โมฆะแล้ว! รองผู้ว่าฯ พิด’โลกสั่งนับหนึ่งใหม่ ชาวบ้านยื่นถอดถอน ผญบ.เมื่อไหร่ได้หมด

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



พิษณุโลก - รอง ผวจ.สั่งนับหนึ่งถอดถอนผู้ใหญ่บ้านบ้านใหม่พนมทอง  เลิกดูกล่อง-บัตรสอบปากคำ 278 คน หรือรายชื่อ 11 คน ให้ตั้งคณะกรรมการจากจังหวัด-อำเภอวังทอง-ภาคประชาชน ร้องสอบทุจริต-จริยธรรม ผญบ.หมู่ 11 ใน 8 ข้อกล่าวหาเดิมอีกครั้ง


วันนี้ (24 ก.ย. 68) ชาวบ้านหมู่ที่ 11 บ้านใหม่พนมทอง ต.บ้านกลาง อ.วังทอง เกือบ 100 คนเดินทางมาตามนัดหมายที่หน้าศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก หวังจะให้ผู้ว่าฯ วินิจฉัยและจะเปิดดูบัตรลงคะแนนหรือเอกสารสอบปากคำทั้งหมด 278 คน ซึ่งมีเสียง 11 คนที่กลับลำ ไม่สามารถปลด (นางเพียร หย่ำวิลัย) ผู้ใหญ่บ้านบ้านใหม่พนมทองออกได้นั้น

นายบุญเหลือ บารมี รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก นายอัครโชค สุวรรณทอง ปลัดจังหวัดพิษณุโลก เดินทางพบปะชาวบ้าน ซึ่งชูป้าย(เดิม)ขับไล่ผู้ใหญ่บ้านบ้านใหม่พนมทอง กล่าวหาเข้าข่ายทุจริต 8 กรณี เช่น เจาะบ่อบาดาลหมู่บ้านไม่ตรงสเปก จากแบบต้องลึก 100 เมตร แต่เจาะจริงๆ แค่ 40 เมตร และขุดสระ สาธารณประโยชน์ฟรี แต่กลับไปขายเป็นเงิน

ต่อมาได้เชิญตัวแทนชาวบ้านเข้าประชุมบนศาลากลางชั้น 2 ร่วมกับนายชาญชัย คมานิคม นายอำเภอวังทอง พ.ต.อ.วัฒนากร อู่นาท ผู้กำกับการ สภ.แก่งโสภา จ่าจังหวัดพิษณุโลกและนิติกรจังหวัด ฯลฯ พูดในหลายประเด็นทั้งส่อทุจริต บกพร่องต่อหน้าที่ผู้ใหญ่บ้าน ปัญหาน้ำประปา และมีข้อโต้แย้งกรณีลงรายมือชื่อและถูกสอบปากคำจาก จนท.รัฐว่า ซึ่งเป็นวิธีที่กระทำตามกฎหมายเกินไป ทั้งๆ ที่นายอำเภอฯ สามารถเลือกวิธีง่ายๆ ที่ชาวบ้านเข้าใจ แม้ให้ยกมือแบ่งฝั่งเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านก็ยังได้ อีกทั้งการซักถามสอบปากคำ กรณีปลดผู้ใหญ่บ้าน จนชาวบ้านโต้แย้งว่าเกินเหตุ ไม่เป็นไปตามกล่าวอ้างว่าซัก 3 ข้อในเวลา 5 นาที

กระทั่งมีข้อยุติคือ 1. สั่งให้นับหนึ่ง ยื่นข้อกล่าวหา เข้าข่ายทุจริตใน 8 กรณีของผู้ใหญ่บ้านบ้านใหม่พนมทอง พร้อมยื่นสอบคุณธรรมและจริยธรรมของผู้ใหญ่บ้านใหม่หมู่ 11 อีกครั้ง ส่วนเรื่องการนับคะแนนหรือลงลายมือสอบปากค่ำเมื่อวานนี้ขอให้จบไป
2. ให้ตั้งคณะกรรมการสอบสวน โดยมีกรรมการระดับจังหวัด อำเภอ และภาคประชาชนเข้าไปร่วมตรวจสอบด้วย ส่วนการขอให้สั่งยุติปฏิบัติหน้าที่ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 11 เป็นการชั่วคราวจนกว่าจะสอบสวนเสร็จนั้นให้เป็นดุลพินิจของนายอำเภอวังทอง แม้ว่าชาวบ้านแคลงใจว่าทำไม? นอภ.ไม่สั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่ แม้ "ผู้ใหญ่เพียร" มีคดีอยู่ในศาล แต่นายอำเภอวังทองยังนิ่ง
3. การยื่นถอดถอนผู้ใหญ่บ้านหมู่ 11 ประชาชนสามารถยื่นได้ โดยไม่มีระยะเวลาสามารถยื่นได้ตามหลักเกณฑ์แนวทางเดิม ซึ่งพรุ่งนี้ก็สามารถยื่นถอดถอนได้

พ.ต.อ.วัฒนากร อู่นาท ผู้กำกับการ สภ.แก่งโสภา กล่าวว่าเป็นที่ทราบว่า ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 11 ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ก็ควรเริ่มการถอดถอดใหม่อีกรอบ และไม่ต้องพูดเรื่องเก่า โดยเฉพาะคดีต่างๆ เมื่อคืน ก็ไม่ต้องเอ่ยถึง ไม่มีคดี




