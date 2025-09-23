“เบียร์ ใบหยก” แบรนด์แอมบาสเดอร์ฟิล์มกรองแสง 3M พร้อมยกระดับประสบการณ์ด้วยเครือข่าย 3M PRO SHO

บริษัท เอส พี มาร์เก็ตติ้ง แอนด์ เซลส์ (2001) จำกัด และ บริษัท อี เอส ที (2014) จำกัดในฐานะผู้จัดจำหน่ายฟิล์มกรองแสง 3M อย่างเป็นทางการรายเดียวในประเทศไทย จัดงานเฉลิมฉลองครบรอบ 25 ปี แห่งความสำเร็จ พร้อมเปิดตัวแบรนด์แอมบาสเดอร์คนใหม่ “เบียร์ ใบหยก” ผู้บริหารนิวเจนแห่งตระกูลใบหยก ตอกย้ำภาพลักษณ์ฟิล์มกรองแสงรายแรก และเป็นแบรนด์คุณภาพระดับโลกที่ทันสมัยและตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์กลุ่มลูกค้ายุคใหม่ โดยมี “หมวย ดร.อริสรา กำธรเจริญ” ทำหน้าที่พิธีกร ณ RARIN Bangkok Riverside Venue
“ปรีดา ขจรโกวิทย์” ผู้ก่อตั้งและประธานกรรมการ (Founder & Chairman) กลุ่มบริษัท SPMS EST เปิดเผยว่า “ตลอดระยะเวลา 25 ปีที่ผ่านมา เราให้ความสำคัญกับการคัดสรรผลิตภัณฑ์คุณภาพที่ดีที่สุดให้กับลูกค้า โดยเฉพาะฟิล์มกรองแสง 3M ที่เราได้รับสิทธิ์จำหน่ายรายเดียวในประเทศไทยในปี 2020 และสามารถขยายฐานลูกค้าได้ครอบคลุมทั่วประเทศ ไม่ว่าจะเป็นโชว์รูมรถยนต์ ร้านคาร์แคร์ ร้านประดับยนต์ ร้านติดฟิล์ม หรือดีลเลอร์รายใหญ่ ซึ่งปัจจุบัน เรามีดีลเลอร์หรือตัวแทน มากกว่า 500 ราย พร้อมทั้งทีมงานมืออาชีพกว่า 25 ปีในสายยานยนต์ ซึ่งเป็นหัวใจของบริการที่เหนือความคาดหมาย”
“ธนกฤต ขจรโกวิทย์” ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัท SPMS EST (Group CEO) กล่าวว่า “การเปิดตัวแบรนด์แอมบาสเดอร์ของเราอย่างเป็นทางการ ซึ่งถือเป็นก้าวสำคัญในกลยุทธ์การสื่อสารและขยายฐานลูกค้าของแบรนด์ เรามีแผนการประชาสัมพันธ์ที่ชัดเจนตลอดทั้งปี โดยจะเน้นสร้างการรับรู้และขยายกลุ่มเป้าหมายผ่านสื่อดิจิทัล ทั้งโซเชียลมีเดียและสื่อข่าวสารที่ครอบคลุม ตลอดจนการนำเสนอประสบการณ์ใหม่ ๆ ที่เต็มไปด้วยนวัตกรรมเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างแบรนด์กับผู้บริโภค
ขอกล่าวเสริมถึงบทบาทของ 3M PRO SHOP ว่า “3M PRO SHOP คือจุดหมายปลายทางสำหรับคนรักรถที่ต้องการงานติดตั้งคุณภาพตามมาตรฐาน 3M ครบ จบ ในที่เดียว ทั้งฟิล์มกรองแสง ฟิล์มใสกันรอย สติ๊กเกอร์เปลี่ยนสี และ เคลือบเซรามิก เราเชื่อว่าการยกระดับมาตรฐานหน้าร้านและคุณภาพการให้บริการ จะช่วยสร้างความไว้วางใจและความพึงพอใจให้ลูกค้าได้อย่างยั่งยืน”