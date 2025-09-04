อดีตตำรวจเครียดปัญหาส่วนตัว ขับรถพุ่งลงอ่างเก็บน้ำ ดับอนาถ!

มหาสารคาม-อดีตตำรวจเครียด ขับรถพุ่งลงอ่างเก็บน้ำโคกก่อ รถจมก้นอ่าง เจ้าหน้าที่กู้ภัยระดมกู้ซากรถขึ้นจากน้ำ พบคนขับเสียชีวิตติดอยู่ในรถ ญาติเผยผู้ตายเครียดปัญหาส่วนตัว ทั้งเคยพูดก่อนเสียชีวิต จะมาฆ่าตัวตายที่อ่างเก็บน้ำแห่งนี้
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ดึกวานนี้ เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.ดอนหว่าน อ.เมืองมหาสารคาม ได้รับแจ้งจากพลเมืองดีว่า มีเหตุรถยนต์ เสียหลักตกลงไปในอ่างเก็บน้ำโคกก่อ อ.เมือง จ.มหาสารคาม จึงให้เจ้าหน้าที่สายตรวจออกตรวจสอบที่เกิดเหตุ แต่กลับไม่พบรถยนต์ตามที่แจ้ง สภาพพื้นที่มืดสนิทไม่สะดวกต่อการค้นหา
ต่อมาเช้าวันนี้ (4 ก.ย.) พ.ต.ต.สุวัฒน์ พงพันนา ร้อยเวร สภ.ดอนหว่าน พร้อมด้วยชุดประดาน้ำมูลนิธิคุณวีโรกุศลสงเคราะห์ เอ็งเต็กตึ๊ง มหาสารคาม, สมาคมกู้ภัยตักศิลามหาสารคาม, กู้ชีพองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเลิงจาน และแพทย์เวรชันสูตรโรงพยาบาลมหาสารคาม ออกตรวจสอบเหตุอีกครั้ง
จากการสำรวจ พบว่ามีร่องรอยรถยนต์ตกลงไปในอ่างเก็บน้ำโคกก่อ ห่างจากฝั่งประมาณ 30 เมตร มีผู้ติดอยู่ภายในรถ 1 ราย ซึ่งรถคันดังกล่าวหมายเลขทะเบียน 3ขก 1853 กรุงเทพมหานคร ซึ่งกระจกฝั่งคนขับเปิดอยู่ เจ้าหน้าที่จึงนำร่างผู้เสียชีวิตขึ้นมาจากน้ำ เพื่อให้แพทย์ชันสูตร ทราบชื่อผู้ตายคือ ร.ต.อ.อุทัย ศรีสงคราม อายุ 73 ปี อาศัยอยู่ในพื้นที่ ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม โดยมีชาวบ้านที่ทราบข่าวเดินทางมาดูเหตุการณ์จำนวนมาก ซึ่งผู้ตายมีญาติอยู่ในพื้นที่ ต.โคกก่อ แพทย์เวรชันสูตรพลิกศพ ก่อนมอบให้ญาตินำไปประกอบพิธีทางศาสนา
นายช่วงชัย ศรีสงคราม ผู้เห็นเหตุการณ์และเป็นญาติผู้เสียชีวิต เล่าว่าเมื่อคืนนี้ประมาณ 3 ทุ่ม ตนออกมายกยอหาปลาที่อ่างเก็บน้ำโคกก่อ ห่างจากจุดที่รถตกลงมาประมาณ 100 เมตร เห็นรถของผู้เสียชีวิต จอดอยู่ที่บริเวณสันอ่างนานประมาณ 20 นาที ซึ่งตอนนั้นก็ไม่ทราบว่าเป็นรถใคร ตนก็ไม่ได้สนใจ ต่อมาได้ยินเสียงรถตกน้ำ แล้วมีแสงไฟเกิดขึ้นเหมือนกับไฟช็อต ตอนนั้นตกใจมากรีบขึ้นจากน้ำ โทรศัพท์แจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ออกมาตรวจสอบ
แต่ทางตำรวจสายตรวจ สภ.ดอนหว่าน ตรวจสอบแล้วไม่พบเหตุ กระทั่งช่วงเช้ามาตรวจสอบอีกรอบ ก็พบว่าเป็นญาติของตนเอง ซึ่ง ร.ต.อ.อุทัย พื้นเพอยู่กรุงเทพฯไม่ได้อยู่ที่นี่ มาที่นี่อาจจะมาหาญาติพี่น้อง ซึ่งคาดว่าร.ต.อ.อุทัย น่าจะเกิดความเครียดกับปัญหาส่วนตัว เพราะเคยพูดเปรยๆกับญาติ ว่าจะมาที่อ่างเก็บน้ำแห่งนี้ จะมาตายคนเดียว
ทั้งนี้ทางญาติไม่ติดใจการเสียชีวิต และจะได้แจ้งให้ทางครอบครัวร.ต.อ.อุทัย ที่อยู่กรุงเทพฯทราบ เพื่อมาประกอบพิธีทางศาสนาต่อไป ส่วนรถที่จมน้ำอยู่ตอนนี้ ได้ประสานรถยก ให้มาลากรถขึ้นจากน้ำ ก่อนจะมอบให้กับญาติต่อไป