 ก.ย.) พ.ต.ท.ประชิด สมาฤกษ์ รอง สว.(สอบสวน) สถานีตำรวจภูธรเสนา อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รับแจ้งเหตุคนงานถูกน้ำดูดติดภายในท่อลอดใต้ถนน บริเวณทางเข้าร้านคาร์แคร์ ริมถนนสายอยุธยา – เสนา ในพื้นที่ ตำบลบางนมโค อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จึงประสานทีมประดาน้ำ พร้อมกำลังเจ้าหน้าที่ จากมูลนิธิพุทไธสวรรย์เข้าช่วยเหลือทันที
ในที่เกิดเหตุเป็นทางเข้าร้านคาแคร์ ติดถนนใหญ่ มีบ่อน้ำอยู่ทั้งสองด้าน จากการสอบถาม นายจิตติกร รอดรัศมีโรจน์ อายุ 43 ปี ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4 ตำบลบางนมโค ให้ข้อมูลว่า จากการสอบถามพนักงานร้านคาร์แคร์ ทราบว่า นายทศพล อายุ 33 ปี ชาวจังหวัดอ่างทอง ผู้เสียชีวิต พร้อม เพื่อน ร่วมงาน 2 – 3 คน คนช่วยกันลงไปตรวจสอบฝาท่อซีเมนต์ ที่ปิดปากท่อ ลอดใต้ถนน ว่าปิดอยู่หรือไม่ เนื่องจากมีน้ำไหลเข้าไปอีกฝั่ง เพื่อสูบน้ำออก หลังฝนตกติดต่อกันจนทำให้น้ำท่วมขัง แต่จังหวะที่ช่วยตรวจเช็คฝาท่อเกิดแตก น้ำทะลักเข้าท่ออย่างแรงจนทำให้ ร่างนายทศพล ถูกแรงดันของน้ำดูดเข้าไปติดภายใน เพื่อนพยายามช่วยกันดึงแล้วเนื่องจากกระแสน้ำที่ดูด เขาไปเกิดแรงดันแรงจึงไม่สามารถช่วยได้
หลังรับทราบข้อมูล ทีมประดาน้ำพยายามเร่งค้นหาภายในท่อที่มีขนาดกว้าง 1 เมตร ยาวประมาณ 20 เมตร แต่ไม่พบร่างผู้สูญหาย พบเพียงเศษฝาท่อแตกติดคาอยู่เท่านั้น จึงคาดว่าผู้ประสบเหตุถูกแรงดันน้ำพัดทะลุไปอีกฝั่งของบ่อน้ำ จึงได้ทำการดำน้ำค้นหาในบ่อน้ำ การค้นหาต้องเผชิญอุปสรรคจากกอบัวหนาแน่นและระดับน้ำลึกกว่า 3 เมตร ทำให้เป็นไปด้วยความยากลำบาก
หลังใช้เวลาค้นหา กว่า 2 ชั่วโมง เจ้าหน้าที่จึงพบร่าง ของ นายทศพล ถูกแรงน้ำพัดทะลุออกมาอีกฝั่ง ก่อนนำขึ้นจากบ่อน้ำ ทางพนักงานสอบสวน ได้ส่งร่างผู้เสียชีวิต ไปชันสูตรอย่างละเอียดอีกครั้ง ที่ สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กระทรวงยุติธรรม จังหวัดปทุมธานี เพื่อดำเนินการตามขันตอนของกฎหมายต่อไป