ส่งผู้ว่าฯ พิษณุโลกวินิจฉัยวันนี้! เปิดชื่อคนกลับลำ-ไม่ปลด ผญบ. ด้าน นอภ.ชี้แค่นี้จะฆ่ากันตายอยู่แล้ว

พิษณุโลก - เตรียมขนกล่องคะแนนเสียงคนร้องปลด ผญบ.ถึงมือผู้ว่าฯ พิษณุโลกวันนี้ (24 ก.ย.)..หลังชาวบ้านเข้าแถวให้ จนท.สอบปากคำ-ออกเสียงทั้งหมด 278 คน สุดท้ายเสียงไม่ถึงกึ่งหนึ่งของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ก่อนฮือล้อม จนท.กดดันเปิดชื่อพิสูจน์ จนต้องเก็บในห้องขัง สภ.แก่งโสภาชั่วคราว
ความคืบหน้ากรณีชาวบ้านหมู่ที่ 11 บ้านใหม่พนมทอง ต.บ้านกลาง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก ฮือปิดล้อมศาลาการเปรียญวัดบ้านใหม่พนมทอง เมื่อเย็นวันที่ 23 ก.ย. 68 กดดันให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองเปิดกล่องลงคะแนนเสียงถอดถอนผู้ใหญ่บ้าน หลังจาก จนท.แจ้งว่ามีผู้ลงคะแนนถอดถอนไม่ถึงกึ่งหนึ่งของผู้มีสิทธิเลือกตั้งในหมู่บ้าน กระทั่งมีการเจรจากันจนตกลงให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเก็บกล่องคะแนนไว้ เพื่อรอส่งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดฯ ตรวจสอบ ก่อนชาวบ้านจะสลายตัวกลับในเวลาประมาณ 20.00 น.เศษ
ล่าสุดวันนี้ (24 ก.ย. 68) กล่องบัตรคะแนนเสียงที่ถูกเก็บรักษาไว้ในห้องขัง สภ.แก่งโสภาตลอดคืนที่ผ่านมากำลังเดินทางไปถึงหน้าศาลากลางจังหวัดพิษณุโลกเพื่อให้ผู้ว่าฯ วินิจฉัยว่าจะต้องเปิดเอกสารทางราชการดูหรือไม่
นายชาญชัย คมานิคม นายอำเภอวังทอง รายงานต่อ พ.อ.นพดล วัชรจิตบวร รอง ผอ.กอ.รมน.จว.พิษณุโลก ที่เดินทางไปที่ สภ.แก่งโสภา ว่าแกนนำชาวบ้านได้นับจำนวนคนที่เดินทางมายื่นความจำนงให้ปลดผู้ใหญ่บ้าน บางคนอายุ 90 ปีมาแล้วพูดไม่ได้ก็มี ก็ไม่นับ ตอบข้อซักถาม ตอบไม่ได้ ผกก.ก็อยู่ในเหตุการณ์ทุกอย่าง ทำให้ผลคะแนนไม่ถึงกึ่งหนึ่งดังกล่าว
“นอกจากนี้ ยังมีชาวบ้านกลับลำ ไม่แสดงเจตจำนงที่เอาผู้ใหญ่บ้านออก เขาบอกไม่รู้เรื่องเลย แต่การเปิดหีบเพื่อให้คนดูว่า 11 คนที่ออกเสียงไม่ปลด/ไม่ถอดถอนนั้นไม่ได้ แค่นี้ก็จะฆ่ากันตายแล้ว จึงต้องนำหีบมาเก็บรักษาไว้ ให้ผู้ว่าฯ วินิจฉัย หรือ ให้ร้องศาลปกครองก็ได้ กระทั่งมีการนัดกันทั้ง 3 ฝ่าย คือ ชาวบ้าน ตำรวจ และปกครอง ว่าจะนำกล่องหีบบัตรไปให้ผู้ว่าฯที่ศาลากลางจังหวัด 10.00 น.วันนี้”
พ.อ.นพดล วัชรจิตบวร รอง ผอ.กอ.รมน. จว.พิษณุโลก กล่าวว่า การเก็บรักษากล่องคะแนนเสียงไว้ภายในห้องขัง สภ.แก่งโสภา เพื่อสร้างความมั่นใจแก่พี่น้องชาวบ้านใหม่พนมทอง ทุกมุมมีกล้องวงจรปิดดูแล ไม่ต้องเป็นห่วง
พ.ต.อ.วัฒนากร อู่นาท ผู้กำกับการ สภ.แก่งโสภา กล่าวว่า กล่องคะแนนถูกเก็บรักษาไว้ไม่มีใครเปิด ลงประจำวันเรียบร้อย จะเปิดวันนี้พร้อมกันที่ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก