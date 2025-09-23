วุ่นไม่จบ! ชาววังทองฮือล้อมศาลาวัด สงสัย จนท.ตุกติก-ไม่ยอมรับผลคะแนนถอดถอน ผญบ.

พิษณุโลก - ชาวบ้านโห่ไล่..ไม่ยอมรับผลคะแนนถอดถอน ผญบ.บ้านใหม่พนมทอง เมืองสองแคว หลังตบเท้ามากันค่อนหมู่บ้าน เรียงหน้าให้ปากคำยืนยันตัวตนแล้วกลับไม่ถึงกึ่งหนึ่งของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง สงสัย จนท.ตุกติกทำบัตรเสีย 11 ราย ก่อนฮือล้อมศาลาวัดกดดันเปิดชื่อเจ้าของบัตรเสีย-ให้ผู้ว่าฯ มาเจรจา
วันนี้ (23 ก.ย. 68) ชาวบ้านหมู่ที่ 11 บ้านใหม่พนมทอง ต.บ้านกลาง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก เกือบ 300 คนทยอยเดินทางมายังวัดบ้านใหม่พนมทอง เพื่อลงรายมือชื่อและให้ปากคำต่อ จนท.อำเภอฯ กว่า 10 นาย กรณีขอปลดผู้ใหญ่บ้านหมู่ 11 บ้านใหม่พนมทอง
ท่ามกลางเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ตำรวจ ที่ระดมกำลังเข้ามารักษาความเรียบร้อย ตามประกาศของอำเภอวังทอง เรื่อง ราษฎรเข้าชื่อถอดถอนผู้ใหญ่บ้าน ตามที่มีหนังสือร้องเรียนจากราษฎรบ้านใหม่พนมทอง หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านกลาง ว่ามีความประสงค์เข้าชื่อถอดถอนผู้ใหญ่บ้านใหม่พนมทอง ตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พ.ศ. 2557 มาตรา 14(6)
โดยชาวบ้านทุกคนต้องถือบัตรประชาชนมาแสดง และให้เจ้าหน้าที่ซักถามถึงข้อเท็จจริง-สถานะแต่ละคน จากคนในหมู่บ้าน 548 คนตามทะเบียนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ซึ่งต้องใช้คะแนนเกินกึ่งหนึ่ง (272 คน) เพื่อถอดตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านออก
กระทั่งเวลา 15.00 น. วันเดียวกัน นายชาญชัย คมานิคม นายอำเภอวังทอง ประกาศผลว่ามีผู้เดินทางเข้ามาลงชื่อทั้งหมด 278 คน ลงคะแนนเสียงถอดถอนผู้ใหญ่บ้าน 267 คน ถือว่าไม่ถึงกึ่งหนึ่ง หากไม่พอใจผล จะต้องฟ้องต่อศาลปกครองต่อไป
ซึ่งสร้างความไม่พอใจแก่ชาวบ้าน สงสัยการลงคะแนนไม่โปร่งใส เอื้อให้ผู้ใหญ่บ้านอยู่ต่อ โดยชาวบ้านขอตรวจสอบรายชื่อ 11 คน ที่เดินทางมาร่วมถอดถอนที่วัด แต่เป็นบัตรเสีย หลังถูกเจ้าหน้าที่สอบปากคำ อ้างว่าให้ผู้ใหญ่บ้านอยู่ต่อ ทั้งๆ ที่กลุ่มชาวบ้านที่เดินทางมานั้นต่างตั้งใจมาปลด แต่สุดท้ายกลายเป็นบัตรเสีย ทำให้ชาวบ้านสงสัย และขอตรวจสอบคะแนน แต่เจ้าหน้าที่อำเภอฯ ระบุว่าเพื่อความปลอดภัยของคนจำนวน 11 คนที่ลงความเห็นให้ผู้ใหญ่บ้านอยู่ต่อ ไม่สามารถเปิดเผยข้อมูลรายชื่อวันนี้ จะต้องไปฟ้องศาลปกครองก่อน
กระทั่งเวลา 17.00 น. ตัวแทนชาวบ้านที่ได้ประชุมร่วมกับนายอำเภอวังทอง ประกาศต่อหน้าชาวบ้านอีกครั้งว่า ให้ชาวบ้านเดินทางไปร้องต่อผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกเป็นทางออกเพื่อขอเปิดรายชื่อทั้ง 11 คน และสอบปากคำใหม่ในระดับจังหวัด โดยจะต้องให้ผู้ว่าฯ เป็นผู้เปิดรายชื่อแต่ผู้เดียว เนื่องจากได้ปิดหีบการลงคะแนนไปแล้ว ล่าสุดชาวบ้านยังคงปักหลักที่วัดฯ ยังไม่ยอมรับข้อเสนอใดๆ พร้อมยืนยันว่าผู้ว่าฯ ต้องมาพบชาวบ้านที่วัดเท่านั้น