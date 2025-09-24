(คลิป) เขื่อนเจ้าพระยาระบายน้ำเพิ่ม ปภ.แจ้งเตือน น้ำล้นตลิ่ง จังหวัดอ่างทอง ช่วงวันที่ 25 - 30 ก.ย. นี้

อ่างทอง- ปภ.แจ้งเตือน น้ำล้นตลิ่ง จังหวัดอ่างทอง ช่วงวันที่ 25 - 30 ก.ย. นี้ เฝ้าระวังผลกระทบจากกรณีเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มการระบารน้ำ ทำให้ระดับน้ำแม่น้ำน้ำน้ำพระยาสูงขึ้น และลับตลิ่ง ขอให้ทุกพื้นที่เสี่ยง เฝ้าระวังตัดตามข่าวสาร
วันนี้( 24 ก.ย.)ปภ.แจ้งเตือน น้ำล้นตลิ่ง จังหวัดอ่างทอง ช่วงวันที่ 25 - 30 ก.ย. นี้ เฝ้าระวังผลกระทบจากกรณีเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มการระบารน้ำ ทำให้ระดับน้ำแม่น้ำพระยาสูงขึ้น และลับตลิ่ง ขอให้ทุกพื้นที่เสี่ยง เฝ้าระวังตัดตามข่าวสารสถานการณ์จากทางราชการอย่างใกล้ชิด ยกทรัพย์สินสิ่งของขึ้นที่สูง เพิ่มความระมัดระวังการสัญจรทางน้ำ ระมัดระวังการใช้ไฟฟ้า ระวังสัตว์มีพิษ ดูแลกลุ่มเปราะบาง เช่น ผู้ป่วยติดเตียง และเฝ้าระวังเด็กลงเล่นน้ำ
ด้าน นายชวนินทร์ วงศ์สถิตจิรกาล ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เปิดเผย พื้นที่ได้รับผลกระทบสถานการณ์อุทกภัย จังหวัดอ่างกอง ปี 2568 สถานการณ์ตั้งแต่วันที่ 26 ส.ค.68 – ปัจจุบัน ได้รับผลกระทบน้ำเอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนไปแล้ว 4 อำเภอ 22 ตำบล 77 หมู่บ้าน 1,208 ครัวเรือน พื้นที่เกษตรเสียหาย 840.8125ไร่
ให้การช่วยเหลือ สิ่งของบรรเทาทุกข์ ถุงยังชีพ 915 ชุด น้ำดื่ม 1,700 ขวด จากศูนย์ ปภ.เขต 2 สุพรรณบุรี ชุด Family Kit 150 ชุด จากศูนย์ ปภ.เขต 16 ชัยนาท หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ 7 ราย ดูแลกลุ่มเปราะบาง 144 ราย เยี่ยมบ้าน 243 ราย ตรวจรักษา 408 ราย จ่ายยา 465 ราย คัดกรองสุขภาพจิต 103 ราย เครื่องสูบน้ำ 32 เครื่อง เรือท้องแบน 79 ลำ เต็นท์อาเซี่ยน 5 หลัง
ล่าสุด เขื่อนเจ้าพระยาระบายลงสู่ท้ายเขื่อน 2,200 ลบ.ม./วินาที น้ำเจ้าพระยา ไหลผ่าน สถานี โทรมาตร C7A หน้าศาลากลาง จ.อ่างทอง ระดับน้ำสูง 8.39 เมตร จุดวิกฤตอยู่ที่ 8 เมตร จากระดับตลิ่งที่มีเขื่อนกั้นน้ำ 10 เมตร ปริมาณน้ำไหลผ่าน 2,187 ลบ.ม./วินาที